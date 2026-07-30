洗衣機｜內地網民用錯模式　2年無落洗衣液白洗｜附正確洗衣流程

洗衣機｜日常大家用洗衣機洗衣服時，有沒有試過洗完的衣服還有異味？早前有內地網民發文表示，洗了衣服2年每次也有「噏味」在衣服上，詢問客服下才驚覺自己在洗衣過程中從來沒用過洗衣液兼用錯洗衣模式！有家電品牌指出，每部洗衣機都設有專門針對某些物料而設計的洗滌程序，選對模式才可有最佳清潔效果。想知怎樣選擇正確的洗衣模式？即看下文！



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洗衣機｜網民：用錯洗衣模式 2年沒落過洗衣液

早前有內地網民一篇以「洗衣機用了2年沒放過洗衣液」的話題引起廣泛討論，該名網民指，剛用洗衣機時用了幾次混合模式洗衣，但需時1個多小時才完成；但用速洗模式的話，洗完又有泡沫在衣服上。她指，後來便開始用「漂＋脫」模式進行洗衣，惟一直理解這模式是「漂洗加脫水」。

網民指用錯洗衣模式，2年沒落洗衣液洗衣服。（騰訊網頁截圖）

網民更表示，每次洗完晾衣服時還會懷疑「一點洗衣液的味道都沒有」，而且很多衣服都「醃入味」了，但因為自己平時會噴香水，所以就沒有太在意。直至2年後查詢客服下才知道，「洗＋脫」模式不是洗衣機智能投放洗衣液去洗衣服，而是只用清水將衣物洗淨後，再進行脫水，即代表網民2年來都只是用清水洗衣服，並沒有用洗衣液將衣物的油脂及細菌洗走，所以便有「噏味」，直言被自己「氣笑了」。

洗衣機｜正確洗衣方法

家電品牌Zanussi在網站指出，錯誤的洗衣習慣會對衣服和環境造成影響，大家在使用洗衣機前應先細閱使用說明書，並將衣服分類再清洗。

錯誤的洗衣習慣隨時令衣服有異味。（AI生成圖片）

洗衣正確步驟【1】閱讀衣服上的洗衣標籤

不同的衣物材質都需要用不同水溫和清洗方法，例如有些衣物只可手洗、有些不可用熱水洗等，所以大家把衣服丟進洗衣機前，最好先看清楚衣服上的洗衣標籤。

洗衣前應先閱讀洗衣標籤。（AI生成圖片）

洗衣正確步驟【2】把衣物分類

消委會亦曾提到，開機洗衣服前，應先按衣物的物料種類或骯髒程度分類，盡量儲滿一機衣服才開洗衣機洗衣，這樣便可以「慳水又慳電」。

洗衣正確步驟【3】選擇合適的水溫

用熱水洗衣可有效去除細菌，但消耗的能源比較多，衣服亦容易褪色、令污漬更頑固及有機會令衣服縮水。大部份衣服適合使用冷水來洗滌，而熱水最好用來洗滌清潔布和毛巾等較骯髒的物品。

洗衣正確步驟【4】選擇合適的洗衣模式

一般的洗衣機的有分多種洗衣模式，讓大家洗不同衣服時不會用錯模式，導致洗壞衣服。當中包括棉質衣物程序、混合衣物程序、60分鐘日常洗衣程序、羊毛或手洗衣物程序等，可按衣服類型而選擇合適的洗衣模式。

一般的洗衣機的有分多種洗衣模式。（AI生成圖片）

洗衣正確步驟【5】加入洗衣液、柔順劑

大部份前置式洗衣機均有一個洗衣劑格，內裡分開了3個放置洗衣劑的位置，大家在洗衣前可在其中放入洗衣液或洗衣粉、柔順劑等，但要記得需按相應粉格放置，否則就會滋生霉菌。

洗衣正確步驟【6】洗完衣服需立即取出晾乾

當完成洗衣程序後，大家記得要立即把衣服取出再晾乾，因為若把衣服一直留在洗衣機內，就會滋生細菌，令衣物有「噏味」產生。同時也把洗衣機門半打開以打開通風，避免一直悶著。另外，大家最好每個月都用洗衣機清潔劑來深層清潔洗衣機內，才可以延長洗衣機的壽命。

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