Apple摺機iPhone Duo售$17499值得買？遲到8年優缺點一文看清

當蘋果（Apple）的第一款摺疊螢幕iPhone Duo以「One more thing」的身份登場時，距離柔宇科技2018年發布的全球首款摺疊螢幕，已經過去了8年時間。這也不禁讓我們好奇，作為手機行業的領頭羊，蘋果這八年都做了什麼，到底是江郎才盡碌碌無為，還是韜光養晦厚積薄發？



發布會上，蘋果新任CEO約翰·特努斯（John Ternus）給出了總結性的答案——「We started with the experience that we wanted for ourselves，a larger display that feels as natural and intuitive as iPad. Then we brought together thoughtful design with breakthrough engineering. In a way only Apple can.」

我們的初衷，是打造我們真正想要的體驗，首先是更大的顯示屏，像iPad一樣自然又直觀。然後將精巧設計與尖端工藝融入其中，以Apple獨有的方式。

「 In a way only Apple can」，格外顯眼。（Apple）

「 In a way only Apple can」，格外顯眼。

硬件：「尖端工藝」裏似乎透著點妥協

能點進這篇文章的朋友，都多少對摺疊螢幕有所了解，看慣了國內手機大廠們在摺疊螢幕上的廝殺之後，再看到什麼樣的摺疊螢幕硬件，多少都會覺得平平無奇。先簡單彙總一下iPhone Duo關於摺疊的硬件——

形態（畫外音：確實平平無奇）

- 摺疊後大小與護照相當，可單手握持、輕鬆揣進口袋

- 獨特不對稱造型，帶兩個圓角；兩邊相連構成完整邊框，環繞內螢幕

- 設計靈感源自iPad，四邊一致的窄邊框

- 展開狀態下是迄今最薄的iPhone（展開5.2mm，摺疊11.3mm）

- 內置磁體陣列，閉合時乾脆俐落、緊密貼合

-側邊指紋識別



材質防護（畫外音：用料強度有點意思）

- 機身邊框：航空級5級鈦金屬，精密機械加工+拋光，鏡面質感

- 中間結構平面設支撐筋增強剛性

- 天線斷點處採用陶瓷纖維嵌件強化，強度是5級鈦金屬的3倍

- 背面：超瓷晶面板；正面：超瓷晶面板2

- 抗水防塵：IP68



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螢幕（畫外音：抗摺痕與抗刮方案有點意思）

- 7.6英寸內螢幕，屏下鏡頭方案；5.4英寸外螢幕，鏡頭右上角開孔

- 定製納米紋理表層：無掩模激光蝕刻，每個微透鏡以像素為單位刻寫，顯著減少眩光反光、最大程度減少可見摺痕，呈現平整亞光表面、手感極致細膩

- 特製聚合物層：剛度比行業常用材料最多高40%

- Apple自研抗刮劃塗層

- OLED面板上下均有高強度玻璃

- 黏彈性：讓各覆層在摺疊時順暢相對滑動，「就像書頁一樣」，確保長期不變形

- 最底層鈦金屬板提升耐用性



鉸鏈（畫外音：有兩把刷子）

- 100多個微小精密組件

- 定製可變扭矩設計，精準控制開合，動作絲滑

- 開合時支撐顯示屏中間位置，完全展開時令螢幕保持平整

- 碳纖維支撐板提供堅固輕盈的平台

- 製造時用AI算法讓每個鉸鏈與最適合的鉸鏈外殼精準匹配

- 共聚焦激光器逐層掃描表面微觀輪廓，3D打印多達25層定製光敏聚合物微層，消除殘餘波紋



強度、輕薄、形態，實際上都沒什麼可說，畢竟這些國產的摺疊螢幕早就玩出花，但iPhone Duo確實有獨特之處，等後續有新機了大家可以著重關注一下——

1. 摺疊形態嚴絲合縫，鉸鏈值得關注

從蘋果的展示來看，不管是展開還是閉合，iPhone Duo都能嚴絲合縫，這一點好評。雖然放現在來說這不是什麼特殊的賣點，但規規整整的總歸賞心悦目。

想要出色的機械穩固性和摺疊手感，鉸鏈是重中之重。一些手機大廠為了追求極致輕薄，鉸鏈設計上不得不有所妥協，展開時反而不那麼穩固；一些鉸鏈的開合，也會有咔噠異響。

在此次發布會上，蘋果強調了iPhone Duo鉸鏈的穩固性和手感，製造時用AI算法讓每個鉸鏈與最適合的鉸鏈外殼精準匹配讓人印象深刻。但後續維修可能成本感人，整不好就是要換總成了。

