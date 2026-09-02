曾經，IEM（InEar Monitor）入耳式耳機，是藍牙耳機市場上的唯一霸主，塞實耳朵再加ANC降噪，人人都要進入《無人之境》才是皇道。然而入耳式耳機（IEM）戴久了耳道脹痛、甚至容易滋生細菌，這讓「開放式耳機」近兩年迅速成為市場新寵：不塞耳道、能聽見周圍環境音，佩戴舒適度都是「試過返唔到轉頭」。



不過市面上的開放式耳機種類繁多，結構不同，體驗也截然不同。本文直接拆解 5 大主流佩戴類型，並為你盤點當前最具代表性的指標機型。

1. 耳掛式（Ear-hook）：穩固與音質的平衡點

結構特點：以柔韌支架繞過耳背，將發聲單元懸浮在耳道口前方。運動時穩固度極高，大動作也不易脫落；由於單元空間較大，音質與低音表現通常是開放式耳機中最強的。

適用場景：跑步、健身、長時間戶外運動與對音質有極高要求的用家。

耳掛式藍牙耳機以柔韌支架繞過耳背，將發聲單元懸浮在耳道口前方。運動時穩固度極高。

耳掛式推薦：Cleer ARC 6 Music Pro 開放式無線耳機

作為耳掛式領域的最新代表作，Cleer ARC 6 Music Pro 直接破除「開放式耳機音質必定妥協」的刻板印象。佩戴上，單隻耳機輕至 11g，歷經 10,000+ 真人耳廓分析打造「空氣感佩戴」，即便戴著眼鏡也能舒適久戴。

Cleer ARC 6 Music Pro 開放式無線耳機充電盒內置化妝鏡。（鍾世傑攝）

單隻耳機輕至 11g，歷經 10,000+ 真人耳廓分析打造「空氣感佩戴」，即便戴著眼鏡也能舒適久戴。（鍾世傑攝）

耳機重本採用了一般只在萬元級高端音響設備專用的「16.2mm 鎂合金振膜」動圈單元。這片振膜厚度僅 20um，重量比前作減輕 30%，剛性大幅提升 40%，能呈現出微秒級的瞬態反應。配合獨家 DBE 5.0 動態低音增強技術，讓開放式耳機也能擁有沉穩精準的低頻下潛能力。

耳機重本採用了一般只在萬元級高端音響設備專用的「16.2mm 鎂合金振膜」動圈單元。（鍾世傑攝）

規格配置方面堪稱豪華，支援高通驍龍（ Qualcomm Snapdragon）、Snapdragon Sound、aptX Lossless 與 LDAC 無損解碼。它更同時取得杜比全景聲（Dolby Atmos 2.0） 及 THX 空間音效雙重權威認證，搭配六軸頭部追蹤技術，觀看電影或打機時能提供極具臨場感的三維環繞立體聽感。

ARC 6同時取得杜比全景聲 及 THX 空間音效雙重權威認證，搭配六軸頭部追蹤技術，觀看電影或打機時能提供極具臨場感的三維環繞立體聽感。（鍾世傑攝）

ARC 6 Music Pro 還帶來令人驚艷的創新功能：內置 AI 實時「K 歌模式」，無需預先下載伴奏，耳機即可實時提取並消除歌曲原音，隨時一鍵切換成伴奏跟唱。

ARC 6 Music Pro 還帶來令人驚艷的創新功能：內置 AI 實時「K 歌模式」，無需預先下載伴奏，耳機即可實時提取並消除歌曲原音，隨時一鍵切換成伴奏跟唱。（鍾世傑攝）

Cleer ARC 6 Music Pro 充電盒置 1.6 吋 AMOLED 觸控螢幕，很多設定都不需要拿出手機開app即可校正；加上支援 AI 智能助手與生活秘書：支援語音智能助手、即時同聲傳譯、AI 語音筆記、AI 高清通話及聲境恆聽，非常實用。

Cleer ARC 6 Music Pro 充電盒設有輕觸屏幕，很多設定都不需要拿出手機開app即可校。（鍾世傑攝）

Cleer ARC 6 Music Pro 開放式無線耳機充電盒內置 UV 紫外線殺菌功能。（鍾世傑攝）

機身有黑／白兩色選擇，具備 IPX7 級別防水，總續航長達 60 小時。Cleer ARC 6 Music Pro（售價 HK$1,880｜附送價值 HK$199 的 USB-C 低延遲高清解碼傳輸器）

