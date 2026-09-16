用RTX 5090玩11年前遊戲出事！供電接口熔毀 廠方判定人為拒維修
撰文：快科技
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近日海外用戶UnpluggedUnfettered發帖聲稱，其RTX 5090在運行11年前的老遊戲《節奏地牢》（Crypt of the NecroDancer）時，16-pin供電接口出現嚴重熔毀，頂部兩個端口被燒穿連為一體。
與常見的16-pin接口熔化案例不同，此次損壞程度遠超預期，且通常16-pin接口熔毀發生在顯卡被推到極限時，此次事故顯然並非如此。
該用戶表示，自己將畫面設為Ultra最高畫質，遊玩近一小時後聞到燒焦味，拆下連接線後發現接口上一大塊塑料已經熔化，頂部相鄰的兩個端口被熔合成一個大洞。
涉事RTX 5090型號與Crypt of the NecroDancer這遊戲介面▼▼▼
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《節奏地牢》是一款對硬件要求極低的獨立遊戲，普通辦公電腦都能流暢運行，RTX 5090滿載功耗可達600W，但運行這類遊戲根本不可能將GPU推到滿載狀態。
這塊RTX 5090來自PNY，整機由DigitalStorm組裝。PNY收到保修請求後直接拒絕，理由是：
線纜不是我們的，是你弄壞的。
DigitalStorm全程保持溝通並提供協調支持，但用戶已找到當地維修店以約180美元完成修復。
該用戶表示不會把一台四位數美元的設備寄給一家「第一時間讓自己滾」的公司，並直言懷念已退出顯卡市場的EVGA。
此前RTX 5090的16-pin接口熔毀案例已覆蓋幾乎所有品牌，der8auer熱成像實測單根導線溫度可達150℃，各針腳負載嚴重不均，如今低負載下也發生熔毀，進一步暴露16-pin接口的隱患。
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