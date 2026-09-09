Audi A2 e-tron純電登場！創最慳電紀錄　續航破646km約售$35萬

近日，Audi A2 e‑tron正式發布，新車定於9月10日開啟預訂，12月完成首批交付，德國市場起售價38200歐元（約35萬港元）。



外觀上，新車採用斜背（Fastback）設計，車身姿態偏高，線條利落飽滿。短前後懸的設計，既優化整車視覺比例，也把車內空間利用率做到最大化。選裝空氣動力學套件之後，風阻係數低至0.24Cd。

Audi A2 e‑tron正式發布，新車於9月10日開啟預訂。（Audi）

得益於優秀的氣動優化，WLTP工況下最低綜合能耗達到12.8kWh/100km，刷新Audi量產車型能耗紀錄。

車身尺寸方面，車長4.32米，軸距達到2770毫米。小巧的車身便於城市通勤與停車，長軸距又帶來越級的後排乘坐空間。

Audi A2 e‑tron細節圖集▼▼▼

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內飾搭載Audi新一代數字化座艙，AI智能交互系統優化語音識別、導航等功能。像自適應巡航、前後緊急制動輔助等主動安全配置均為標配。

三電部分是該車核心亮點，新車提供多種動力與電池組合，全係為後置單電機佈局，功率覆蓋125‑240kW，峰值扭力最高545Nm。

電池分為三個版本，52kWh、61kWh磷酸鐵鋰版本面向日常通勤；84kWh三元鋰高配版本，WLTP最大續航646km。

此車84kWh三元鋰高配版本，WLTP最大續航646km。（Audi）

84kWh版本支持183kW直流快充，理想條件下10%‑80%充電僅需29分鐘。全系標配雙向充電，支持V2L外放電以及V2H家庭儲能，讓車輛可以充當移動儲能設備，進一步拓展電車的使用場景。

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