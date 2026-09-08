iPhone 20傳改四曲面7吋大屏！Android卻早已改直屏　專家揭原因

據最新爆料，蘋果正在打造一款7英寸的超大屏新機（網傳iPhone 20），且極有可能採用全新的無邊四曲面設計。這個消息頗為耐人尋味。要知道，曾經推崇曲面屏的國產Android陣營，近兩年早已集體轉向「直屏時代」；甚至連曲面屏的先行者Samsung，也在自家旗艦上徹底將屏幕拉直。



在Android陣營紛紛向實用主義妥協的當下，向來偏愛直屏的蘋果，為什麼反而要走上這條「彎道」？

據最新爆料，蘋果正在打造一款7英寸的超大屏新機，且極有可能採用全新的無邊四曲面設計。（微博＠數碼閒聊站）

曾經的曲線狂歡：形態各異的曲面屏

回看手機工業設計史，曲線曾是各大廠商展示製造工藝與設計差異化的重要載體。

看看Android陣營出過的曲面屏手機：

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屏幕整體彎曲

2013年，Samsung發布了Galaxy Round，屏幕左右向外彎曲；隨後LG G Flex則採用了上下向外彎曲的方案。這種試圖貼合面部與掌心的嘗試，受限於內部結構與機身強度未能大範圍普及，但也為後續形態打下了基礎。

單曲面屏

2014 年問世的Samsung Galaxy Note Edge，在側邊畫出了一道弧線。它不僅帶來了視覺上的落差，更在側曲面上保留了快捷應用與訊息流的交互空間。

雙曲面屏

隨着柔性屏技術的成熟，國產手機品牌迎來了一段百花齊放的時期。常規雙曲面讓邊框收窄手感圓潤，同時視覺上更顯纖薄；「無界瀑布屏」，弧度覆蓋絕大部分側邊，帶來了極強的視覺衝擊力。

八曲面屏

初代榮耀Magic可以說是當時的圓潤巔峰之一。屏幕與背板的各個邊緣均經過曲面處理，整機握在手中如同一塊鵝卵石，兼顧了工業設計的美感與握持貼合度。正如名言所說：「直線屬於人類，曲線屬於上帝。」 相較於如今趨於同質化的直屏設計，曾經的曲面屏時代在形態上確實更具視覺張力。

潮流退去：曲面屏為何被逐漸放棄？

從某種意義上說，時尚本就是個周而復始的輪迴。審美疲勞是設計界的常態，當曲面屏普及到滿大街都是時，曾經被視為「老舊」的直屏，反而成了難得的新鮮元素，消費者的審美嗅覺自然重新飄回了硬朗的切角。

但除了潮流周期的規律，曲面屏自身也存在着難以迴避的硬傷：

1. 高昂的熱彎成本與維修壓力

曲面玻璃需在高温下熱彎成型，加工工藝複雜，良率相對較低。根據行業數據，單是屏幕形態的改變，就會推動整機BOM成本上升15–20%。這種高成本不僅抬高了整機售價，也讓用戶在面對換屏維修時承擔較高的費用。

2. 實用主義者的「貼膜難題」

對於習慣裸機使用的用戶來說，曲面屏確實有着出色的手感，但對佔絕大多數的「貼膜黨」而言，曲面屏並不友好。鋼化膜貼合難度極高，稍有不慎邊緣就容易留空，從而引發對應區域觸控不靈敏的問題；而較好貼合的軟膜，在抗摔和防刮性能上又難以讓人滿意。

因此，潮流周期的輪迴疊加實用主義的訴求，共同促成了如今直屏的全面回歸。沒有了弧度干擾，保護膜想怎麼貼就怎麼貼，防護成本大大降低。

【延伸閲讀】iPhone 20規格大改流出！放棄直角邊框變曲面 真全面屏驚艷全網（點擊連結看原文）

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逆勢而行：一直堅持直屏的蘋果，這次打什麼算盤？

在Android陣營逐漸淘汰曲面屏之後，蘋果反而被傳出將採用四曲面設計。結合蘋果一貫的產品邏輯，這背後或許有以下幾層考慮。

iPhone四曲面概念圖。（中關村在線提供）

1. 優化 7 英寸大屏的握持體驗

這款新機不僅是蘋果對曲面屏的首次嘗試，更是其有史以來尺寸最大的iPhone。iPhone Pro Max 的重量和造型就已經有了「小磚頭」的潛質，直接將尺寸放大至7英寸，顯然不是一個明智的做法。四曲面的微弧過渡，能有效收窄邊緣的視覺厚度，重塑大屏設備的手感。

2. 供應鏈製造工藝的成熟

蘋果對供應鏈標準向來嚴苛，這在其對摺疊屏技術的克制態度上就可見一斑。蘋果敢在旗艦大屏機型上引入四曲面，意味着玻璃熱彎工藝、邊緣防摔強度以及算法上的防誤觸能力，均已達到了相當高的成熟度。

3. 產品線豐富與形態探索的需要

近年來蘋果一直在拓展新的機型形態，例如主打輕薄設計的 iPhone Air，以及備受關注的摺疊屏 iPhone Ultra。在此背景下，採用四曲面設計來打造一款超級大屏旗艦，或許也是蘋果提升高端產品辨識度、探索形態差異化的一步安排。

寫在最後

手機屏幕形態經歷了一輪「直—曲—直」的演進，Android廠商通過前幾年的探索，驗證了大弧度曲面屏在實用性上的侷限。蘋果此時選擇四曲面，大概率不只是為了打造差異化產品，而是依託成熟的工藝，對「大尺寸手機」進行一次兼顧視覺美感與手感平衡的細節微調，說不定能給我們一點驚喜。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】