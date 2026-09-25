消委會13款電子書閱讀器評比｜彩屏未必最清　點揀最啱自己？

電子書閱讀器近年除了傳統黑白電子墨水螢幕，市場上亦愈來愈多彩色型號，可以顯示漫畫、雜誌及圖片，部分更加入手寫筆功能，將閱讀、筆記甚至簡單繪圖集中在一部裝置。

消委會最新測試13款本港有售電子書閱讀器，售價約$1,399～$2,999，從畫面質素、閱讀舒適度、操作、電子書兼容性以至耐用程度等多方面比較。結果發現，大部分型號閱讀表現理想，共有4款樣本奪得4.5分高評分，其中售價最平$1,399的Rakuten Kobo Clara BW性價比最高；但彩屏不代表畫面一定更好，傳統大廠Amazon Kindle旗下所有型號因未能直接兼容香港主流的「EPUB檔」，在檔案格式支援項目僅獲2.5分，而最低分型號為獲得3.5分的BOOX Go Color 7。



13款售價$1,399至$2,999 彩色螢幕與黑白螢幕如何挑選？

今次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，樣本在歐洲購買，再由當地實驗室進行評測。消委會刊登當中4個品牌、合共13款在香港有售型號的測試結果。13款產品螢幕由6吋至10.2吋不等，實際量得重量約154克至422克。當中8款採用可顯示彩色及黑白內容的電子墨水螢幕，其餘5款則屬傳統黑白電子墨水型號。所有型號都有螢幕背燈，黑白顯示的像素密度同為300ppi；8款彩屏型號顯示彩色內容時，像素密度則為150ppi。

因此選擇電子書閱讀器，未必單純是彩色一定比黑白好。如果主要閱讀小說及文字內容，螢幕清晰度、重量及長時間手持舒適度可能更加重要；如果經常閱讀漫畫、雜誌或包含大量圖片的內容，彩屏的用途自然較大。

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彩色電子墨水有進步 但鮮艷程度仍難與手機相比

畫面質素是電子書閱讀器最重要的一環。實驗室分別模擬戶外陽光、一般室內照明及昏暗環境，邀請1名專家及2名一般讀者閱讀附有插圖的黑白電子書，再評價實際顯示效果。結果顯示，大部分型號在不同光線下都能提供清晰、舒適的閱讀效果，文字邊緣亦相當平滑銳利。

接受色彩測試的彩屏型號，顏色飽和度及鮮艷程度普遍較低，整體觀感偏柔和。如果期望像OLED手機般顏色鮮艷，電子墨水螢幕未必能提供相同效果。不過，電子墨水技術本身着重長時間閱讀的舒適度及節能，因此不能單純以手機螢幕的標準比較。

大螢幕未必最好 10吋型號長時間手持較易疲勞

不少人買電子書閱讀器時會自然認為螢幕愈大愈好，但消委會測試反映，實際使用時還要考慮重量。閱讀舒適度測試分別模擬站立、坐下及躺臥三種常見姿勢，看看長時間手持閱讀是否舒服。換言之，如果平日主要在家將閱讀器放在桌面使用，大螢幕的確有優勢；但如果經常搭車、旅行或者喜歡躺在床上單手睇書，機身重量可能比多幾吋螢幕更加值得考慮。

揭頁、書籤、查字典都有差異 5款操作表現突出

電子書閱讀器表面上功能簡單，但真正每天使用時，揭頁速度、書籤、備註、搜尋、字典甚至書籍管理是否順手，都會直接影響閱讀體驗。消委會測試發現，各型號在基本反應及設定方面普遍表現理想，均取得4分或4.5分。部分產品亦提供文字轉語音、MP3播放、網頁瀏覽及跨裝置同步等額外功能。

Android型號較自由 但買書管理未必最方便

13款閱讀器採用的系統亦不完全相同。Android的優點是彈性較大。部份型號雖然沒有預設電子書商店，但用戶可以自行安裝不同網上書店App購買及閱讀電子書，亦能透過microSD卡載入內容。

毋須盲目追求大容量 11GB已可放數千本電子書

相比手機、平板及電腦，電子書檔案所佔空間一般較細。消委會指出，生產商普遍表示，可用儲存空間約11GB的型號，已足以收藏數以千計電子書。因此，如果主要閱讀文字書籍，未必有必要為了更大的儲存容量大幅增加預算。真正值得按自己習慣考慮的，反而是螢幕大小、機身重量、彩屏需要、手寫功能，以及最常使用的電子書平台是否支援。

例如經常搭車閱讀，可以優先考慮較輕巧型號；主要看漫畫或雜誌，可以考慮彩色電子墨水；需要批改文件或做筆記，就要留意手寫筆；如果經常使用公共圖書館網上資源，則要確認產品能否透過內置或自行安裝的App使用相關服務。

睇電子書一樣要休息 消委會提醒「20-20-20」

電子墨水螢幕雖然以長時間閱讀體驗作賣點，但良好閱讀習慣仍然重要。消委會建議遵循「20-20-20」原則，即每觀看螢幕20分鐘，至少休息20秒，望向20呎、約6米以外的景物，讓眼睛放鬆。使用電子書閱讀器或平板時，建議閱讀距離約40厘米，亦應避免一邊行路一邊閱讀，或在車輛行駛期間長時間望着螢幕。

在較暗環境下，亦可按需要調整字體大小及顯示設定，減低螢幕與周圍環境的光度反差。無論使用電子書閱讀器、平板還是傳統紙本書，適當環境光線、閱讀距離及定時休息，始終比單純選擇某一種螢幕更加重要。