2. 內螢幕摺痕優化

內螢幕摺痕在很長一段時間內都是摺疊螢幕的最大痛點之一，直到OPPO Find N6用天穹記憶玻璃和新一代鈦合金天穹鉸鏈實現了無感摺痕。相對而言，從蘋果的宣傳來看，雖然沒什麼過於特殊的賣點，但定製納米紋理表層和各覆層在摺疊時順暢相對滑動帶來的體驗仍然值得強調，實物是否如宣傳所言值得關注。

3. 內螢幕屏下鏡頭，略顯尷尬

內螢幕採用屏下鏡頭的方案，從意圖上來說似乎不難理解，不管是橫屏還是豎屏，沒有開孔的影響，視覺效果會更沉浸。

但作為一款日常通用性的設備，屏下鏡頭的負面體驗是否真的無感存疑。此前也並非沒有摺疊螢幕手機採用過這樣的方案，但紗窗感嚴重、影像效果差，體驗欠佳。從蘋果官方的宣傳圖來看，內螢幕的屏下鏡頭痕跡仍然比較明顯。

軟件：Only apple can do，名副其實

目前市面上的摺疊螢幕，考慮更多的是如何讓大尺寸螢幕利用率更高。相比之下，iPhone Duo搭載的iOS 27系統，不管是從中摺疊的寬度適配上，還是從應用的深度優化上，似乎都更有優勢一些。

控制元件搬到側邊：一次空間再分配

蘋果給iPhone Duo定的第一條原則是「重要控制元件放在側邊」。這不是為了好看。設備變寬，頂部和底部恰恰是拇指最難夠到的區域，側邊則相反。

蘋果給iPhone Duo定的第一條原則是「重要控制元件放在側邊」。（Apple）

所以iOS 27做了三處調整：主螢幕的程序塢從底部橫向改成豎向佈局；狀態欄保留你需要的訊息，但設計得更簡練，挪到了邊角；騰出來的縱向空間全部留給內容。

所以iOS 27做了三處調整。（Apple）

值得注意的是，這不是把iPadOS的界面縮小了事。iPad寬到需要雙手持握，iPhone Duo展開後仍然要能單手操作，側邊欄的優先級因此被提到了最高。

開合之間的連續性

雙屏設備最容易露怯的地方是切換的那一瞬間。內容跳一下、按鈕換個位置，用戶的注意力就斷了。

蘋果的解法是讓兩塊屏保持統一的顯示比例，軟件在切換時「優雅地展開」——從外螢幕轉入內螢幕的過程中，控制元件始終固定在側邊同一位置，內容則跟著螢幕一起放大。

這個策略很聰明。用戶不需要重新找按鈕，視覺焦點不會因為開合而斷裂，兩次操作之間的心理成本被壓到了最低。配合那套可變扭矩鉸鏈和A20 Pro的顯示引擎，開合在體驗上被做成了一個連續動作，而不是兩個狀態。

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多任務：不是把 iPad 搬過來

iOS 27的分屏多任務能力放在強者如雲的國產大摺面前是不夠看的，但其優勢在於，它豎屏模式考慮到了，倒是比較新鮮。一邊看影片一邊用別的APP時，影片可以置頂放大，下方留出充足空間給另一個APP。

姿態感知：摺起來立著用

這是摺疊螢幕才有的，也是蘋果做得相當細緻的一塊。iOS會利用兩側機身中的傳感器，根據設備角度智能地做出反應。把iPhone Duo摺起、立放在桌上，就可以在外螢幕上看影片，不用手持，也不用支架，控制元件就在螢幕下方觸手可及。還能摺成更舒服的觀看角度。

音頻也跟著調整，定製的調音算法會根據揚聲器之間的距離變化靈活調整，無論設備處於哪種姿態都有穩定的聽感。

待機顯示：不充電也能用

iPhone Duo的待機顯示被重新設計過。最關鍵的是「即使沒有在充電，只要讓設備摺起立放，它就會進入待機顯示模式」。去掉了充電這個前提，摺疊螢幕的自立特性才真正被用起來。你可以拿天氣、日曆當待機畫面，可以設置音樂小組件，也可以隨時一覽通知。

還有一個場景化很明確的功能：床頭鬧鐘。在設定的時間點發出柔和的光來喚醒你。蘋果把它形容為「超有氛圍感的床頭鬧鐘」。本質上是把摺疊螢幕免支架站立這個物理特性，轉化成了一個具體的日常用例。

開發者與設備端AI：大屏和雙屏應用更靈活

生態方面，蘋果更新了現有API也提供了新API。發布會演示了四個：Zoom把顯示屏變成沉浸式影片會議室，既看共享內容也看參會者；Slack讓整個工作空間一覽無餘；Detail用全新的Core AI框架在設備端運行AI模型，在大屏上快速創作內容；Netflix則利用了雙屏的靈動性——在外螢幕上通過Clips刷片段，展開手機就在更大的內螢幕上沉浸觀看。

