iPhone背板直接離層！17 Pro系列突狂爆災情　18 Pro有同樣風險？

iPhone 18 Pro 快將發貨，Threads與各大討論區談及機身設計相同的 iPhone 17 Pro ，過去曾發生「背板翹起」災情。近日不少用家見新機即將開售，就將手中的iPhone 17 Pro保護殼拆下清潔，發現手機背面的「霧面質感玻璃背板」竟隨保護殼一同向上抬升，邊緣出現明顯縫隙；更有人指，其實在剛買回來不夠一星期就直接「中獎」，更擔心18 Pro有同樣風險。



iPhone 17 Pro背板翹起災情。（X）

iPhone 17 Pro拆殼變「開箱背殼」？網上社群爆集體中獎

「想說新機發佈了，把保護殼拆下來擦一擦，結果發現背板竟然能直接用手晃動？還好保養只剩幾天！」一位苦主在社交平台的發文獲得上萬次讚好，底下的留言隨即變成災情通報現場。

苦主在Threads的發文。（Threads）

不少用家表示，平常手機都包在軟膠或硬殼內部，根本察覺不到異樣，直到拆殼清潔才發現機身邊緣早已縫隙大開。更有機主透露，自己平常習慣搭配MagSafe磁吸支架或無線充電座使用，沒想到頻繁地磁吸拉扯力道加上充電時累積的熱量，讓背面玻璃漸漸起膠脫落。許多網民質疑，Apple的設計團隊在追求機身輕量化與金屬結合工藝時，忽視了長時間使用下的材料耐用度。

發熱黏膠軟化與MagSafe垂直拉力的雙重打擊

究竟為何背板會無故浮起？Apple近年在Pro系列結構上改採雙面玻璃結合鈦金屬邊框與內部鋁合金架構，內部邊框依靠一層極薄的高分子結構防水黏膠進行封邊。

災情背後存在兩個致命交集：

1. 高溫導致黏膠失去性能：iPhone 17 Pro所搭載的A19 Pro晶片在長時間高負載運作或進行MagSafe無線充電時，積聚的高溫直接傳導至機身後方。長期處於高溫環境下，防水結構膠會逐漸軟化甚至轉化為無黏性的殘膠。

2. 磁吸結構的垂直物理拉力：MagSafe磁性配件在垂直拔除時會對背板中央產生持續拉力。當膠條因發熱軟化，每次強行拔除磁吸配件，都在幫玻璃背板「退膠」。

既然iPhone 17 Pro系列出現黏膠老化與脫離問題，那剛發表的新款iPhone 18 Pro系列是否能徹底解決？從散熱架構來看，iPhone 18 Pro首度將均熱板散熱表面積擴增至前代的3倍，並重新調整了A20 Pro晶片與封裝結構。這項改變大幅降低內部積熱直接燙軟背板膠條的風險，不過即使如此，仍然有背板浮起的可能。

iPhone 18 Pro此類問題的概率大幅降低，但仍然存在。（Apple）

過保養也能免費換新？Apple Store維修攻略與防坑指南

若發現自己的iPhone 17 Pro已遭遇背板翹起，請勿嘗試自行用超能膠黏合，這不僅會破壞保養，還可能損壞內部無線充電線圈。

根據多名前往Apple Store門市維修的用戶實測回饋，目前蘋果官方雖然尚未正式發佈全球召回計畫，但Genius Bar技術人員內部已有默契處理機制：

過保養仍有機會免費維修：有苦主透露，只要背板玻璃沒有人為跌落造成的裂痕或蜘蛛網狀碎裂，單純因為黏膠失效導致的背板浮起，即便已經超過1年原廠保養，Apple Store店員在判定非人為損壞後，大多會以特殊案例為由給予免費維修或更換背板組件。

查詢官方維修標價：若經判定需自費維修，可參考Apple官方服務與維修價格頁面，在無AppleCare+情況下，iPhone 17 Pro的背部玻璃單獨維修預估費用約為HK$1,249。

建議使用MagSafe配件時改用側滑取下。（Apple）

為防止維修後背板再次翹起，門市人員私下給出兩點使用建議：

1. MagSafe配件改用側滑取下：拿掉磁吸外置充電器（尿袋）或支架時，切勿直接往上垂直硬拔，應順著手機背板向側面平移滑出，減少對背板的垂直拉扯力。

2. 保護殼選擇背部平整款式：避免使用內側有明顯凹凸高低落差或吸盤設計的保護殼，確保保護殼貼合面受力均勻。

來源：Threads