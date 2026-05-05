Fujifilm GFX100｜1億像素3機比拼：II旗艦、RF玩街拍、SII最抵玩

中畫幅相機憑藉更大的傳感器面積、更細膩的細節解析力和更豐富的色彩層次，成為攝影師與攝影愛好者的終極選擇。



Fujifilm GFX系列作為中畫幅領域的標杆，分別針對不同類型攝影師的創作需求打造了GFX100 II、GFX100S II、GFX100 RF三款機型。接下來就為大家詳細拆解這三款高畫質相機，幫您找到最適配的創作夥伴。

GFX100 II參考價格：單機身59800元

Fujifilm GFX100 II採用新開發的1.02億像素高速圖像傳感器「GFX102MP CMOS II HS」和高速圖像處理引擎「X-Processor5」，與前代機型相比，信號讀取速度翻倍。在畫質、對焦速度、連拍以及視頻拍攝方面都有着很大的提升。

Fujifilm GFX100 II採用新開發的1.02億像素高速圖像傳感器「GFX102MP CMOS II HS」和高速圖像處理引擎「X-Processor5」。（中關村在線提供）

Fujifilm GFX100 II拍攝樣張和參數一覽：

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新引入的基於深度學習技術的對象檢測自動對焦除了擁有着更高的識別率以及更快的反應速度之外，並且還可以追蹤和檢測包括動物、鳥類、車輛、摩托車、自行車、飛機以及火車等拍攝對象。更加高效且智能的對焦系統，可以讓用戶完全可以將對焦交給相機去完成，在拍攝時更加專注於對畫面構圖、光線的把控。

除了強大的照片拍攝能力，Fujifilm GFX100 II的視頻錄製能力也相當強悍。它可以最高支持內錄8K 30P 4:2:2 10bit的視頻規格。通過HDMI還可以輸出高達8K 30P 12位RAW數據視頻。在後期方面，Fujifilm GFX100 II支持F-log2，動態範圍高達14檔以上，可以在後期時提供更加靈活的調色空間。如此全面的表現，使其成為專業影像創作者在高畫質相機推薦列表中的優先選擇。

GFX100S II參考價格：單機身39300元

Fujifilm GFX100S II配備新開發的1億200萬有效像素的高速傳感器「GFX102MP CMOS II」和高速圖像處理引擎「X-Processor5」，機身緊湊輕巧，重約883g，甚至比一些全畫幅相機還要更加輕便。

Fujifilm GFX100S II配備新開發的1億200萬有效像素的高速傳感器「GFX102MP CMOS II」和高速圖像處理引擎「X-Processor5」（中關村在線提供）

Fujifilm GFX100S II拍攝樣張和參數一覽：

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GFX100S II不僅具有中畫幅傳感器的特性所帶來的豐富色調錶現和渲染能力，而且還具有基於人工智能的對象檢測功能，對焦表現相較前代機型相比有了很大的進步。憑藉快速、高精度的自動對焦以及經過改進的連拍速度（高達7.0幀/秒），這款相機可準確捕捉移動對象。機在視頻性能方面，您可以拍攝生動流暢的4K/30P視頻，還可以製作高質量的視頻。

Fujifilm GFX100 SII對焦錄屏畫面 。（中關村在線提供）

Fujifilm GFX100S II延續了GFX100 II的防抖性能，具備最高8級防抖效果的五軸機身防抖能力，即使在暗光環境下，在手持GFX100S II拍攝時，可以使用更低的感光度、更低的快門速度，帶來更純淨的畫面，也為相機帶來更好的拍攝體驗和更高的成片效率。

Fujifilm GFX100S II連拍GIF展示（中關村在線提供）

GFX100 RF參考價格：單機身39000元

Fujifilm GFX100 RF採用了一塊4433畫幅的1.02億像素的GFX CMOS II HS背照式傳感器，裝備了採用鏡間快門的35mm F4.0鏡頭，等效焦距為28mm F4.0，能夠帶來豐富的畫面細節，也可以讓用戶放心的對畫面進行後期二次構圖。此外，Fujifilm GFX100 RF雖為中畫幅機身，但依然保持了小巧緊湊的機身設計，機身重量為735g，便攜性相當出眾。

Fujifilm GFX100 RF採用了一塊4433畫幅的1.02億像素的GFX CMOS II HS背照式傳感器，裝備了採用鏡間快門的35mm F4.0鏡頭，等效焦距為28mm F4.0。（中關村在線提供）

Fujifilm GFX100 RF拍攝樣張和參數一覽：

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Fujifilm GFX100 RF機內具備數碼遠攝增倍鏡功能，用戶可以通過機身前面的撥杆來實現35mm（等效28mm）、45mm（等效36mm）、63mm（等效50mm）以及80mm（等效63mm）四個焦距的快速調整。

Fujifilm GFX100 RF提供了4:3、3:4、3:2、17:6、16:9、5:4、7:6、1:1以及65:24九種畫幅比例，可以通過調整機身頂部的撥盤調整照片畫幅的比例（中關村在線提供）

Fujifilm GFX100 RF提供了4:3、3:4、3:2、17:6、16:9、5:4、7:6、1:1以及65:24九種畫幅比例，可以通過調整機身頂部的撥盤調整照片畫幅的比例，讓用戶可以在前期拍攝時根據拍攝場景以及拍攝題材選擇不同的畫幅比例。

Fujifilm GFX100 RF共包含了二十種膠片模擬，用戶可以根據自己的喜好或拍攝題材在拍攝時選擇不同的膠片模擬，營造不同的畫面氛圍。這樣一台兼具中畫幅畫質與輕便操控的機型，自然在高畫質相機推薦中佔據一席之地。

【本文獲「中關村在線」授權轉載。】