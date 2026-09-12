iPhone 18 Pro評測　首搭物理光圈夜拍大提升　17 Pro用家可再等

香港時間9月10日凌晨1點，蘋果（Apple）在美國加州庫比蒂諾總部舉行秋季新品發布會，這也是新任CEO約翰·特努斯（John Ternus）首次主持蘋果秋季發布會。



兩個多小時的發布會上，蘋果一口氣推出了iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max、iPhone Duo摺機、Apple Watch Series 12、Apple Watch Ultra 4以及AirPods 5等多款新品。

iPhone 18 Pro系列依舊有著足夠多的看點。（Apple）

誠然，儘管因為iPhone Duo的出現，搶了不少iPhone 18 Pro系列的風頭，但作為年年更新產品，iPhone 18 Pro系列依舊有著足夠多的看點，接下來我們就帶大家一起看一看，今年的蘋果新機到底有著怎樣的表現？

更強的A20 Pro和更強的散熱設計

雖說晶片迭代屬於常規升級，但A20 Pro畢竟是一顆採用最新2nm製程的旗艦晶片，性能還是非常強悍的，它的CPU由兩顆超級核心和四顆能效核心組成，超級核心速度比上代提升20%，GPU從6核增加到7核，圖形性能提升40%。

要問有了這顆新晶片，A20 Pro遊戲表現如何？發布會上甚至演示了《魔物獵人：旅人（Monster Hunter Outlanders）》的實機畫面，實現了主機級別的光影和場景細節，幀率最高能到120fps，只能說就性能而言，A20 Pro一直都是最讓果粉放心的。

此外，A20 Pro的神經網絡引擎也從16核升級為雙16核合計32核，端側AI算力翻倍，記憶體頻寬也提升了50%，整體性能提升可圈可點，就看到手後的實際表現了。

iPhone 18 Pro系列還著重增強了散熱，新一代均熱板的散熱面積是iPhone17 Pro的三倍，搭配導熱性更強的石墨和行業首創的新材料，晶片封裝也重新設計，記憶體挪到旁邊不再遮擋散熱路徑，SoC直接貼合均熱板。實際效果是持續性能比iPhone 17 Pro最高提升40%，比iPhone 16 Pro及更早機型提升兩倍。

主鏡頭升級四檔可變光圈

iPhone主鏡頭用了這麼多年固定光圈，這代終於上了物理可變光圈，f/1.48到f/4.0共四檔，由六片激光切割的葉片組成，每片比頭髮絲還細。暗光環境下光圈全開，進光量比上代增加約50%，夜景成片的純淨度和細節都有明顯提升；拍攝合影時收小到f/4.0，前後排人物都能保持清晰。

新增的Pro級控制支援手動調節光圈、快門速度和白平衡，還能查看直方圖，快門速度拉慢之後還能拍出帶有動態模糊的藝術效果，習慣自己掌控參數的攝影用戶，不用再依賴第三方相機App了。

攝影風格也升級了，新增紋理和顆粒感兩個調節選項，想要鋭利通透的數碼感就拉清晰度，想要復古膠片的味道就加顆粒，皮膚質感也能單獨微調，不再是千篇一律的磨皮臉。另外，新增智能追蹤對焦，依託設備端AI模型，拍運動場景，或者孩子、寵物，焦點可以一直鎖在主體上，倒是省事了，不用一直點螢幕。

影片方面，電影效果模式升級到4K 60fps，普通影片拍完之後也能再加上淺景深效果，還支援4K杜比視界延時攝影，iPhone在影片上的優勢不用多說，新機只會更強。

長焦和超廣角這一代硬件規格沒變，還是4800萬像素100mm四倍光學長焦加4800萬像素13mm超廣角，但新的ISP和算法把成片質量又往上提了一檔，出片會更穩一些。同樣，實際表現還要看後續體驗，發布會能夠展示的東西還是很有限的。

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蘋果AI終於「補齊」了？

AI時代到來後，蘋果其實也一直在推進自家的Apple Intelligence，這次隨著新機的到來，整體又向前邁進了一步。首先是新版Siri，這次終於從「只會執行單條指令的語音助手」進化成了能看懂螢幕、懂上下文、跨應用幹活的系統級助手。

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它可以讀取個人背景訊息，用戶只需要一句話，就能快速在郵件、訊息中找你需要的內容，或者添加日程，不需要你在應用之間來回切換，一些常用的操作，還能用自然語言描述一遍就存成快捷指令，以後直接語音，就可以快速開啟任務。

和很多國產AI一樣，除了應用於語音助手，照片編輯也是一個相對高頻的使用場景，這次在iPhone 18 Pro系列中就新增了幾個實用的AI圖像工具，包括圖片擴展，可以將畫面向外延伸，為主體留出更多空間；還有空間重構，支援拍攝完成後再調整視角和構圖；以及消除工具，用於圈掉畫面裏礙眼的路人或者雜物，複雜場景下的處理效果比上代好不少。

iPhone史上最長續航

A20 Pro的能效提升加上新的電池設計，使得iPhone 18 Pro擁有了更長的續航，影片播放最長34小時，比上代多3小時；iPhone 18 ProMax最長43小時，比上代多6小時，這也是iPhone史上Max機型續航提升幅度最大的一次。

A20 Pro的能效提升加上新的電池設計，使得iPhone 18 Pro擁有了更長的續航。（Apple）

有線快充從20分鐘充至50%縮短到15分鐘，但需要60W以上支援AVS的電源轉接器，還在用20W充電器的用戶需要另購。

外觀延續上代，動態島更小，還有新配色

機身這次換成了彩色機加工鋁金屬一體成型設計，從裏到外都是鋁金屬，比之前的不鏽鋼邊框輕了不少，Pro重211克，Max重249克，依舊「有一定重量」，依舊手感感人。

這次還帶來了四款新配色：黑色、銀色、冰川色和布根地紅色，其中布根地紅色是這代的主打色，金屬拉絲的質感在光線下變化很細膩，鏡頭模組周圍的一圈邊框也跟著機身同色，整體感很強。

螢幕參數和上代基本一致，還是那塊6.3/6.9英寸的超視網膜XDR顯示屏，Pro Motion自適應120Hz刷新率，戶外峰值亮度3000nit，不過動態島這次要小了一些，最多能同時顯示三項實時活動，就算擠在同一個位置也不會互相遮擋。

系統層面，iOS 27的液態玻璃界面跟著優化了一輪，整體視覺更通透，動畫也更跟手。郵件搜索性能最高提升80%，找一封幾個月前的舊郵件不用翻半天了，AirDrop傳大文件的速度也提上來了，傳個幾十GB的影片素材省了不少時間。

寫在最後

整體看下來，iPhone 18 Pro系列這一代的升級幅度確實不算大。可變光圈、專業相機模式、系統級AI這些功能，在Android陣營已經比較常見，但如今終於落到iPhone上，也算不枉用戶唸叨了這麼多年。

所以綜合來看，iPhone 18 Pro系列更像是把Android陣營早已普及的體驗補齊的一代，誠意有餘、驚喜不多。手持iPhone 16 Pro及更早機型的用戶，這次升級值得考慮；而iPhone 17 Pro用戶大可不必著急，讓手裏的手機再戰兩年，等真正的大換代再做決定也不遲。

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