摺疊影像：場景考慮很周全

AI的部分落在相機上。依託A20 Pro晶片和設備端模型，全新的智能拍攝功能可以實時追蹤場景，在所有人都做好準備後自動拍照。你不用再擔心錯過鏡頭，不需要動手按快門，也不用趕在倒計時結束前跑回鏡頭前。這是本次發布會上，設備端AI少有的、能被普通用戶直接感知到的落地方式。

依託A20 Pro晶片和設備端模型，全新的智能拍攝功能可以實時追蹤場景，在所有人都做好準備後自動拍照。（Apple）

雙屏的應用上蘋果的場景思考也相當深入，除了常規的外螢幕預覽以外，Duo FaceTime雙屏通話可以讓跟用戶在一起的其他人可通過外螢幕加入對話，不用擠在同一螢幕；看看鏡頭這個功能也頗有意思，在拍照時外螢幕可以播放動畫吸引孩子注意力，引導孩子看向鏡頭。

看看鏡頭這個功能也頗有意思，在拍照時外螢幕可以播放動畫吸引孩子注意力，引導孩子看向鏡頭。（Apple）

值得一提的是，今年晚些時候，iPhone Duo將支持配備USB-C介面的Apple Pencil，內外螢幕都能用來記筆記、畫畫或標註文檔，這是iPhone第一次支持Apple Pencil。

遲到八年 蘋果或許想刪掉「摺疊」這個形容詞

回到開篇那個問題，蘋果這八年到底在幹什麼。答案其實就藏在特努斯那句總結裏：We started with the experience that we wanted for ourselves。蘋果從來不是在做一台摺疊螢幕，它是在等一台摺疊螢幕能夠滿足它對「iPhone」的標準。

蘋果從來不是在做一台摺疊螢幕，它是在等一台摺疊螢幕能夠滿足它對「iPhone」的標準。（Apple）

過去八年，其它廠商幹的是從0到1的活兒：把鉸鏈從易壞做到耐用，把摺痕從刺眼做到無感，把重量從半斤壓進常規區間，把價格從兩萬拉到六千檔。這條路是他們一寸一寸鋪出來的。蘋果現在進場，不是要在這條路上再跑一遍，而是要給這條路重新劃一條終點線。

所以硬件上沒有驚喜，恰恰是最值得琢磨的信號。回頭看蘋果的產品史，iPod不是第一台MP3，iPhone不是第一台智能手機。它的慣用打法從來不是搶首發，而是把一個已經存在、卻始終沒被做對的品類，做到「不需要解釋」。

Apple慣用打法從來不是搶首發，而是把一個已經存在、卻始終沒被做對的品類，做到「不需要解釋」。（Apple）

iPhone Duo的軟硬件動作，幾乎都指向同一件事——消解「摺疊」這個動作本身的存在感。可變扭矩鉸鏈負責讓開合變成一個連續動作而不是兩個狀態；側邊控制元件負責讓你換屏時不用重新找按鈕；免充電的待機顯示，則是把「能立著」這個物理特性翻譯成了一個具體的日常場景。這些東西沒有一項寫得進參數表，但加在一起指向同一個目標：讓摺疊螢幕不再是一台「會摺的手機」，而只是一台手機。

當然，蘋果這次未必能輕鬆贏下這局。八年攢下的期待，換算過來就是更苛刻的審視。更重要的是，摺疊螢幕早已不是藍海，用戶手裏的參照物足夠多，也足夠挑剔。

但對行業而言，iPhone Duo真正的分量或許不在它賣多少台。蘋果一旦下場，供應鏈會重新調配產能，開發者會重排適配優先級，「摺疊螢幕到底靠不靠譜」這道用戶心智裏的題也會多出一個答案。競賽的命題會隨之改變：從「誰先做出來」，轉向「誰做得更像一台普通的、不需要解釋的手機」。

所以那句「In a way only Apple can」，翻成更實在的說法也許是——蘋果未必能造出別人造不出來的硬件，但它有能力把鉸鏈、系統、開發者和服務捏合成一個不需要解釋的整體。八年時間，蘋果沒有造出第一台摺疊螢幕。它只是在等一個時刻：當摺疊這件事終於不再需要被特別提起，它才配被叫做一台iPhone。

最後，我們再來說說是不是要買iPhone Duo。如果你只側重摺疊形態，那麼iPhone Duo顯然不太合適，17499元的起售價有些過於昂貴，想要體驗這種形態，不如買其他摺疊機型。

如果你對iOS 27全新設計的交互方式和深入的場景適配感興趣，那麼17499元就花得不虧，畢竟這些才是真正的「 In a way only Apple can」。

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