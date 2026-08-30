滴滴無人的士Robotaxi R2登場 全AI語音操控 開口即調冷氣燈光
撰文：快科技
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第十八屆國際交通展在北京國家會議中心開展，滴滴帶來和廣汽埃安聯合打造的無人駕駛的士Robotaxi R2，吸引不少觀眾圍觀。
目前該車型已經在北京、廣州的示範區域，向普通乘客提供自動駕駛打車服務。
車輛搭載了滴滴自動駕駛全新一代硬件平台，通過激光雷達、攝像頭、4D毫米波雷達、紅外相機、聲音傳感器等33個傳感器的融合，能實現全場景全工況感知識別。
滴滴產品展區相片▼▼▼
車輛還裝配了行業首個量產的三域融合中央計算大腦，GPU算力超2000TOPS，用來處理海量傳感器數據。
座艙部分偏向乘客體驗，後排空間做得很寬敞，車頂裝一塊17.3吋吸頂大屏，可以用來娛樂。
AI語音交互可以直接說話控制，開啟行程、調冷氣、車窗、氛圍燈，動動嘴就能搞定，不用手動點屏幕。而且這款車也做了全球化適配，不只是面向國內市場。
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除了Robotaxi R2，滴滴這次展台還擺了不少新品。有符合新國標的青桔電動單車（E-bike）VM7.2，還有雙減震的「穩穩滴」共享單車。網約公交、滴滴巴士這些業務也一併對外展示。
海外業務方面，滴滴出行已經進入14個國家和地區，服務用戶超1億。在巴西的99平台，還在大力推進網約車電動化，帶動當地企業相關投資，已經完成6500萬次電動車出行訂單。
截至2026年6月30日，滴滴充電智能網絡已覆蓋全國290多座城市，連接超7.4萬座充電站。這次展會上，滴滴也展出了一台與充電樁製造企業聯合研發的液冷超充樁，輸出功率最高可達到1600kW。
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