Cleer ARC 6 Music Pro評測｜萬元級單元下放！5種開放式耳機解構
曾經，IEM（InEar Monitor）入耳式耳機，是藍牙耳機市場上的唯一霸主，塞實耳朵再加ANC降噪，人人都要進入《無人之境》才是皇道。然而入耳式耳機（IEM）戴久了耳道脹痛、甚至容易滋生細菌，這讓「開放式耳機」近兩年迅速成為市場新寵：不塞耳道、能聽見周圍環境音，佩戴舒適度都是「試過返唔到轉頭」。
不過市面上的開放式耳機種類繁多，結構不同，體驗也截然不同。本文直接拆解 5 大主流佩戴類型，並為你盤點當前最具代表性的指標機型。
1. 耳掛式（Ear-hook）：穩固與音質的平衡點
結構特點：以柔韌支架繞過耳背，將發聲單元懸浮在耳道口前方。運動時穩固度極高，大動作也不易脫落；由於單元空間較大，音質與低音表現通常是開放式耳機中最強的。
適用場景：跑步、健身、長時間戶外運動與對音質有極高要求的用家。
耳掛式推薦：Cleer ARC 6 Music Pro 開放式無線耳機
作為耳掛式領域的最新代表作，Cleer ARC 6 Music Pro 直接破除「開放式耳機音質必定妥協」的刻板印象。佩戴上，單隻耳機輕至 11g，歷經 10,000+ 真人耳廓分析打造「空氣感佩戴」，即便戴著眼鏡也能舒適久戴。
耳機重本採用了一般只在萬元級高端音響設備專用的「16.2mm 鎂合金振膜」動圈單元。這片振膜厚度僅 20um，重量比前作減輕 30%，剛性大幅提升 40%，能呈現出微秒級的瞬態反應。配合獨家 DBE 5.0 動態低音增強技術，讓開放式耳機也能擁有沉穩精準的低頻下潛能力。
規格配置方面堪稱豪華，支援高通驍龍（ Qualcomm Snapdragon）、Snapdragon Sound、aptX Lossless 與 LDAC 無損解碼。它更同時取得杜比全景聲（Dolby Atmos 2.0） 及 THX 空間音效雙重權威認證，搭配六軸頭部追蹤技術，觀看電影或打機時能提供極具臨場感的三維環繞立體聽感。
ARC 6 Music Pro 還帶來令人驚艷的創新功能：內置 AI 實時「K 歌模式」，無需預先下載伴奏，耳機即可實時提取並消除歌曲原音，隨時一鍵切換成伴奏跟唱。
Cleer ARC 6 Music Pro 充電盒置 1.6 吋 AMOLED 觸控螢幕，很多設定都不需要拿出手機開app即可校正；加上支援 AI 智能助手與生活秘書：支援語音智能助手、即時同聲傳譯、AI 語音筆記、AI 高清通話及聲境恆聽，非常實用。
機身有黑／白兩色選擇，具備 IPX7 級別防水，總續航長達 60 小時。Cleer ARC 6 Music Pro（售價 HK$1,880｜附送價值 HK$199 的 USB-C 低延遲高清解碼傳輸器）
2. 耳夾式（Ear-clip / C-bridge）：輕盈時尚的耳邊飾物
結構特點：如耳環般以「C型環」夾在耳廓邊緣，將發聲單元與電池分列耳朵前後。重量輕巧，完全不干擾眼鏡或帽子，耳道無壓迫感。
適用場景：日常通勤、辦公室長時間佩戴、重視穿搭外觀者。
耳夾式推薦機型：Sennheiser Accentum Clip
Sennheiser Accentum Clip 將德系聲學技術融入時尚耳飾設計。柔軟的矽膠 C 型橋接結構能適應不同耳廓形狀，提供無感且穩固的夾持力。機身搭載 12mm 動圈單元，保留了 Sennheiser 標誌性的清晰人聲與豐富音樂細節。對於需要在辦公室隨時接聽電話、又想同時兼顧周圍同事溝通與個人穿搭風格的上班族而言，這款耳夾式耳機展現了極高的實用性與顏值。
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3. 後掛頸式（Neckband / Back-hang）：極限運動的防甩王者
結構特點：左右耳機由一條貼合後腦勺的鈦合金或彈性骨架連接，常見於骨傳導或氣傳導耳機。劇烈運動防甩能力最強，不易單邊遺失，常具備高防水等級。
適用場景：高強度訓練、馬拉松、戶外極限運動。
後掛頸式推薦機型：Shokz OpenRun Pro 2 (S820)
採用了全新的 DualPitch 雙驅動單元技術，將骨傳導與氣傳導結合。骨傳導單元負責中高音，氣傳導單元則專攻低音，大幅補足了傳統骨傳導低音不足的問題。配合人體工學鈦合金跑道型後掛，即使在高速跑步或顛簸的越野跑中也能穩牢貼合。售價：HK$1,599
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4. 眼鏡整合式（Smart Audio Glasses）：真正的無感隱形佩戴
結構特點：將微型開放式揚聲器與麥克風直接嵌於鏡腳兩側，實現視覺與聽覺設備的完美合一。
適用場景：開車導航、戶外遮陽、辦公室商務通話。
推薦機型：Xiaomi 智慧音頻眼鏡
Xiaomi 智慧音頻眼鏡將開放式音訊模組隱藏於輕量化鏡腳內，支援多款可替換鏡框與光學鏡片。耳機採用反向聲波消音設計，能在通話時有效減少聲音外洩，保護個人私隱。對於習慣日常佩戴眼鏡的用家來說，這款產品直接省去了額外戴耳機的負擔。售價：HK$650
5. 環狀／淺耳洞式（Ring / Open-fit）：傳統耳機用家的無縫過渡
結構特點：發聲單元中央採中空透氣環形設計，或極淺層卡在耳蝸外側。外觀最接近傳統 TWS 真無線耳機，體積小巧，能自然接收環境音。
適用場景：習慣傳統耳機形狀，但需要保持環境感知的街頭漫步者。
環狀式推薦機型：Sony LinkBuds Open
Sony LinkBuds Open 延續了標誌性的中空環形單元設計，中央空心結構讓外界聲音自然穿透，完全沒有電子收音的失真感。新一代升級了氣墊支撐配件，大大提升了配戴穩定度與舒適感，是追求極致輕巧與自然通透聽感用家的首選。售價$1,699
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