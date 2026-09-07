Apple首款摺機本周發表　傳命名為iPhone Duo　內部更偏好稱Ultra

蘋果將在本週舉辦新品發布會，這次最受關注的產品就是摺機iPhone，這是蘋果史上首款摺機。需要注意的是，雖然產品已經被泄密的七七八八了，但對於最終命名卻始終沒有定論。



此前多數人將其稱為iPhone Ultra或iPhone Fold，但近期有新傳聞稱蘋果會將其命名為「iPhone Duo」。

近期有消息指蘋果會將其新的摺疊iPhone命名為「iPhone Duo」。（X@ApplesClubs）

Duo寓意「雙」，對應摺疊手機內外雙螢幕形態，蘋果歷史上曾使用過Duo命名，包括90年代PowerBook Duo手提電腦，以及MagSafe Duo雙充充電器都採用此命名。

但Microsoft曾經推出過Surface Duo雙螢幕Android手機，該產品線現已停產，蘋果或許會出於規避考量放棄這一命名。不過其他候選命名同樣存在與競爭對手重疊問題：Samsung擁有Galaxy Z Fold、Galaxy S Ultra系列產品。

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蘋果內部大量員工習慣把摺疊原型機叫iPhone Ultra，而且蘋果也已經在Apple Watch Ultra、M系列Ultra晶片上使用Ultra後綴，符合產品線統一規劃。目前來看，摺機iPhone的最終命名還是要等待9月10日的發布會才能揭曉了。

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