Fujifilm instax mini Evo Cinema實試+售價｜復刻年代電影感短片

Fujifilm instax mini Evo Cinema 實試｜香港售價+發售詳情｜Fujifilm早年大熱的 instax mini Evo 系列後，最近正式宣佈推出 instax mini Evo Cinema。繼續大賣復古美學，更在功能上作出了大幅度的革新，將靜態攝影延伸至動態錄像領域。這款結合了「攝、錄、印」於一身的新機，究竟在功能規格與操作體驗上帶來了甚麼突破？立刻上手實試。



Fujifilm instax mini Evo Cinema 港版上手實試及售價詳情

instax mini Evo Cinema的外型設計與操作手感有何特別？

在外觀設計上，instax mini Evo Cinema 明顯致敬了 Fujifilm 歷史上的經典器材。機身採用了獨特的縱向握把設計，其設計靈感源自於 1965 年推出的 8mm 電影攝影機「FUJICA Single-8」。這種縱向持握方式不僅看起來有著專業攝錄感，在實際操作中也提供了更穩定的手持體驗。機身配色選用了經典的高級黑灰組合，手質比想像中更紮實。機身保留了極具儀式感的列印推桿，模擬傳統相機過片的手感；而新增的「年代轉盤」在轉動時亦會發出清脆的機械聲響。此外，相機支援外接取景器與專用手柄配件，可以透過更傳統的手握方式進行構圖拍攝。

單手直握方式拍攝，好有年代感的拍攝方法。

如何透過 instax mini Evo Cinema 實現「動態照片」的列印與分享？

作為型號中帶有「Cinema」字樣的產品，影像錄製功能自然是其核心賣點。instax mini Evo Cinema 支援長按快門鍵錄製最長 15 秒的短片，並允許在錄製過程中鬆開快門暫停，以便進行多鏡頭的分鏡拍攝。在完成拍攝後，用家可以透過機背的 LCD 螢幕即時重溫影片，並從中挑選最滿意的一幀畫面進行列印。當主機連接手機app後，將影片數據轉化為一組 QR Code，並將其連同影像一同列印在 instax mini 相紙上。接收者只需透過智能手機掃描相紙上的 QR Code，即可在手機上播放帶有聲音的動態影片，甚至可以將影片下載至手機保存或分享至社交平台。

所有設定按鈕等都在機身左側

可在機上的LCD小屏幕取景及回看拍攝影片

連扭2次便可以即print相片

新加入的「年代轉盤」功能包含甚麼濾鏡效果？

Fujifilm instax mini Evo Cinema 最好玩的地方便是其「年代轉盤（Eras Dial）」功能。這項功能內置了 10 種不同年代的濾鏡效果，覆蓋了從早期電影到現代數碼風格的演變。例如「1960」模式模擬了 60 年代 8mm 菲林相機的顆粒感，「1970」模式則重現了彩CRT電視的掃描線質感，「1940」則參考了三色底片的鮮豔色彩表現，甚至還有模仿現代智能手機修圖風格的「2010」模式。

Fujifilm instax mini Evo Cinema不同年份濾鏡效果👇👇

+ 5

值得一提的是，這些效果並非單純的色彩濾鏡。每個年代效果均設有 10 級強弱調整，只需要扭動鏡頭環，便可以可組合成多達 100 種不同的影像表現。除了視覺上的變化，相機更細緻地在部分效果中加入了聲音特徵，例如在拍攝時會播放菲林捲動的懷舊聲效，或在影片中模擬磁帶抖動的雜訊聲音，令用家在創作時能夠更沉浸於該年代的氛圍之中。

扭鏡頭環時可以設定灑鏡效果強弱

專屬應用程式如何提升影片編輯與打印體驗？

instax mini Evo Cinema的專屬手機應用程式也進行了功能升級，除了基本的藍牙連接外，新機亦支援 Wi-Fi 傳輸，大幅提升了影片傳送的速度。在app內的「圖庫編輯」功能中，用家可以瀏覽相機拍攝的素材，並將多個片段合併成一段最長 30 秒的影片。程式內置了多款具備電影感的片頭與片尾範本，無需複雜的剪接技巧，也能製作出風格統一的短片。

Fujifilm instax mini Evo Cinema新機定價為$2,980，於1月28日正式發售。

連上手機後，可以即時edit相片、影片後列印出來。而且連同QR Code，一scan可即睇拍攝的影片。

App更內置多款不同「海報範本」功能，可以自由添加標題與文字，將普通的照片設計成電影海報風格後再進行列印。當然，同時具備智能手機打印機的功能，用家可直接將手機內的相片傳送至相機打印，實現了一機多用的便利性。

Fujifilm instax mini Evo Cinema不單玩味十足