吉利銀河TT電動轎跑預售！¥14.59萬起　全線配備800V快充及LiDAR

定位中大型純電運動轎跑的吉利銀河TT將於9月10日正式上市。這款新車已啟動預售，三款後驅版本預售價區間14.59‑16.99萬元（人民幣）。



銀河TT車身接近五米，長寬高為4999×1919×1479mm，軸距達到2920mm，帶來寬敞的車內空間。整車採用跑車斜背低趴的運動造型設計，風阻係數做到0.22Cd，車尾配備可三段調節的主動電動尾翼，最多可以輸出508N下壓力，強化高速行駛穩定性。

銀河TT車身接近五米，長寬高為4999×1919×1479mm，軸距達到2920mm，帶來寬敞的車內空間。（galaxy-geely）

吉利銀河TT外觀以及內飾展示：

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動力層面新車提供後驅、四驅兩套方案。後驅版本馬達最大功率245kW，0-100km/h加速6.5秒；四驅Ultra版本搭載雙馬達，綜合功率425kW，0-100km/h加速僅3.8秒，性能表現十分亮眼。

吉利銀河TT參數介紹：

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續航提供多檔電池包可選，CLTC續航覆蓋540km‑725km。值得一提的是，新車全系搭載800V高壓平台，配備寧德時代定製神行TT電池。底盤部分由路特斯工程團隊參與調校，標配前全鋁雙叉臂、後五連桿獨立懸掛系統，後輪轉向與電控避震器提供選裝。

座艙搭載吉利自研4nm龍鷹6P座艙晶片，配備懸浮式中控大螢幕、液晶儀表與AR‑HUD，實現三屏聯動。車機系統為Flyme Auto 2，超級EVA語音助手可實現連續對話，支持多位置聲源識別，還具備情緒感知能力，人機交互響應更為流暢。

智能駕駛方面，整車全系標配車頂光學雷達，硬件組合包含12顆鏡頭、5顆毫米波雷達以及禾賽AT128光學雷達。基礎搭載千里浩瀚H5智駕方案，千里浩瀚H7支持選裝，高速NOA、城市領航輔助功能均可實現，覆蓋高速、城區等多種出行場景。

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