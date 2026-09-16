iPhone Duo上手實試，Apple首發摺機7.6吋無痕雙螢幕天價值得買嗎？｜Apple果粉期待多年的摺屏手機iPhone Duo終於面世，記者緊接美國發佈會後來到上海優先實機體驗區，親自為大家上手試這台突破性產品。今次Apple捨棄了過往單一螢幕的保守策略，帶來具有護照尺寸比例的全新設備。新機將平板電腦的廣闊視野與手機的便攜性結合，同時開出了極具挑戰性的售價。上手實測，正要解開大眾對其鉸鏈耐用度與軟體適配的各種疑慮。究竟實力如何？



黑白兩色的iPhone Duo

7.6吋巨型摺疊屏幕手感如何？

將新機拿在手上的第一印象，是其超乎想像的纖薄感與航太等級 5 級鈦金屬邊框帶來的冷冽觸感。當雙手將機身向外展開時，由一百多個精密零件組成的特製鉸鏈會提供恰到好處的阻尼感，整個開合過程完全沒有任何鬆垮的異響或搖晃。這片 7.6 吋的超級 Retina XDR 內部螢幕表面覆蓋了定製的納米紋理塗層，大幅減少了強光下的反光問題。機身折疊處的摺痕在正面觀看時幾乎完全隱形，只有在特定極端角度的燈光照射下才能勉強察覺。造工極盡精緻，手感亦相當扎實。

打開後幾乎看不到摺痕

只是在黑屏時，極度反光下才勉強看到一點點摺痕

為了解決以往同類產品最容易損壞的防護性問題，官方指在內外螢幕分別配備了第二代超瓷晶盾玻璃，更成功為摺機加入了 IP68 等級的防水防塵認證。記者在現場嘗試以單手握持摺疊狀態下的機身，5.4 吋的外部螢幕比例比起以往的iPhone 雖然更為寬闊，但就算不展開手機仍能單手打字回覆訊息。當機身完全合上時，邊緣內置的磁吸陣列會發出清脆的接合聲，給予用家極大的安心感，防護性能優異，機身結構拎上手感覺非常強韌。

用上了納米塗層，不單減少外界反光度，而且同時不會影響屏幕的顏色、解像度等的觀感

雙螢幕設計對操作有何實際影響？

以往其他雙螢幕手機往往給人一種硬體與軟體割裂的錯覺，但今次iPhone Duo搭載的 iOS 27 系統針對雙螢幕切換展現了極高的完成度。當在外部 5.4 吋螢幕用app切換到內部 7.6 吋巨型面板的過程幾乎達到了「無縫銜接」的境界。如正在外螢幕觀看地圖導航，隨即將手機向外翻開，地圖畫面瞬間放大並填滿整個內螢幕，整個運算過程沒有任何停頓或比例變形的突兀感，軟體優化極佳，過渡極度流暢。

在多工處理方面，iPhone Duo寬闊的內部面板讓並排顯示兩個應用程式變得具備更實用價值，用家甚至可以直接將圖片從左邊的相簿拖曳到右邊的郵件草稿中。可惜暫時最多只對應同時雙開app，如果未來更新有機會加入如iPadOS般的多視窗工作便更好。

大屏幕可以雙開app同時多功工作，不單操作順暢，而且用上來亦方便。

另外iPhone Duo更加有趣的設計在於拍攝體驗，新機特別加入了「Duo Preview」外螢幕預覽功能。當使用後置 4800 萬像素 Fusion 主鏡頭為朋友拍照時，被拍攝者可以直接透過外螢幕看到自己的實時畫面，方便隨時調整姿勢與表情，介面直觀易用。

為了機身纖薄的設計，保留了雙鏡頭（包括超廣角及廣角鏡）

可以隨時打開「雙屏預覽」等不同拍攝模式，方便用家取景拍攝。

可以將前屏幕揍上可愛的Snoopy動畫，吸引小朋友注意力拍攝。

亦可以設定智能拍攝，然後將手機如相中放在桌上，相機便會自動感應用家的動作協助自拍。

智能自拍試相

首搭A20晶片表現強勁

要在極度纖薄的機身內推動兩片支援高達 3000 nits 峰值亮度且具備 ProMotion 技術（120Hz）的屏幕，對於處理器與電池管理絕對是一項嚴峻考驗。新機直接內置了與 Pro 旗艦系列同級的 A20 Pro 晶片，並配合最新的 2nm 製程工藝，確保在極限運算下依然能維持優異的能耗比。為了最大化內部空間，品牌狠心移除了實體 SIM 卡槽全面轉向 eSIM，藉此騰出位置容納經過特殊設計的雙電池系統。運算流暢無阻。發熱控制理想。現場工作人員示範了利用內置的裝置端神經網絡引擎進行實時影片語音分離與生成式圖像處理，過程完全不依賴雲端伺服器，展現出強大的離線運算能力。

由外屏轉換至內屏時的效果非常絲滑

面對市場上早已百花齊放的競爭對手，這款遲來多年的iPhone Duo作品依然憑藉無可挑剔的軟硬體整合能力展現出非常出色的姿態。從航太級鈦金屬邊框到精密複雜的特製鉸鏈，再到度身訂造的專屬作業系統介面，每一個細節都反映出龐大的研發成本。這次直接突破一萬七千港元的起步價無疑為消費市場設下了極高的門檻，它甚至與一部高階專業級手提電腦的售價看齊。而iPhone Duo被定位為頂級奢華旗艦的產品，相信不是為了推動大規模普及而誕生，而是向外界宣示品牌在極致工藝上的技術主導權。對於追求尖端科技體驗且預算充裕的進階玩家而言，這種將護照尺寸平板與便攜手機合而為一的魔力，確實具備著難以抗拒的吸引力。

全新的iPhone Duo磁吸套，更可以同時當支架使用，在纖薄的同時，亦能保護手機及實用性。