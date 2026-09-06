AI機械鴨Microduck全球爆紅！高峰4秒賣1隻　$3100平價玩開源編程

說出來你可能不信，最先走進普通人生活的機械人，可能不是會幹活的那種，而是一隻鴨子。最近，一隻叫Microduck的機械鴨火遍全球，火到什麼程度呢？定價399美元（約港幣3130元），開售24小時賣了260萬美元（約港幣2039萬元），高峰期每4秒就賣出去一台。官網直接被買崩了，掛出橫幅說「社區訂了太多鴨子」。現在下單要等4到6個月，聖誕節能不能收到貨，沒人敢打包票。



開售即爆單！這隻399美元的小鴨子憑什麼火遍全球？

這鴨子究竟為什麼能火？很多人摸不清原因。答案其實很簡單——好玩、便宜、買得到。它是由Hugging Face旗下的法國機械人團隊打造。尺寸特別mini，身高也就25cm，整體重量不到800克。就這麼個小東西，雖然不會掃地也不會洗碗，最多叼個襪子、馬克筆（Marker pen）什麼的。

一隻叫Microduck的機械鴨火遍全球，火到什麼程度呢？高峰期每4秒就賣出去一台。（Hugging Face）

但它自帶很多治癒又有趣的專屬技能。比如，蹲下、踢球、摔倒了自己爬起來，還能穿上「輪滑鞋」溜冰。走路搖搖晃晃，跟真鴨子一樣呆萌。要知道，現在市面上的機械人，基本只有兩種極端。

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太貴買不起、便宜太幼兒？它精準卡位大廠空白

要麼是大廠研發的機械狗、人形機械人，動輒幾萬幾十萬，只適合實驗室和企業測試，普通人根本買不起，也玩不到。要麼就是超市網店幾十、幾百塊的兒童玩具，動作全部是固定程式，只能機械重複，沒有任何自主思考和學習能力。而這隻機械鴨，價格只要港幣 3100元左右，剛好卡在了兩者中間。

玩轉具身智能：可無限進化的小鴨子有多野？

它最大的核心優勢，不是硬件有多頂配，而是全鏈路開源。市面上絕大多數機械人，都是廠商提前寫好所有程式。出廠是什麼功能，用戶就只能用什麼功能，沒有任何修改和拓展的空間。機械鴨完全不一樣，它的所有動作、算法框架，全部對外開放。

機械鴨完全不一樣，它的所有動作、算法框架，全部對外開放。（Hugging Face）

普通開發者、在校學生，不用昂貴的專業設備，在電腦上就能搭建虛擬場景，反覆訓練這隻小鴨子，讓它練新動作、學新技能。換句話說，這隻機械鴨，是可以無限進化的。

你可以教它跳專屬舞步、做花式抓取，開發各種稀奇古怪的小動作。訓練好的模型還能分享到開源社區，全球的用戶都能互相套用、二次改造。這也是它能火爆出圈的核心原因。在此之前，普通愛好者想做機械人算法實驗，基本是天方夜譚。

專業設備太貴，仿真環境又太理想化，電腦上跑通的算法，放到現實場景大概率直接失靈。機械鴨直接把具身智能的入門門檻，砍到了普通人可承受的範圍。三千塊左右的成本，就算摔壞、練廢，試錯成本也相對較低。

無數學生、獨立開發者、小型科研團隊，終於有了一個能在真實物理世界，練手、測試、迭代算法的平民設備。Hugging Face聯合創始人給機械鴨定的銷售目標是累計2萬台，因為史上最暢銷的機械人產品銷量也就在2萬台上下。

【延伸閲讀】小米人形機械人亮相！造車廠實習4個月 扭螺絲成功率98%逼近人類（點擊連結看原文）

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炒熱中國供應鏈！背後竟藏著Nvidia的AI大棋

按現在的勢頭，這鴨子超額完成沒什麼壓力。很多人以為這是純海外黑科技，其實它的硬件生產，全程由深圳矽遞科技代工，核心主控晶片用的是中國生產的瑞芯微RK3566。隨着機械鴨的爆火，8月31日瑞芯微直接漲停，9月1日繼續大漲。

無數學生、獨立開發者、小型科研團隊，終於有了一個能在真實物理世界，練手、測試、迭代算法的平民設備。（科技狐提供）

更有意思的是發布時機，就在Microduck開訂前一天，Nvidia被曝以129億美元收購Hugging Face。這隻鴨子某種程度上成了英偉達押注開源AI生態的第一個註腳。當然，我們也不用過度神化這件事。

客觀來說，它目前功能簡單，續航只有一小時，現階段的核心受眾，依舊是開發者、創客和相關專業學生。普通用戶買回去，更多是圖個新鮮、當個擺件和解壓玩具。

但它爆火的真正意義，不在於實用性。這麼多年，所有大廠都陷入了一個執念誤區：機械人必須做人形。大家聚集砸錢堆算力、堆硬件，拼功能，非要造出和人類一模一樣的機械人。而這隻機械鴨，開闢了一條完全不一樣的路線。不用追求人形外觀，不用執着全能功能。先做小型、低成本、可普及的智能硬件，讓成千上萬台設備走進普通人的生活。

別小看這隻鴨子，它正在複製當年「樹莓派」的神話

熟悉科技行業的人應該能看出來，這一幕似曾相識。當年樹莓派誕生的時候，也被人嘲諷只是一個沒用的玩具小板。但就是這個平價的開源硬件，催生了龐大的創客生態，養活了無數開發者，推動了整個嵌入式行業的普及。現在的機械鴨，就是機械人領域、具身智能時代的「樹莓派時刻」。

現在的機械鴨，就是機械人領域、具身智能時代的「樹莓派時刻」。（Hugging Face）

如今的AI，文字、圖片、生成能力已經捲到天花板。但最大的短板，就是脱離現實物理世界。AI可以寫出萬字文章、生成高清圖片，卻很難感知現實裏的摩擦力、重力，學不會摔倒後自主站起。而機械鴨的存在，就是讓AI真正落地、走進物理世界的最小切口。

我一直覺得，科技產品的普及邏輯，從來都不是一步到位。不會一開始就誕生一個完美全能的人形管家，直接改變所有人的生活。科技的落地，永遠是從小眾、好玩、平價的小東西開始。這隻小小的機械鴨，看似只是網紅玩具，實則在悄悄改寫機械人行業的發展路徑。

相信未來會有更多小巧、可愛、普通人買得起的小型智能設備，慢慢走進我們的生活。大廠拼盡全力沒做到的全民機械人普及，最後可能被一隻搖搖擺擺的小鴨子，輕鬆實現了。而這，恰恰是科技最迷人的地方。

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