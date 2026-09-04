iPhone 18 Pro配色再有變數？爆料指SIM槽有天藍色　經典黑再缺席

關於iPhone 18 Pro系列的爆料訊息正在不斷增加，近日有爆料人士放出一張疑似 iPhone 18 Pro與 iPhone 18 Pro Max的SIM卡槽組件，分別為深櫻桃色（Dark Cherry）、天藍色（Sky Blue）以及銀色（Silver）。深櫻桃色版本呈現出一種偏暗紅的金屬質感，整體風格成熟，天藍色版本更加年輕化，銀色作為蘋果經典配色之一，也將在新一代Pro系列中繼續保留。



值得一提的是，iPhone 17 Pro系列也沒有提供黑色外觀版本。雖然很多用戶都認為黑色比較百搭，購買意願也比較高，但iPhone 17 Pro系列、iPhone 18 Pro系列均採用金屬玻璃拼接設計，機身材質採用三型陽極氧化工藝打造，黑色版本不僅容易產生色差，潛在的邊框掉漆風險也不容忽視。

近日有爆料人士放出一張疑似 iPhone 18 Pro與 iPhone 18 Pro Max的SIM卡槽組件，分別為深櫻桃色、天藍色以及銀色。（X@SonnyDickson）

iPhone 18 Pro天藍色外觀展示：

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除了外觀設計之外，目前曝光的訊息顯示，iPhone 18 Pro系列還將在性能、影像、續航以及AI體驗方面迎來全面升級。

A20 Pro晶片加持，性能與AI能力大幅提升

性能方面，iPhone 18 Pro系列預計將搭載全新的A20 Pro晶片。該晶片據稱將採用台積電第二代2nm製程（N2），相比現有晶片在性能和能效方面都有明顯提升。

iPhone 18 Pro系列預計將搭載全新的A20 Pro晶片。（fpt.）

根據爆料訊息，A20 Pro的整體運算性能預計提升約10%至15%，而針對人工智能任務的端側AI算力可能實現翻倍增長。這意味着未來iPhone將能夠更加依賴本地設備完成AI計算，在照片處理、語音交互、智能助手以及系統優化等方面提供更快速的響應。

與此同時，蘋果預計將在晶片封裝技術上進行升級，引入WMCM（晶圓級多晶片模組）封裝方案。該技術能夠將CPU、GPU、NPU等多個晶片模組進行更高效整合，提高數據傳輸效率，同時改善空間利用率和功耗表現。

在通訊方面，iPhone 18 Pro 系列預計將搭載蘋果第三代自研C2基帶晶片。相比目前依賴外部供應商的方案，自研基帶不僅可以降低功耗，還能夠進一步優化機身內部空間。據傳，新基帶在弱信號環境中的穩定性會有所增強，並有望支持更加完善的衛星通訊能力。

未來用戶即使處於偏遠地區、山區或者沒有傳統網絡覆蓋的環境，也可能通過衛星連接實現基礎通訊、導航以及部分網絡功能，讓手機真正成為更加全面的移動終端。

外觀延續高端質感，動態島進一步縮小

設計方面，iPhone 18 Pro 系列預計繼續採用6.3英寸和6.9英寸兩種屏幕規格，分別對應 iPhone 18 Pro 和 iPhone 18 Pro Max。其中最大的變化之一，可能是動態島區域進一步縮小。隨着蘋果持續推進屏下技術發展，前置攝像頭與Face ID模組的佔用空間有望減少，使正面屏幕視覺更加完整。

iPhone 18 Pro其中最大的變化之一，可能是動態島區域進一步縮小。（fpt.）

此外，由於蘋果可能徹底放棄外掛基帶設計，改用SoC內部集成基帶方案，手機內部空間也將得到優化。減少額外晶片、線路以及散熱結構後，蘋果能夠重新規劃主板佈局，為電池容量提升或者機身輕薄化提供更多空間。

續航迎來突破，Pro Max或配史上最大電池

續航一直是iPhone用戶關注的重點，而 iPhone 18 Pro Max預計將在這一方面帶來明顯升級。據曝光消息，iPhone 18 Pro Max 電池容量可能達到約5200mAh，這將成為蘋果歷史上容量最大的 iPhone 電池。同時，iPhone 18 Pro 的電池容量預計也將提升至約4800mAh。

充電方面，兩款Pro機型預計支持45W有線快充以及30W MagSafe無線充電技術，進一步縮短日常補電時間。

影像系統升級，Pro Max繼續拉開差距

影像方面，iPhone 18 Pro 系列預計會繼續強化專業拍攝能力，前置攝像頭方面，全系可能升級至2400萬像素，提高自拍、人像以及視訊通話質量。後置攝像系統方面，Pro版本預計搭載5倍潛望式長焦鏡頭，而 Pro Max 可能獨享更大光圈的6倍潛望長焦。

影像方面，iPhone 18 Pro 系列預計會繼續強化專業拍攝能力。（X@futureform_）

結合A20 Pro晶片更低的功耗表現，以及自研C2基帶帶來的能耗優化，新機整體續航表現預計提升20%至30%。對於經常拍攝影片、玩遊戲或者使用AI功能的用戶來說，續航提升將成為非常實際的體驗升級。

更大的光圈意味着更強的進光能力，尤其是在夜景、人像以及遠距離拍攝場景中，新機預計會擁有更好的畫質表現。

【延伸閱讀】iPhone 18 Pro相機大升級！可變光圈量產進光增40% 還原光學景深（點擊連結看原文）

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12GB RAM+AI生態，蘋果正在為下一階段競爭佈局

除了硬件升級之外，iPhone 18 Pro 系列最大的變化之一，可能是圍繞Apple Intelligence展開的新體驗。

據爆料，新機預計全系標配12GB LPDDR5X運行記憶體，為更多端側AI功能提供基礎支持。隨着AI逐漸成為智能手機競爭的新方向，更大的RAM、更強的神經網絡計算能力，將成為旗艦手機的重要指標。

價格方面，目前消息顯示，iPhone 18 Pro系列可能繼續維持高端定位，256GB版本預計起售價約10,199元，iPhone 18 Pro Max預計約11,799元起。512GB和1TB版本則可能出現一定程度上漲。

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