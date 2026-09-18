全球首款豆包AI智能體手機Nubia NaviX Ultra　可跨App全自動執行

去年年底的時候，科技狐做過一期Nubia M153 的影片，當時老狐也看到了Nubia AI手機的雛形。



快一年過去，沒想到各家廠商跟進的步伐還是比較慢。即使強如蘋果，iPhone 18 Pro都發售了，國行AI也依舊是遙遙無期。

而今天，我們直接拿到了「豆包手機助手量產版」的真機——Nubia NaviX Ultra。影片也已經端上來了，想省流的可以往下接著翻圖文。

Nubia NaviX Ultra的名字取自Navigator，意為領航者。（Nubia）

Navi的名字取自Navigator，意為領航者。整個手機依然採用的是Nubia的硬件，加上豆包手機助手這麼一套方案。官方把它叫做「全球首款AI智能體（AI Agent）手機」。

無論是桌面Dock欄的常駐圖標，還是系統設置裏的「豆包手機助手」菜單，都足以證明豆包在系統層面上享有著極高的優先級與核心權重。

那今天我們就看看，近一年過去，這個量產版的AI智能體手機到底智不智能，可不可以真正做到：一句話，Nubia都包了。

1. 外觀

外觀這方面，這台Nubia NaviX Ultra採用了金屬中框加上玻璃後蓋的設計，白色版本的後蓋是AG磨砂玻璃，不容易留指紋，攝像頭模組是三攝橫向排布，也是現在比較流行的輕薄手機喜歡用的設計。

