LG WashCombo AI二合一熱泵洗衣乾衣機 慳位節能兼極速洗乾

香港的居住環境普遍較為狹窄，加上天氣時常潮濕，洗好的衣物總是難以自然風乾。不少家庭為了應付日常洗衣需求，都會考慮添置乾衣機，但無奈家中空間有限，難以同時容納兩部大型家電。針對這種日常煩惱，LG帶來了全港首部WashCombo AI二合一熱泵洗衣乾衣機，將強大洗滌效能與熱泵乾衣技術結合。不止大幅節省了佔用空間，更透過智能科技為用家省卻繁複的家務時間，讓洗衫變得更加輕鬆自在。



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LG WashCombo AI二合一熱泵洗衣乾衣機

香港蝸居必備洗乾一體慳盡空間

對於寸金尺土的香港家庭而言，大型家電的擺放位置一直是一大難題。LG WashCombo AI熱泵洗衣乾衣機的機身體積只有597乘850乘565毫米，其850毫米的高度能夠輕易迎合一般廚櫃的設計佈局。雖然機身纖巧，但它卻具備高達12公斤的洗衣容量以及7公斤的乾衣容量，無論是應付一家幾口累積下來的日常衣物還是換季床品，都能夠輕鬆處理。將洗衣與熱泵乾衣兩項功能結合於同一機身內，相較於傳統將兩部機器並列或疊放的做法，大約可以節省50%的家居空間，讓用家騰出更多位置作收納用途。這款洗衣乾衣機搭載了TurboWash 360度技術，配備變頻雙水泵與四個3D立體噴嘴，最快只需39分鐘便能完成洗滌。配合TurboWash + Dry程序，由洗衫直到徹底烘乾最快只要150分鐘，大幅節省了約38%的處理時間。

熱泵乾衣技術溫和烘乾防縮水

傳統的乾衣機多數採用高溫烘乾方式，長時間的高溫容易令衣物纖維受損。這次引入的雙迴轉變頻熱泵系統，採用封閉式循環設計來回收並再利用機內的熱空氣，帶來極高的能源效益。根據測試數據顯示，其能源效益較歐洲A級標準再提升10%，而能源效率更大幅改善約50%。系統使用了全球暖化潛力較低的R290天然雪種，兼顧了環保與節能的雙重需求。熱泵乾衣技術的最大優勢在於對衣物的溫和呵護，系統以大約50至60度的低溫進行烘乾，減輕了熱力對布料構成的負擔。測試報告指出，採用這種溫和乾衣方式來處理敏感布料，衣物縮水的改善幅度最高可達90%，讓用家安心將衣物交由機器處理。

智能洗滌科技輕鬆完成洗衣家務

洗衣服不再需要單憑經驗去猜測合適的水量與洗衣時間。新機配備了AI Wash 2.0智能洗滌技術，系統會自動偵測衣物的重量、布料的柔軟度以及污濁程度，從而決定最合適的滾筒轉動模式與水流力度。機身內置了ezDispense自動洗劑投放系統，儲存格容量足以應付多達17次的洗滌需求，系統會精準投放所需分量，避免倒得太多造成化學物殘留。針對致敏原問題，機內搭載的Steam+蒸氣洗滌技術能釋放高溫微細蒸氣，當中的防敏護理程序獲得了英國過敏協會認證，證實能夠有效清除高達99.9%的家居塵蟎。蒸氣功能同時有助減少約30%衣物皺褶，更可驅除難聞氣味。機器亦加入了微塑膠護理洗衣程序，能夠將微塑膠釋放量減少達60%，帶來更完善及環保的洗衣體驗。

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