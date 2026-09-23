二千元以下5款平價手機盤點2026｜小米、HONOR、OPPO三星各有賣點

二千元以下5款平價手機盤點2026，三星、小米、HONOR、OPPO各有賣點｜近年手機晶片成本大幅上漲，導致各品牌的新型號定價屢創新高。其實許多用家主要只用手機觀看影片、回覆訊息或遊玩一些簡單的休閒遊戲，未必需要動輒花費過萬元購買頂級旗艦機。今年市場上仍有不少性價比極高的平價選擇，二千元有找仍有不少選擇。本文精選五款於今年推出的入門級手機，深入拆解它們各自的賣點與實用功能，幫助精打細算的買家找出最適合自己的平價好物。



小米 Redmi Note17 5G系列

小米 Redmi Note17 5G超大電量

REDMI Note 17 5G 以 7700mAh 矽碳電池帶來極致的續航表現，單次充電可應付高達 2.54 天的日常使用。這款手機支援 45W 快速充電，更具備 22.5W 反向充電功能，能隨時化身為流動電源為其他設備補充電力。機身採用 6.99 吋 FHD+ AMOLED 螢幕，具備 120Hz 更新率及高達 1800 nits 峰值亮度，並支援 Wet Touch Technology 2.0，確保在潮濕環境下觸控依然精準。防護方面，配備 Corning Gorilla Glass 7i 及 IP65 防塵防水規格，提供全面的日常保護。

官方售價：$1999（6+128GB）起



POCO M9s 5G

POCO M9s極大電池視覺饗宴

POCO 品牌一向以高性價比見稱，而最新推出的 POCO M9s 則將焦點放在強大續航力與螢幕顯示質素上。機身內置了驚人的 7000mAh 超大容量電池，讓用家在長途車程中連續觀看劇集，或在假日長時間遊玩休閒遊戲，也完全不必擔心電量耗盡的問題。這部手機另一吸引之處在於配備了 2K 解像度的高清螢幕，為同價位段中極為罕見的配置，畫質細緻度與色彩表現均超越許多入門機型，帶來極佳的流動視聽體驗。

官方售價：$1399（6+128GB）起



三星Galaxy A17 5G

三星Galaxy A17 5G防震

對於喜歡隨手記錄生活點滴的用家，Samsung Galaxy A17 5G 提供了極具吸引力的拍攝功能。這部手機配備了 5000 萬像素主鏡頭，更加入同價位罕見的光學防震技術，無論是在夜間拍攝街道風景，還是邊走邊錄影，都能大幅減少畫面模糊與手震問題。機身具備 IP54 基本抗水防塵級別，能應付日常的微雨與意外水濺。配合穩定的作業系統升級承諾，使其成為一款耐用且功能平均的實用之選。

官方售價：$1998（6+128GB）起



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HONOR 600S

HONOR 600S全天候頂級防護

HONOR 600S 專為追求極致耐用的用家而設計，擁有長達 6 年的超長電池壽命，機身內置高達 8100mAh 超大容量電池，並支援 45W 超級快充。全機配備獨家緩震抗跌防護結構，榮獲瑞士 SGS 金標五星整機抗跌耐摔及抗擠壓認證，無懼高達 2.5 米的極限衝擊。防護規格更達到頂級的 IP68、IP69 及 IP69K 防塵防水認證，配合智能濕手觸控演算法，即使螢幕沾滿雨水依然能流暢操作。機身特別增設實體智能 AI 按鍵，長按可迅速喚醒智能助理，整體定價只需 1999 元，性價比極高。

官方售價：$1999（6+128GB）



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OPPO A6 Pro 5G

OPPO A6 Pro 5G軍規防撞

另一款強調強悍防護力的新機是 OPPO A6 Pro 5G，定價同樣為 1999 元。這款手機獲得了 IP69、IP68 及 IP66 多重防水防尘認證，並且通過了嚴格的軍用標準抗跌測試，能在各種極端環境下為內部零件提供周全保護。機身內置 6500mAh 高密度石墨電池，配合 80W 超級閃充技術，只需 60 分鐘即可將電池完全充滿。手機正面搭載一塊 120Hz 更新率的 AMOLED 螢幕，峰值亮度達到 1400 nits，在戶外強光下依然能清晰閱讀訊息與觀看影像。

官方售價：$1999（8+256GB）

