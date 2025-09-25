RTX 5070顯卡貴又容量小　銷量卻輾壓RX 9070？揭開玩家瘋搶原因

有消息稱，AMD的RX 9070憑藉和NVIDIA RTX 5070相同的價格，提供了更大的顯存容量，並且速度略快，但RTX 5070的銷量卻仍遠超RX 9070，對此Wccftech分析了四點原因。



更好的圖像增強功能（DLSS 4採用率更高）

圖像增強技術已成為現代遊戲的一部分，AMD和NVIDIA都為其顯卡提供了專有的圖像增強技術。

為什麼RTX 5070在數據上遜色與RX 9070，但是銷量卻遙遙領先（canva.com；01製圖）

但DLSS 4在遊戲中的採用率幾乎是FSR 4的兩倍，RTX 5070因此在這方面具有明顯優勢，此外，RTX 5070支援傳統的幀生成和多幀生成（MFG），為用戶提供了更流暢的遊戲體驗。

而且NVIDIA傾向於在其較舊的顯卡上提供圖像增強支援，DLSS 4支援所有RTX顯卡（除了MFG等特性），而FSR 4甚至不包括RX 7000系列。

因此，RTX 5070未來獲得更新DLSS版本的可能性，比AMD為其現有顯卡陣容提供未來FSR版本的可能性要高得多。

RTX 5070未來獲得更新圖像增強的可能性會比RX 9070高很多（nvidia）

NVIDIA仍然是光線追蹤的最佳選擇

隨着越來越多的遊戲採用光線追蹤技術，選擇性能更好的顯卡變得尤為重要，RTX 5070在光線追蹤方面的性能比RX 9070高出約10%至15%，這在GPU難以維持流暢遊戲體驗的情況下，可能會成為決定性因素。

內容創作領域更具優勢

NVIDIA顯卡在內容創作和生產力任務中是不二之選，而AMD的RX 9000系列顯卡在大多數生產力任務中甚至連上一代RTX顯卡都難以匹敵，更不用說超越RTX 50系列了。

NVIDIA的CUDA生態在這些任務中表現卓越，基準測試也顯示了NVIDIA顯卡在這些工作負載中的優越性。

NVIDIA對生產力軟體的兼容性比AMD優秀很多（pexels）

由於許多創意工具（如Blender和Adobe）都對NVIDIA CUDA/OptiX進行了優化支援，RTX 5070在這些任務中優於RX 9070。

在專業3D渲染和AI工作負載方面，RTX 5070可能遠遠領先於RX 9070，視頻編輯應用程序（如Adobe Premiere Pro等）也明顯傾向於RTX 5070。

強大的品牌影響力和消費者信任

僅從「GeForce」品牌來看，許多玩家本能地傾向於選擇NVIDIA顯卡。NVIDIA顯卡強大的市場份額和品牌認知度，使得RTX 5070對玩家的吸引力遠高於RX 9070。

從歷史上看，即使價格更高，NVIDIA顯卡也能夠輕鬆超越AMD顯卡的銷量。

雖然RX 9070的顯存多了4GB，但NVIDIA的品牌影響力足以讓RTX 5070佔據優勢，由於兩款顯卡的遊戲性能相差不大，而且價格也相當，因此RTX 5070的銷量明顯高於RX 9070也就不足為奇了。

