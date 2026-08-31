理想i9純電SUV於9月登場　MEGA級空間配旋轉座椅　車廂變頭等艙

近日，在理想汽車2026年第二季度財報業績會上，理想汽車總裁馬東輝透露，理想i9計劃於9月中旬正式發布，新車定位純電旗艦六座SUV，將進一步壯大理想汽車純電產品陣營。



據此前報導，在2026年7月，理想汽車CEO李想官宣了純電旗艦SUV車型i9，並預告稱該車將於9月份發布。

在2026年7月，理想汽車CEO李想官宣了純電旗艦SUV車型i9，並預告稱該車將於9月份發布。（理想汽車）

李想稱，車身尺寸方面，i9的車長達到了5225mm，配合高達3168mm的長軸距，為其注入了MEGA級別的大空間與舒適性。

並且i9車尾帶有特殊的「Home」徽標，也就意味著i9上擁有Home版本，成為繼MEGA 之後，理想的第二個Home。

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從工信部申報訊息來看，理想i9車身尺寸為5225mm×1970mm×1752mm，軸距3168mm。車長較i8增加140mm，軸距較i8加長118mm，3168mm的軸距甚至超過了現款理想L9。

與i8的溜背造型不同，i9回歸了方正挺拔的傳統SUV身姿，第三排空間和車尾箱容積預計會有顯著提升。

動力方面，理想i9採用前後雙馬達四驅方案，前馬達峰值功率150kW，後馬達峰值功率250kW，系統綜合功率400kW，由匯川聯合動力和理想驅動技術聯合生產。

電池方面搭載101kWh三元鋰電池包，電芯由欣旺達供應，提供兩種CLTC續航版本，分別為705km和680km。

新車基於800V高壓平台打造，支持5C超充技術，峰值充電功率可達520kW，充電10分鐘即可補充約400km續航。

智能化配置方面，理想i9預計搭載雙馬赫100晶片，總算力2560TOPS，配備四顆激光雷達和ATL全天候激光雷達系統。

此外還確認配備後輪轉向和線控轉向技術，以提升大尺寸SUV的操控靈活性。Home版本預計將搭載旋轉座椅等特色配置，延續MEGA Home的零重力頭等艙體驗。

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