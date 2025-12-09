FUJIFILM推出最新無反相機X‑T30 III 繼承系列復古高顏值外觀

FUJIFILM X‑T30 III 不單是一部無反相機，同時亦是一件可以融入日常造型的時尚單品；在保持高規格影像性能之餘，以精緻機身設計和多色機身選擇，呼應當代都市生活美學，適合關注造型細節的香港用家。



X‑T30 III 承襲 X‑T30 II 的外觀與握持手感，機身重量約 378 克，採用中置電子觀景器配置，兼顧復古機械風格與現代操作機能，適合長時間攜帶及日常使用。 機背設有 162 萬點可翻揭式 LCD 螢幕，配合人體工學握把設計，於不同角度取景及旅行拍攝時，均可提供穩定而舒適的操作體驗。​

X‑T30 III 配備 2,610 萬像素背照式 X‑Trans CMOS 4 感光元件，結合最新 X‑Processor 5 高速影像處理器，整體影像處理速度較上代約快一倍，電池效率亦獲得改善，在節能模式下可拍攝約 425 張照片，足以應付一般城市及旅遊拍攝行程。 相機內建以深度學習技術開發的主體偵測自動對焦系統，除人臉及人眼外，亦可識別動物、飛機、昆蟲及等多類主體，協助用家在動態場景中維持穩定追焦表現。​

在影片錄製方面，X‑T30 III 支援 6.2K/30P 4:2:2 10‑bit 內錄，並提供 4K/60P 及 1080/240P 高速攝影模式，以滿足高解析度創作及慢動作表現的需要。 機身的數碼防震功能除可抑制細微抖動外，亦有助應對步行拍攝等較大幅度晃動情況，對 Vlog 及紀錄片式拍攝尤為實用。​

提供菲林模擬轉盤與創作靈活性

X‑T30 III 引入於 X‑T50 及 X‑M5 上廣受好評的機頂「菲林模擬」轉盤，用家可透過實體轉盤快速切換不同「 Film Simulation」 模式，模擬更換菲林底片的操作體驗，強化影像風格管理的直觀性。 機身內置 20 種菲林模擬，包括結合細膩色調漸變與自然色彩再現的 「REALA ACE」，以及具高飽和度與柔和色調特徵的「 NOSTALGIC Neg.」 等，方便因應題材與場景選擇合適色調表現。​

相機頂板設有「AUTO 模式選擇桿」，只需一撥即可進入自動模式，由機身自動辨識場景並套用合適設定，對初次使用可換鏡相機的用家而言，能降低入門門檻。 機身內置一體式閃光燈，可自動調節閃光輸出，於低光或背光環境拍攝人像時，有助平衡主體與背景亮度，提升成像穩定性。​

可配備全新變焦廣角鏡

X-T30 III亦可選配早前推出的FUJINON XC13-33mm F3.5-6.3 OIS 鏡頭，焦距涵蓋廣角 13mm（相當於 35mm 格式的 20mm）至標準 33mm（相當於 35mm 格式的 50mm）。作為「XC 鏡頭」系列中視角最廣的型號，它同時是品牌最小巧輕盈的變焦鏡，鏡身僅 37.5mm 長、重量約 125g。鏡頭採用 9 組 10 片結構，包含 4 片非球面鏡片及 3 片 ED 鏡片，有效抑制像場彎曲、變形及色差等廣角常見問題。全焦段最近對焦距離均為 20cm，遠攝端最大放大倍率達 0.25 倍，並具備約 0.025 秒自動對焦速度及 4 級防震機制。

FUJIFILM X‑T30 III 淨機身售價 $7150，提供黑色、銀色及炭灰色三款選擇。富士亦推出搭配全新廣角鏡頭 XC13-33mm F3.5-6.3 OIS 的套裝，售價則為 $8350，現已上市。單鏡頭的售價為$2800，預計於明年1月正式發售。