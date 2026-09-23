OnePlus 16即將登場 | 極窄四等邊　星際光效燈　9大自定義快捷鍵

OnePlus 16即將登場 | OnePlus 16預計於九月正式亮相，最快十月底登陸香港市場。這款全新旗艦由內到外迎來全面升級，不僅主打告別刺手感的極窄四等邊直屏，更首度加入支援9大功能的實體快捷鍵。配合自帶動態燈效的「明日星光」新配色、驍龍8系旗艦晶片、9000mAh超大電池及2億像素大底主鏡頭與三鏡頭系統，整體配置誠意十足。以下為大家盤點OnePlus 16的核心亮點與升級細節：



OnePlus 16即將登場。（OPPO）

極窄四等邊告別割手感：1.15mm黑邊與黃金大R角工藝解析

這次OnePlus 16正面屏幕採用黑邊精準控制在1.15mm的極窄四等邊直屏方案。四邊寬度高度統一，極大幅度拉高屏幕佔比，為影音與遊戲帶來極強的沉浸感。過往直屏手機常被用家詬病「角位刺手」、「握久了掌心痛」。OnePlus 16在機身四角導入黃金大R角過渡處理，既保留直屏俐落的視覺線條，又改善手掌貼合度。橫置手機玩遊戲，手掌不再有割裂感。

OnePlus 16正面屏幕採用黑邊精準控制在1.15mm的極窄四等邊直屏方案。（OPPO）

單手盲操一鍵直達：實體快捷鍵支援9大自訂功能情境實測

極窄邊框之外，機身側邊的互動設計也有顯著變化。OnePlus 16在機身側邊新增一顆獨家實體快捷鍵。

這顆快捷鍵允許用家設置9項常用功能。一按即可快速切換至靜音模式、開啟電筒或啟動錄音機。不必解鎖屏幕，也不需要翻找選單，極大程度簡化了單手操作的步驟，在急需開啟特定功能時派上用場。

OnePlus 16在機身側邊新增一顆獨家實體快捷鍵，允許用家設置9項常用功能。（OPPO）

機背藏雙子星座標：「明日星光」絲綢玻璃與星際光效彩蛋

本次OnePlus 16推出了「明日星光」、「黑暗森林」與「火星傑作」三款配色。其中「明日星光」作為主推版本，採用全新的絲綢玻璃工藝。觸感細膩，且具備抗指紋特性。

而作為主推配色的「明日星光」，其背板融入專屬「星際光效」。暗光環境下，背部「16」標誌與銀河坐標紋理可以亮起來。機身背部的「星際光效」支援呼吸、閃爍、常亮與流動四種狀態，來電時會觸發輪閃提醒，播放音樂時第三處燈效區域還會隨音律跳動。機背細節中更悄悄鐫刻了象徵無限可能的雙子星座標與摩斯密碼「Hello, me」。金屬魔方鏡頭Deco與金屬中框的組合，也拉高了整機的質感表現。

暗光環境下，背部「16」標誌與銀河坐標紋理可以亮起來。（OnePlus）

頂級效能全面攻頂：2nm驍龍旗艦晶片、9000mAh怪獸電量與三鏡解析

OnePlus 16預計搭載高通新一代驍龍8系旗艦晶片，並輔以電競三芯架構。系統方面則首發預裝ColorOS 17。搭載超大容量9000mAh電池。影像硬件方面，業界傳出可能採用2億像素大底主鏡頭，搭配5000萬像素超廣角與5000萬像素潛望長焦鏡頭。這套配置若最終確定，將進一步填補直屏性能旗艦在長焦拍攝上的弱項。

目前OnePlus 16已在內地各大線上平台與通路開啟預約，線下實體門市亦陸續進駐展示機。

目前OnePlus 16已在內地各大線上平台與通路開啟預約，線下實體門市亦陸續進駐展示機。根據Techritual香港的情報預測，OnePlus 16及其他同級競品預計於九月正式亮相，香港的上市時間最快將落在十月底。