Win 11遊戲性能暴漲40%？微軟實裝SER黑科技　限定支援這款顯卡

微軟之前多次表示要重點優化Win 11的遊戲性能，今年確實有可能看到一些進步，前不久微軟推出了最新的DX12 SDK，其中的SER有望實現遊戲性能暴漲。



裏面值得關注的是SER——Shader Execution Reordering，着色器執行重排序。

該技術實際上是NVIDIA 22年發布的RTX 40系列顯卡上首次引入的，去年的GDC 2025會議上被微軟DXR支持，不過此前還沒有實裝。

SER的原理不復雜，就是將遊戲中的光追渲染重新排序，因為混亂的順序下性能自然不會好，而SER相當於調度員，將渲染過程重新排序，效率自然就高了。

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SER還可以跟這次SDK中新增的不透明度微貼圖（Opacity Micromaps）功能協同工作，後者可以將看不到的物體跳過渲染，減輕了GPU負擔，自然也能提供性能。

最終優化之後，Win11性能提升如何，微軟之前公布過內部測試結果，RTX 4090啟用SER之後，遊戲性能提升了40%，而Intel的Arc B系列顯卡更是提升了90%的性能，變化非常大。

不過呢這些數據還是不要太較真，因為整個遊戲的性能不是開啟SER與否就能決定的，這個只是專項測試，NVIDIA之前還說光追渲染效率2-3倍提升呢。

從NVIDIA之前公布的數據來看，傳統光柵遊戲提升為0，輕度光追遊戲提升5-10%，重度光追提升20%左右就非常好了。

SER這種黑科技具體落地還要看遊戲廠商是否支持，而且硬件門檻不低，RTX 40及之後的新卡才可以支持。

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