Tesla Model 3全新後輪驅動版抵港｜534km續航力意向價32萬起

Tesla Model 3全新後輪驅動版抵港，意向價32萬起｜全新登場的 Tesla Model 3 後輪驅動版，以相對親民的定價策略打入市場，同時保留了一貫的長續航力與先進科技配置，吸引了大批準車迷關注。以32萬起的意向價，無疑令不少準車主提供了一個極具吸引力的零排放新選擇。



Tesla Model 3續航力加強

電動車最看重的必然是續航表現，全新 Tesla Model 3 後輪驅動版的單次充電最高續航里程可以達到 534 公里（WLTP標準）。對於絕大部分香港車主來說，這續航距離已經綽綽有餘，不論是平日由新界出市區上班，抑或是假日一家大小到郊外遊玩，甚至應付偶爾的跨境長途旅程，幾乎一個星期都不需要充電。

動力性能方面，Tesla Model 3 後輪驅動版同樣交出不俗成績，新車的最高時速能夠達到每小時 201km，而由靜止加速至100km/h 僅需 6.2s 。擁有敏捷的加速反應，足以讓駕駛者在快速公路上輕鬆爬頭，應付各種路況都游刃有餘。

在外觀設定上，廠方今次為新車標配了神秘灰色的車身漆面，散發出一種低調而具科技感的氣息，若然買家有其他喜好，亦可以額外選擇星鑽黑或是珍珠白這兩種經典車漆選項。配合車身設計的，是一套標配的 18 吋 Prismata 版車輪，這款輪圈在提升行車效率與兼顧視覺美感之間取得了極佳的平衡。

車廂儲物空間寬敞配備Grok AI

走進車廂內部，新車採用了全黑色的內飾風格，並巧妙地搭配了紡織飾板，營造出一種簡約而充滿現代感的乘坐環境。作為家庭使用的房車，其載物能力絕對不容忽視。全車合共提供超過 682 公升的龐大儲物空間，車頭及車尾均設有獨立的行李艙，即使是要擺放高爾夫球袋、大型行李箱或是嬰兒車等日常大型物件，都能夠輕鬆應付。

車內觸控屏幕配合專屬的手機應用程式，可以讓用家輕易控制各項駕駛設定、調度空調系統以及預先規劃導航路線。車輛亦配備了 Premium Connectivity 網絡功能，用家只需透過數據網絡，就能夠隨時存取包括串流音樂、媒體播放以及即時交通實況等豐富的網絡功能。最近的系統更新中更加入 Grok AI 智能助手功能，車主在行車期間可以隨時透過語音向智能助手查詢路線資訊、控制部分車輛功能設定，甚至即時獲取各種實用資訊。安全防護方面，這款車輛由車身構造、內部設計到嚴密的保安系統，均嚴格遵循極高的安全標準進行研發，務求為車內每一位乘客提供保障。

支援極速超級充電

新車當然支援Tesla超級充電網絡，如使用 V4 超級充電器為車輛補充電力時，只需要短短 15 分鐘的時間，就能夠快速補充高達 270km 續航距離。官方指一般 270 公里的電量已經足夠車輛來回觀塘至中環大約 20 次，以每程大約 13km 作為標準，充電成本如以非繁忙時間的收費作估算，成本可以低至 $3.95，大幅減輕了長遠的交通開支。

現凡訂購新車都可以獲得免費的掛牆式充電器連同基本安裝服務，私人車位的車主能夠在家中輕鬆進行日常充電。就算沒有家用充電器，亦可以在香港及澳門地區已經設立了超過 500 個超級充電器以及 1100 個目的地充電器，同時在大灣區亦佈局了 40 多個服務中心提供保養維修及道路救援支援，真正做到三地聯保。

連稅意向價32萬起 月供4千有找

新款 Tesla Model 3 後輪驅動版的連稅意向售價由 $321,300起，若果透過指定合作金融機構上會，在繳付 34% 首期後，每月供款更可低至 $3,999。另外，廠方亦將新車納入了推薦並賺取積分計劃，只需透過手機應用程式分享專屬的推薦連結，當親友成功透過連結訂購並完成交付後，推薦人即可獲得 $950 積分獎賞，積分可以用作支付超級充電費用、抵銷維修保養開支，或是直接在網上商店購買周邊商品。而被推薦購買合資格車輛的親友，亦同樣可以享有 $1,900 購車獎賞。