賣機出iPhone 18 Pro前必做　Apple官方教清機　別只恢復原廠設定

iPhone 18 Pro系列登場後，相信不少準備換機的用家都會考慮將手上的舊iPhone放售或Trade-in。不過，賣機之前千萬不要以為恢復原廠設定就代表所有資料一定清得乾乾淨淨。根據Apple目前官方指引，出售或轉贈iPhone前，最重要是先完成資料備份及帳戶處理，再使用清除所有內容和設定。



第一步：備份舊iPhone

正式清機之前，第一件事並不是登出帳戶，而是確認重要資料已經備份或轉移。如果已經買了新iPhone，可以先完成新舊機資料轉移；如果新機仍未到手，Apple亦建議先備份舊iPhone，之後再將備份還原到新裝置。這一步尤其重要，因為一旦完成「清除所有內容和設定」，手機內的相片、訊息、App及其他個人資料都會被刪除。

有Apple Watch？記得先取消配對

如果舊iPhone有連接Apple Watch，Apple官方建議在出售iPhone之前先取消Apple Watch配對。完成後才處理iPhone本身，可以減少換機後才發現手錶仍然與舊裝置或帳戶設定互相牽連的麻煩。

Apple官方建議：先登出Apple帳戶

下一步就是處理Apple帳戶。Apple官方指引建議出售、贈送或換購iPhone前，登出iCloud、iTunes Store及App Store。操作方式是進入「設定」，按最上方自己的姓名，拉到頁面底部選擇「登出」，再按照系統要求輸入Apple帳戶密碼。

清除所有內容和設定

處理完備份、Apple Watch及帳戶之後，就到真正清機。在目前iOS版本，可以進入：

「設定」＞「一般」＞「轉移或重設iPhone」＞「清除所有內容和設定」＞之後按「繼續」＞再按照畫面要求輸入裝置密碼及Apple帳戶密碼，等待手機完成清除。



如果使用eSIM，系統亦可能詢問你要保留還是刪除eSIM。Apple在出售裝置的相關指引中建議，如果出售的是使用eSIM的裝置，當系統詢問是否一併清除eSIM設定時，應選擇將裝置及eSIM資料一同清除。

完成後，Apple Pay內的信用卡或扣賬卡、相片、聯絡人、音樂及App等裝置內容都會被清除，而iCloud、iMessage、FaceTime及其他相關服務亦會在該裝置上關閉。要留意，清除iPhone並不等於刪除你儲存在iCloud內的資料。

小心按錯：「重設所有設定」並不會刪除個人資料

在「轉移或重設iPhone」內，同時可以看到「重設」及「清除所有內容和設定」，兩者並不是同一回事。

Apple明確指出，「重設所有設定」只是將系統設定回復至預設狀態，相片、訊息、App及文件都不會被刪除。如果準備出售或轉贈iPhone，Apple要求使用的應該是「清除所有內容和設定」。

最後見到「你好」畫面 先代表可以準備賣機

清除程序完成後，iPhone會重新啟動，並回到首次開機時的「你好」設定畫面。Apple在二手iPhone購買指引亦以這個畫面作為其中一項重要判斷：如果看到「你好」畫面，代表裝置已經清除；相反，如果開機後仍然直接看到密碼畫面或主畫面，就代表資料尚未完全清除。

已經賣咗部機先發現未處理？仍有補救方法

如果手機已經交給買家，才突然醒起自己沒有妥善處理，亦不代表完全沒有辦法補救。Apple指出，如果已經不再持有裝置，可以透過「尋找」App或iCloud相關功能遙距清除裝置，完成清除後再將裝置從帳戶移除，從而關閉「啟用鎖」，讓下一任用家可以啟用手機。不過，最理想始終是在手機仍然握在自己手上時完成所有程序，避免個人資料已經隨手機交到陌生人手上後才補救。