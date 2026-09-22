iPhone 18 Pro爆Panic Full災情！Face ID失敗突死機重啟 用家必學應對法｜蘋果最新旗艦機型 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 上市短短數日，全球科技論壇便爆發首波重大災情。全球大量果迷在社交平台與 Reddit 上抱怨，新機在使用過程中會無預警發生黑屏死機，隨後自動強制重新啟動！

有用家分享中伏經驗，特別強調當 Face ID 解鎖認證失敗後，千祈唔好點擊「再試一次」按鍵！



iPhone 18 Pro爆Panic Full災情！Face ID失敗突死機重啟 用家必學應對法

不是 App 閃退！什麼是「Panic Full」死機？

根據美國 Reddit 論壇及《9to5Mac》、《MacRumors》等權威科技媒體的最新報導，這次 iPhone 18 Pro 系列引發的災情非單純的應用程式閃退，而是涉及整個 iOS 系統核心崩潰的「Panic Full」。即系統發生極其嚴重的 Kernel Panic（核心恐慌），無法透過自我修正來處理的底層錯誤，為了防止硬體損毀或資料崩潰，系統被迫選擇立即停止運作並強制重啟。

韓國YouTuber 주연 ZUYONI 拍片解釋，在Face ID辨識失敗後，手機會突然完全失去反應，數秒後甚至自行重新開機，部分裝置事後更出現「panic-full」系統紀錄。（YouTube@주연 ZUYONI）

做錯甚麼才會觸發？Face ID 驗證失敗成為「死機導火線」

究竟是什麼原因引爆了這場 Panic Full 災情？綜合多方用戶的回報，災情最常發生於用戶嘗試解鎖受 Face ID 保護的敏感 App 或功能時。典型的觸發流程如下：

1. 因為角度不正或戴著口罩等原因，Face ID 第一次辨識宣告失敗。



2. 畫面跳出提示，用家按下「再次嘗試 Face ID」按鈕。



3. 就在按下按鈕的瞬間，手機螢幕完全失去觸控反應，幾秒內直接黑屏崩潰，並自動重啟。



4. 這次災情最令用家困擾的，是手機並非運行特定吃效能的大型遊戲時才發熱當機，而是在進行日常操作時突然失去反應。



做錯甚麼才會觸發？Face ID 驗證失敗成為「死機導火線」

中伏苦主如何應對？5 大自救指南

如果你剛入手 iPhone 18 Pro 或 iPhone 18 Pro Max，而且已經遭遇過無故重啟的情況，目前蘋果官方雖未發佈正式修補更新，以下幾項臨時避坑與應對手段：

1. 避免在應用程式內連續點擊「再試一次」 當你在 Safari 私密分頁或金融 App 中遇到 Face ID 第一次驗證失敗時，切勿急著點選「再次嘗試 Face ID」。建議改用手動輸入密碼解鎖，避開Face ID二次驗證Bug。



2. 自行排查系統分析日誌 要確認手機重啟是否屬於 Panic Full，可以前往：設定 > 隱私權與安全性 > 分析與改進功能 > 分析資料。在搜尋欄輸入「panic-full」。若發現有相關日誌，建議先將畫面截圖保存，這將成為日後前往 Apple Store 要求換機或維修的重要依據。



3. 嘗試「重設所有設定」 部分用戶在網絡上分享，嘗試透過 設定 > 一般 > 移轉或重置 iPhone > 重置 > 重設所有設定（此操作不會清除個人照片與資料，但會重置 Wi-Fi 密碼與系統偏好），能暫時降低 Panic Full 的觸發頻率。



4. 保持系統更新密切留意蘋果官方的系統更新推送 留意蘋果近日釋出的 iOS 修正版本（例如 iOS 27.0.1），並盡快update。



5. 尋求 Apple 安排 14 天退換貨 若頻繁出現死機且嚴重影響使用，建議直接透過「Apple 支援」App 預約 Genius Bar 天才酒吧診斷。由於新機尚在首賣期，於官方管道購買的用家，可善用 14 天無條件退換貨政策 申請換機或退款。

