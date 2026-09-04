iPhone Ultra摺機售價破$23,000？iPhone 18 Pro價錢及發售日曝光
iPhone 18 Pro 定價勢暴漲，iPhone Ultra 售價挑戰市場極限｜記憶體及核心組件成本飆升，蘋果在9月10日凌晨舉行的秋季發布會「Surprise and shine」，網民比起早起「透光光」的新機規格，早將目光鎖定在 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及首度亮相的摺疊屏旗艦 iPhone Ultra 的定價上。根據市場機構 TrendForce 的數據，蘋果為 iPhone 18 Pro 記憶體支付的成本暴增了 400%。加價、已經無可避免。
全面漲價 150 至 200 美元？港元售價預測一覽
如今人人用AI，想不到其骨牌效應直接影響了儲存晶片的漲價，最終重新由消費者「埋單」；綜合目前各大渠道的詳細爆料，iPhone 18 系列的海外起售門檻將直接拉高一檔。
iPhone 18 Pro：加幅最高達 200 美元
現有 iPhone 17 Pro 海外起售價為 1099 美元，全新 iPhone 18 Pro 預計上調至 1249 到 1299 美元區間。加幅達 150 到 200 美元。折算港元，起售價將逼近 HK$9,740 至 HK$1,0130。
iPhone 18 Pro Max：定價最高1399美元
上代 iPhone 17 Pro Max 售價由 1199 美元起。今年的 iPhone 18 Pro Max 起售價將推高至 1349 到 1399 美元（折合港幣約 HK$10,520 至 HK$10,910）。
iPhone Ultra：摺機售價破3000 美元
至於史上首部摺屏 iPhone Ultra，根據彭博社記者 Mark Gurman 在 Tom's Guide 的專訪透露，起售價大概率落在 2099 到 2299 美元區間（約 HK$16,370 至 HK$17,930）。頂配超大容量版本，售價甚至極可能突破 3000 美元（約 HK$23,400），直接創下 iPhone 史上最昂貴的定價紀錄！
iPhone 18 Pro / Pro Max／iPhone Ultra 幾時開售？
標準版 iPhone 18 據報已被推遲至 2027 年春季，Mark Gurman 預測摺屏 iPhone Ultra 將會與 Pro 系列同步或在極短時間內發售，不會出現大規模延期。
按照 Apple 新機上市的公式規律：一般會在發表會（9月9日）當週的星期五（9月11日）晚上 20:00開始預售；並在再下星期五（9月18日）正式發售，將第一批產品到發送用家手上。
值定唔值？一齊睇 iPhone Ultra 憑什麼賣$23,000
天價背後，iPhone Ultra 帶來了截然不同的硬體形態。綜合 9to5Mac 的最新深入爆料，這款摺機擁有三項壓倒 iPhone 18 Pro 的核心優勢。
iPhone Ultra 將配備 5.5 吋外屏與 7.8 吋摺疊內屏。合上時，它比 6.3 吋的 iPhone 18 Pro 更容易放進口袋，打開後，7.8 吋的無痕屏幕（Crease-less display），配合液態金屬鉸鏈，視覺衝擊力極強。
iOS 27 為iPhone Ultra 準備了專屬多工處理介面，操作邏輯類似 iPad，用戶可以在大屏上長期保持兩個 App 並排運行。
資料來源：Tom's Guide / 9to5Mac