iPhone 18 Pro Face ID 解鎖死機災情！果迷哭訴：別點再試一次
iPhone 18 Pro爆Panic Full災情！Face ID失敗突死機重啟 用家必學應對法｜蘋果最新旗艦機型 iPhone 18 Pro 及 iPhone 18 Pro Max 上市短短數日，全球科技論壇便爆發首波重大災情。全球大量果迷在社交平台與 Reddit 上抱怨，新機在使用過程中會無預警發生黑屏死機，隨後自動強制重新啟動！
有用家分享中伏經驗，特別強調當 Face ID 解鎖認證失敗後，千祈唔好點擊「再試一次」按鍵！
不是 App 閃退！什麼是「Panic Full」死機？
根據美國 Reddit 論壇及《9to5Mac》、《MacRumors》等權威科技媒體的最新報導，這次 iPhone 18 Pro 系列引發的災情非單純的應用程式閃退，而是涉及整個 iOS 系統核心崩潰的「Panic Full」。即系統發生極其嚴重的 Kernel Panic（核心恐慌），無法透過自我修正來處理的底層錯誤，為了防止硬體損毀或資料崩潰，系統被迫選擇立即停止運作並強制重啟。
做錯甚麼才會觸發？Face ID 驗證失敗成為「死機導火線」
究竟是什麼原因引爆了這場 Panic Full 災情？綜合多方用戶的回報，災情最常發生於用戶嘗試解鎖受 Face ID 保護的敏感 App 或功能時。典型的觸發流程如下：
1. 因為角度不正或戴著口罩等原因，Face ID 第一次辨識宣告失敗。
2. 畫面跳出提示，用家按下「再次嘗試 Face ID」按鈕。
3. 就在按下按鈕的瞬間，手機螢幕完全失去觸控反應，幾秒內直接黑屏崩潰，並自動重啟。
4. 這次災情最令用家困擾的，是手機並非運行特定吃效能的大型遊戲時才發熱當機，而是在進行日常操作時突然失去反應。
中伏苦主如何應對？5 大自救指南
如果你剛入手 iPhone 18 Pro 或 iPhone 18 Pro Max，而且已經遭遇過無故重啟的情況，目前蘋果官方雖未發佈正式修補更新，以下幾項臨時避坑與應對手段：
1. 避免在應用程式內連續點擊「再試一次」 當你在 Safari 私密分頁或金融 App 中遇到 Face ID 第一次驗證失敗時，切勿急著點選「再次嘗試 Face ID」。建議改用手動輸入密碼解鎖，避開Face ID二次驗證Bug。
2. 自行排查系統分析日誌 要確認手機重啟是否屬於 Panic Full，可以前往：設定 > 隱私權與安全性 > 分析與改進功能 > 分析資料。在搜尋欄輸入「panic-full」。若發現有相關日誌，建議先將畫面截圖保存，這將成為日後前往 Apple Store 要求換機或維修的重要依據。
3. 嘗試「重設所有設定」 部分用戶在網絡上分享，嘗試透過 設定 > 一般 > 移轉或重置 iPhone > 重置 > 重設所有設定（此操作不會清除個人照片與資料，但會重置 Wi-Fi 密碼與系統偏好），能暫時降低 Panic Full 的觸發頻率。
4. 保持系統更新密切留意蘋果官方的系統更新推送 留意蘋果近日釋出的 iOS 修正版本（例如 iOS 27.0.1），並盡快update。
5. 尋求 Apple 安排 14 天退換貨 若頻繁出現死機且嚴重影響使用，建議直接透過「Apple 支援」App 預約 Genius Bar 天才酒吧診斷。由於新機尚在首賣期，於官方管道購買的用家，可善用 14 天無條件退換貨政策 申請換機或退款。