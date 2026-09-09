iOS 27／iPhone 18相機大更新｜原生App新增4大功能 媲美專業單反

iOS 27／iPhone 18相機重大更新｜有開發者在最新的iOS 27 Beta測試版程式碼中，挖掘出蘋果原生相機應用即將迎來4項源自專業單反與電影攝影機的重磅功能。這項發現由社交平台X用家@itspdfu 率先披露。雖然這些功能在目前的Beta版介面中尚未正式開放給用家使用，但後台系統已經完整地寫入相應的程式碼與測試數據，為接下來的iPhone 18發佈會準備。



原生App新增4大專業攝影功能。（X）

曝光示波器（Exposure Scopes）：直方圖與波形圖同步登場

在大太陽下的戶外取景時，單憑iPhone螢幕判斷畫面亮度往往極不可靠。iOS 27的原生相機程式碼中，被發現加入了完整實作的「直方圖（Histogram）」與「波形圖（Waveform）」視圖。

直方圖能直觀顯示像素在暗部、中間調與高光的分佈狀況，協助創作者回答「這張照片有沒有曝光過度或暗部死黑？」。而常用於專業影片剪輯軟件的波形圖，則能進一步標示出亮度和色彩在畫面中的具體位置。程式碼顯示，蘋果準備了RGB Composite、RGB Parade以及Luminance等三種顯示預設值，大幅提升動態範圍控光的精確度。

對焦峰值（Focus Peaking）與高光過曝（Highlight Clipping）警告

對於需要手動確認焦平面或控制動態範圍的拍攝場景，iOS 27提供了兩項強大輔助：

對焦峰值：透過演算法突出顯示畫面中高對比度、精準合焦的邊緣，預設使用顯眼的紅色或黃色外框，讓拍攝者一目了然焦距落在何處。

對焦峰值可突顯局部對比度強的邊緣。（X）

高光過曝警告：俗稱「斑馬線」或過曝提醒，當畫面中的高光區域過亮、數值接近或達到RGB 255臨界點時，系統會以特定紋理進行警告，甚至允許用家自訂警告閾值，避免色彩細節永久流失。

高光過曝可提醒用家高光部分過亮。（X）

這兩項輔助疊加功能在iOS 27中既可獨立開啟，也能同時在預覽畫面中呈現。

真手動對焦（Manual Focus）與獨立對焦滑桿

過去iPhone原生相機若要固定焦點，必須透過長按螢幕觸發「AE/AF鎖定」，因此對焦與曝光會被強行綁定在一起。據MacDailyNews透露，iOS 27測試程式碼中出現了透過獨立滑桿進行真實手動操作的跡象。

手動對焦能力檢查機制在程式碼中被設定為僅適用於「首個原生支援系統為iOS 27或更新版本」的新機種。外界推測，舊款iPhone可能會因為軟件限制或鏡頭模組調校考量而無法獲得此功能，這極有可能是蘋果專為即將推出的iPhone 18 Pro系列所準備的硬件護城河。

相機應用中測試了手動對焦功能，並提供了一個用於調整鏡頭位置的控制選項。（X）

重複定時拍攝與「可變光圈」鏡頭修正演算法

除上述四項核心工具外，iOS 27亦照顧到一般用家的實用需求，新增了「重複定時拍攝」功能。不同於過去倒數完只拍一張或連拍，新系統能在倒數結束、拍攝完成後，立即自動啟動下一次倒數，讓多人在腳架前拍攝合照時能連續嘗試不同姿態，大幅降低來回按壓手機的麻煩。

定時拍攝：啟用此功能後，選擇定時拍攝選項，即可指定重複拍攝次數，每次拍攝前都會有倒數計時，倒數時長為用家設定的時長。（X）

更具前瞻性的是，測試碼中還包含了一套全新的影像處理演算法，能根據當前光圈值選擇並混合相應的鏡頭修正數據。由於光圈大小改變會直接影響光線邊緣衰減（暗角）與鏡頭畸變，這一技術鋪墊被市場視為iPhone 18 Pro將搭載「實體可變光圈鏡頭」的最強有力佐證。

來源：9to5mac、X