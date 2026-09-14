iPhone 18 Pro預售！升級可調光圈 港版雙卡最快9月底可取機
撰文：Mobile Magazine
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今年Apple新iPhone有摺屏首作iPhone Duo關係，讓網絡話題基本環繞這款蘋果進軍市場新品。話雖如此，上週五品牌開放兩款Pro系列機型預售時，市場反應仍然相當踴躍。
本文刊登時登入Apple香港官方網店，可看到全色款全儲存版本的iPhone 18 Pro Max手機，出貨期最快均要等10月9至16日，延續歷代開售強勢。
至於細屏旗艦iPhone 18 Pro手機，大部份配色及儲存版本，亦需待9月29同10月7日方能出貨，市場表現同樣理想。
不過未趕及預訂而仍想盡早出機的話，現時iPhone 18 Pro黑色跟銀色的256GB版本，出貨期最快在9月24至9月29日間可稍早取機。
iPhone 18 Pro圖集▼▼▼
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Mobile Magazine短評：iPhone 18 Pro系列擁有更強攝影表現，包括升級可調光圈主鏡；加上港版仍保留實體Nano SIM卡槽，故仍是不少果迷換機首選。
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