iPhone 18 Pro 定價勢暴漲，iPhone Ultra 售價挑戰市場極限｜記憶體及核心組件成本飆升，蘋果在9月10日凌晨舉行的秋季發布會「Surprise and shine」，網民比起早起「透光光」的新機規格，早將目光鎖定在 iPhone 18 Pro、iPhone 18 Pro Max，以及首度亮相的摺疊屏旗艦 iPhone Ultra 的定價上。根據市場機構 TrendForce 的數據，蘋果為 iPhone 18 Pro 記憶體支付的成本暴增了 400%。加價、已經無可避免。



全面漲價 150 至 200 美元？港元售價預測一覽

如今人人用AI，想不到其骨牌效應直接影響了儲存晶片的漲價，最終重新由消費者「埋單」；綜合目前各大渠道的詳細爆料，iPhone 18 系列的海外起售門檻將直接拉高一檔。

iPhone 18 Pro：加幅最高達 200 美元

現有 iPhone 17 Pro 海外起售價為 1099 美元，全新 iPhone 18 Pro 預計上調至 1249 到 1299 美元區間。加幅達 150 到 200 美元。折算港元，起售價將逼近 HK$9,740 至 HK$1,0130。



iPhone 18 Pro Max：定價最高1399美元

上代 iPhone 17 Pro Max 售價由 1199 美元起。今年的 iPhone 18 Pro Max 起售價將推高至 1349 到 1399 美元（折合港幣約 HK$10,520 至 HK$10,910）。



iPhone Ultra：摺機售價破3000 美元

至於史上首部摺屏 iPhone Ultra，根據彭博社記者 Mark Gurman 在 Tom's Guide 的專訪透露，起售價大概率落在 2099 到 2299 美元區間（約 HK$16,370 至 HK$17,930）。頂配超大容量版本，售價甚至極可能突破 3000 美元（約 HK$23,400），直接創下 iPhone 史上最昂貴的定價紀錄！



iPhone 18 Pro / Pro Max／iPhone Ultra 幾時開售？

標準版 iPhone 18 據報已被推遲至 2027 年春季，Mark Gurman 預測摺屏 iPhone Ultra 將會與 Pro 系列同步或在極短時間內發售，不會出現大規模延期。

按照 Apple 新機上市的公式規律：一般會在發表會（9月9日）當週的星期五（9月11日）晚上 20:00開始預售；並在再下星期五（9月18日）正式發售，將第一批產品到發送用家手上。

值定唔值？一齊睇 iPhone Ultra 憑什麼賣$23,000

天價背後，iPhone Ultra 帶來了截然不同的硬體形態。綜合 9to5Mac 的最新深入爆料，這款摺機擁有三項壓倒 iPhone 18 Pro 的核心優勢。

iPhone Ultra 合上時，它比 6.3 吋的 iPhone 18 Pro 更容易放進口袋（9to5Mac圖片）

iPhone Ultra 將配備 5.5 吋外屏與 7.8 吋摺疊內屏。合上時，它比 6.3 吋的 iPhone 18 Pro 更容易放進口袋，打開後，7.8 吋的無痕屏幕（Crease-less display），配合液態金屬鉸鏈，視覺衝擊力極強。

iPhone Ultra 合上時，它比 6.3 吋的 iPhone 18 Pro 更容易放進口袋（9to5Mac圖片）

iOS 27 為iPhone Ultra 準備了專屬多工處理介面，操作邏輯類似 iPad，用戶可以在大屏上長期保持兩個 App 並排運行。

iOS 27 為iPhone Ultra 準備了專屬多工處理介面，操作邏輯類似 iPad，用戶可以在大屏上長期保持兩個 App 並排運行。

資料來源：Tom's Guide / 9to5Mac