有一說一，這個三攝排布看著還怪和諧的。握持手感是相當不錯的，重量來到了210.5克。大家別看他看著薄，但性能相當給力。

這台Nubia NaviX Ultra搭載了第五代驍龍8至尊版晶片，還塞進了一塊7100mAh的超大電池。

實際體驗下來，續航用一天沒有太大的壓力。在目前這種大電池的旗艦機裏，能把身材控制得這麼薄的，可以說是很少了。既保住了絕佳手感，也沒向續航和性能妥協。

這台Nubia NaviX Ultra搭載了第五代驍龍8至尊版晶片。（Nubia）

邊框，這裏跟之前的這個Nubia的M153是一樣的，有一個很細很小的字，Powered By DOUBAO。

而且在電源鍵下方有一顆非常顯眼的獨立的橙色的按鍵，這個就是它的AI按鍵，按住即可喚醒豆包。

2. AI體驗

AI時代，這顆獨立的AI鍵更是難能可貴。現在很多手機喜歡把AI鍵跟這電源鍵融合在一起，但其實體驗是反直覺的，它跟關機會有衝突。

就比如iPhone用戶，是不是都已經習慣用Siri來關機了。這樣一顆獨立按鍵，還用獨立的顏色標出來，就足以證明它想彰顯自己AI能力的強大性。

從實際握持來說，單手按起來也確實順手。而且這顆AI鍵的指紋跟鎖屏的指紋，是獨立分開的。

什麼意思呢？比如說，我們的手機在鎖屏的狀態下，但是別人拿我們的手機來用，他的這個AI鍵可不可以用呢？答案是可以用，但是它只能用一些基礎的能力。

比如我現在用沒錄權限的中指去按它，說：「幫我打車到設計之都」。你看，這時候它立馬就會提示，需要驗證指紋。

這顆AI鍵的指紋跟鎖屏的指紋是獨立分開的。（科技狐）

有一些涉及個人隱私的訊息，在鎖屏狀態下是無法被AI調用的。一些基礎功能還是可以正常使用。比如你可以直接在鎖屏狀態下問AI今天的天氣，則不需要驗證指紋。

這點還是挺人性化的。既保留了我們自己的隱私訊息，又不影響一些基礎功能的體驗。

當然我們還可以在豆包手機助手裏設置鎖定時使用助手的功能，比如可以把基礎功能關閉，這樣我們在沒通過指紋驗證的時候，鎖屏狀態下的AI功能，就是用不了的。

那麼就算打開了，下面這些權限你要不要點，都是自己可以設定的，真的非常人性化。這台手機喚醒豆包也有三種方式。

第一種就是剛剛提到的這顆AI鍵，長按可以直接喚醒。

橘紅色的按鍵為AI鍵，長按可以直接喚醒。（Nubia）

單擊AI鍵會跳出對話框，能說話也能打字。雙擊則會直接進入影片對話。比如遇到不認識的東西，直接雙擊讓攝像頭一掃，問它「這是什麼」，它就能立馬識別出來。

第二種是常規的聲音喚醒，喊一句「豆包豆包」就行，不過這需要提前錄入你的聲紋。

而且這有個細節，哪怕你是用專屬聲紋喚醒的，只要涉及打車這類比較私密的操作，系統依然會要求你驗證指紋。畢竟聲音是可以被模仿的，但指紋是唯一的生物密碼，在隱私安全這塊，它考慮得確實挺到位。

第三種方式最簡單，連激活詞都不要，直接把手機靠近嘴邊就能說話。

比如這樣拿起來直接說：「幫我打一台車到設計之都」，你看，它就直接開始響應了。另外，它還支援通過藍牙耳機來喚醒。而它這個語音識別能力，那真是一個又快又準。

因為這次的豆包手機助手接入了最新的Seed全雙工語音大模型。最實用的就是它的抗干擾能力。

這次的豆包手機助手接入了最新的Seed全雙工語音大模型。（Nubia）

比如你在跟它交流時，旁邊正好有人在開會、吵鬧或者打電話，即使你的聲音比別人小，它也不會被帶跑。

除了常規方言，它這次甚至還支援了公認很難懂的潮汕話。我們找來潮汕的同事現場飆了一句：「我現在要去白雲機場，幫我看看打車過去要多久，需要多少錢？」

說實話老狐是一個字沒聽懂，但屏幕上的識別結果，和唸的完全一模一樣，確實有點東西。

Nubia NaviX Ultra還支援十餘種方言的識別。（Nubia）

而且大家可以看一下它的AI邏輯，它不是在死板地走預設規則，而是會主動拆解你的真實意圖。

比如我剛才真正的最終目的是想打車，但在打車前我想先了解時間和價格。等我知道訊息後，我只補了一句：「幫我打車過去吧。」

大家注意看，我第二句話裏完全沒有提要去哪，但它能結合上一句的上下文，自動把「白雲機場」填進去並開始叫車。這種理解上下文的能力，用起來就非常省心。

再給大家舉個例子。看屏幕上這款全新的App，估計大家都沒見過，它是搭配這個叫iMoochi的智能寵物一起使用的。

我們先來看它的AI能力。我只對手機說了一句：「幫我給iMoochi餵食。」

你看，它自己就去把這款全新的、它之前可能完全沒見過的新App給打開了，而且自動在後台開始執行餵食。

這就說明豆包確實能理解你的意圖，哪怕是一個完全陌生、從沒接觸過的新軟件，它也能通過自己的邏輯推理去完成操作。

還有個驚喜的地方，就是在它執行任務的過程中，你隨時可以「中途插隊」。

比如它正在這兒餵著寵物呢，我突然想到明天要去上海出差，可以直接打斷它：「幫我訂一張明天上午十點飛上海的機票，用同程預訂。」

它執行任務的過程中，用戶可以隨時切換命令。（Nubia）

你看，它會立刻識別並提示你提出了新任務，點擊同意，它就直接切過去幫你打開同程訂票。

而且在它操作的過程中，你還能隨時口頭追加需求，比如：

「我想要南航的寬體機」

「落地到虹橋」，



它都能隨時聽懂並實時篩選。

這種體驗真的特別像現在新能源車的智能座艙，你可以隨時交互、隨時改變主意，或者臨時增加、打斷需求，它全都能理解並滿足你。

這就讓人覺得豆包開始有了點「人味兒」，就像在跟身邊的真人同事溝通一樣。等它把航班篩選出來，你只需要手動勾選一下訂哪個班機就行。最絕的是，機票選完之後，剛剛被它掛在後台的餵食任務，它還會自動切回去繼續幫你執行完。

