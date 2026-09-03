Tesla Model Y L新車爆車尾塌陷！避震下沉恐致磨胎　車主求徹查

特斯拉（Tesla）上海工廠生產的六座旗艦SUV Model Y L上市還不到一年時間，就收到了大量車主的吐槽，後輪塌陷問題在社交平台不斷發酵，不少車主認為這並非個例，而是批量性故障。



多名車主分享，車輛在滿載出行、長途行駛之後，後輪拱與輪胎之間的間隙急劇收窄，嚴重的時候縫隙狹小到連一根手指都難以塞入。

多名車主分享，車輛在滿載出行、長途行駛之後，後輪拱與輪胎之間的間隙急劇收窄，嚴重的時候縫隙狹小到連一根手指都難以塞入。（小紅書@momo）

第一批Tesla Model Y L車主出現不同程度的車尾塌陷：

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有車主僅行駛了9000公里，長途滿載出遊途中出現塌陷，車尾下沉明顯；也有車主三萬公里里程後出現同類狀況，後輪縫隙只剩兩指距離，行駛過程車身晃動，底盤存在剮蹭（刮花）風險。

塌陷還有衍生損耗，懸架下沉改變車輪定位，造成輪胎內側異常磨損，部分車主輪胎已經磨到安全刻度線。雖然彈簧可以在保養期免費更換，但輪胎損耗需要車主自行承擔維修費用。

面對車主的大量反饋，特斯拉官方暫未對此事作出公開回應，客服僅建議出現異常的車主預約門店檢測，一切以線下檢查結果為準。

而特斯拉的售後則稱，後輪輪眉離地高度處於784±20mm區間均屬於正常範圍，只有數值低於764mm，才支援彈簧更換。不少車主也摸索出簡易自查方式：車輛停放在平整地面，蹲下身將手指伸進後輪拱縫隙進行比對。

縫隙約四指寬屬於正常狀態；縮至三指就要提高警惕；如果只剩兩指半，大概率已經出現該問題。但車主們反覆更換彈簧只能臨時緩解狀況，希望廠商排查故障根源，拿出完整解決方案，消除行車安全隱患。

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