機身有黑／白兩色選擇，具備 IPX7 級別防水，總續航長達 60 小時。（鍾世傑攝）

2. 耳夾式（Ear-clip / C-bridge）：輕盈時尚的耳邊飾物

結構特點：如耳環般以「C型環」夾在耳廓邊緣，將發聲單元與電池分列耳朵前後。重量輕巧，完全不干擾眼鏡或帽子，耳道無壓迫感。

適用場景：日常通勤、辦公室長時間佩戴、重視穿搭外觀者。

耳夾式推薦機型：Sennheiser Accentum Clip

Sennheiser Accentum Clip 將德系聲學技術融入時尚耳飾設計。柔軟的矽膠 C 型橋接結構能適應不同耳廓形狀，提供無感且穩固的夾持力。機身搭載 12mm 動圈單元，保留了 Sennheiser 標誌性的清晰人聲與豐富音樂細節。對於需要在辦公室隨時接聽電話、又想同時兼顧周圍同事溝通與個人穿搭風格的上班族而言，這款耳夾式耳機展現了極高的實用性與顏值。

選購 SENNHEISER ACCENTUM Clip 耳夾式耳機｜HK$1,499

Sennheiser Accentum Clip 將德系聲學技術融入時尚耳飾設計。

3. 後掛頸式（Neckband / Back-hang）：極限運動的防甩王者

結構特點：左右耳機由一條貼合後腦勺的鈦合金或彈性骨架連接，常見於骨傳導或氣傳導耳機。劇烈運動防甩能力最強，不易單邊遺失，常具備高防水等級。

適用場景：高強度訓練、馬拉松、戶外極限運動。

後掛頸式藍牙耳機的左右耳機由一條貼合後腦勺的鈦合金或彈性骨架連接，常見於骨傳導或氣傳導耳機。

後掛頸式推薦機型：Shokz OpenRun Pro 2 (S820)

採用了全新的 DualPitch 雙驅動單元技術，將骨傳導與氣傳導結合。骨傳導單元負責中高音，氣傳導單元則專攻低音，大幅補足了傳統骨傳導低音不足的問題。配合人體工學鈦合金跑道型後掛，即使在高速跑步或顛簸的越野跑中也能穩牢貼合。售價：HK$1,599

選購 Shokz OpenRun Pro 2 後掛頸式藍牙耳機｜網店限定價HK$1,259（原價HK$1,599）

Shokz OpenRun Pro 2 (S820)

4. 眼鏡整合式（Smart Audio Glasses）：真正的無感隱形佩戴

結構特點：將微型開放式揚聲器與麥克風直接嵌於鏡腳兩側，實現視覺與聽覺設備的完美合一。

適用場景：開車導航、戶外遮陽、辦公室商務通話。

推薦機型：Xiaomi 智慧音頻眼鏡

Xiaomi 智慧音頻眼鏡將開放式音訊模組隱藏於輕量化鏡腳內，支援多款可替換鏡框與光學鏡片。耳機採用反向聲波消音設計，能在通話時有效減少聲音外洩，保護個人私隱。對於習慣日常佩戴眼鏡的用家來說，這款產品直接省去了額外戴耳機的負擔。售價：HK$650

Xiaomi 智慧音頻眼鏡｜售價：HK$650

5. 環狀／淺耳洞式（Ring / Open-fit）：傳統耳機用家的無縫過渡

結構特點：發聲單元中央採中空透氣環形設計，或極淺層卡在耳蝸外側。外觀最接近傳統 TWS 真無線耳機，體積小巧，能自然接收環境音。

適用場景：習慣傳統耳機形狀，但需要保持環境感知的街頭漫步者。

環狀開放式耳機的發聲單元中央採中空透氣環形設計，或極淺層卡在耳蝸外側。

環狀式推薦機型：Sony LinkBuds Open

Sony LinkBuds Open 延續了標誌性的中空環形單元設計，中央空心結構讓外界聲音自然穿透，完全沒有電子收音的失真感。新一代升級了氣墊支撐配件，大大提升了配戴穩定度與舒適感，是追求極致輕巧與自然通透聽感用家的首選。售價$1,699

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