再說回這個小傢伙，它其實就是Nubia自研的AI寵物——iMoochi。打開App，你可以在裏面給它做各種裝扮、餵食，當個電子寵物來雲養。

Nubia自研的AI寵物iMoochi。（科技狐）

但它好玩的地方主要在實體互動上，你看，摸摸它的頭它會點頭，點點鼻子或者捏捏腿，它都會有不同的動作反饋。

兩隻眼睛是兩個小屏幕，眨眼的時候挺可愛的。官方甚至還配了一把專屬的小梳子，你給它梳毛的時候，它還會很開心。

說實話，作為一個中登（中年阿叔），我對這種萌系硬件確實不太感冒，但它對小朋友來說真的很有吸引力。上次我把它帶回家，家裏的小孩簡直愛不釋手，幾個人圍著它能玩大半天。

iMoochi的兩隻眼睛是兩個小屏幕，打開App，可以在裏面給它做各種裝扮、餵食。（科技狐）

如果你平時用飛書辦公，那體驗會非常不錯。因為豆包和飛書都是字節系的，生態打通得很徹底。

像我們平時寫稿經常需要查資料，就能直接對它說：「幫我在京東找5款6000塊錢左右的筆記本電腦，把參數列出來，發給飛書上的小明。」

任務佈置完，你就可以安心去忙別的了。你看，現在我同事的電腦端飛書已經收到了一條新消息，點開看，它已經自動幫你整理好了一份飛書文檔。

至於其他日常的跨應用聯動，對它來說就更簡單了。比如我給它提一個複合需求：「我一會帶小孩去小蠻腰玩，幫我提前規劃一下路線，看看附近有什麼適合小朋友玩的地方，順便把問界M9的空調打開。」

你看，它能讀取手機裏的AITO應用把車機空調給開了，同時百度地圖也開始自動規劃路線、搜索周邊，整個過程不需要你動手去切應用。

甚至你在看影片的時候，突然想起多鄰國忘記打卡了，直接跟它說一句：「幫我去多鄰國打個卡。」吩咐完，你繼續看你的影片，它自己就會在後台默默把卡給打了，完全不影響你當下的使用。

3. AI影像

作為一台旗艦手機，我們還是要來看看它的相機。體驗下來，它在影像和AI的深度融合上做得非常到位，這跟普通手機的影像體驗確實是不太一樣的。

比如這個一語煥圖功能，只需要說出我想要的風格，比如：幫我拍成黑金風格的城市景觀大片，就能呈現出你要的效果。

只需要說出想要的風格，一語煥圖功能就可以幫你實現。（科技狐）

其實就是利用到了豆包的模型能力來對圖片進行處理。怎麼樣，這比你自己後期修到天荒地老更好用吧，特別是跟朋友合照的時候，直接一鍵處理成動漫風，很實用，還能一鍵消除路人，去景區也不怕都是人頭了。

對於攝影小白，還有一個語音導拍的功能，可以直接對著說我要怎麼拍，它是通過場景來觸發的，比如說，有時候我們有一個很好看的新場景，但你真的不知道怎麼拍，特別是不知道怎麼拍你的女朋友的話，有了它我覺得會更好，確實能夠幫助到你。

「一語煥圖」功能效果圖▼▼▼

現在，多數手機的AI影像體驗還停留在算法層面。相比之下，Nubia提供了一種新思路：通過AI直接指導用戶構圖並給出拍攝建議，順便再幫你修圖。

在手機影像已經到達極限的前提下，怎麼拍可能才是更重要的一點，也是影像AI接下來要努力的階段。

還有一個很實用的功能，這次Nubia在系統級的錄音機APP裏，直接塞入了飛書妙記。

像我們這種科技自媒體經常需要跑發布會，現在用它就能做到AI識別不同發言人、語音實時轉錄、實時翻譯並生成智能總結。

發布會一結束，結合現場拍的圖片，立馬就能輸出一條內容直接發了，堪比專業錄音筆，簡直是效率神器。

4. 總結

其實從第一代的Nubia M153，到現在這一台真正量產的 NaviX Ultra，用下來老狐最大的感受就是：這個AI能力，確實是進步了很多，甚至可以說顛覆了手機的一些交互方式。

從1973年第一部手機誕生以來，到2007年iPhone的橫空出世，手機已經經歷了由鍵盤到觸控的轉變，而在很近的未來，有沒有可能我們一句話就能解決問題了，手機也許不再需要動手了？大家對未來AI手機有什麼樣的期待，評論區交流一下。

【延伸閲讀】AI口頭禪越睇越煩？罐頭式回覆千篇一律 網絡掀「反機械人」寫作（點擊連結看原文）

+ 5

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】