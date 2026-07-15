Tesla Cybercab傳搭載更強FSD　運算電腦性能強於Model 3/Model Y

據報道，即將量產的Tesla Cybercab搭載的FSD運算單元性能強於目前Model 3、Model Y全系家用車所配備的版本，車載RAM突破現有32GB上限。消息人士透露，Cybercab的記憶體規格已超過這一上限，但精確容量仍處於保密狀態。



目前尚無法確定，Cybercab搭載的是今年一季度財報電話會上公布的AI4+晶片預量產版本，還是工程團隊將兩套現行AI4主機板整合的方案，也不排除搭載早期版AI5晶片的可能，但AI5預計要到2027年才會大規模投產。

即將量產的Tesla Cybercab搭載的FSD運算單元性能強於目前Model 3、Model Y全系家用車所配備的版本。（X@muskonomy）

Tesla目前在售車型搭載的HW4/AI4計算單元，單顆AI4晶片配套16GB RAM，一套FSD運算單元內置兩顆晶片，總RAM為32GB。

更大的記憶體使FSD運算單元能夠運行規模更大的自動駕駛神經網絡模型。隨著Tesla持續迭代FSD系統並衝刺完全無人駕駛目標，神經網絡模型體量持續擴張，現有家用車硬件已遇到記憶體算力瓶頸。

更大的記憶體使FSD運算單元能夠運行規模更大的自動駕駛神經網絡模型。（X@elonmusk）

Tesla此前公布，新一代AI4+運算單元總RAM將達到標準版AI4的兩倍，即64GB。提前為Cybercab裝配更強算力硬件，可保證無人駕駛車隊在未來數年擁有充足算力冗餘。

Tesla已於今年4月在德州超級工廠啟動Cybercab量產，上周在奧斯汀公共道路開展無方向盤、無踏板Cybercab上路測試。

Tesla近期發布的Cybercab應急處置操作手冊明確標註，該車搭載SAE L4級自動駕駛模式。Tesla在2025年度影響力報告中表示，Cybercab將作為無人駕駛Taxi車隊的主力車型，摒棄方向盤、踏板與傳統操控部件，釋放座艙空間，降低整車重量與營運成本。

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