華為平板電腦MatePad Pro 12／Air登場：高層解構AI／自研app佈局｜在傳統個人電腦（PC）與平板電腦陷入規格堆砌的瓶頸之際，作業系統變革與材料工程正成為新的破局點。記者於 2026 年 9 月下旬獲邀前往華為深圳坂田基地，出席 HUAWEI APAC Innovation Exchange 2026。現場交流中，華為高層面對來自香港及亞太各地的媒體，深度解構華為在 iOS 與 Windows 體系外，如何憑藉底層架構、HarmonyOS 系統與 AI Agent（人工智能代理）打造全新的生產力工具。



華為平板電腦MatePad Pro 12／Air登場：高層解構AI／自研app佈局（華為官方提供圖片）

記者於 2026 年 9 月下旬獲邀前往華為深圳坂田基地，出席 HUAWEI APAC Innovation Exchange 2026。（華為官方提供圖片）

什麼是 HarmonyOS AI Agent？「你動嘴，它動手」如何重構跨裝置生態？

華為終端平板與 PC 產品線總裁朱懂東先生現場表示，HarmonyOS 生態的核心絕非單純「換一個作業系統」，而是重構由 AI 驅動的人機互動模式。在全新 HarmonyOS 體系下，跨設備連接已覆蓋超 140 款裝置，系統級 AI Agent 實現了「你動嘴，它動手」的直覺操控。

華為官方現場公佈了一組生態數據：

華為筆記（HUAWEI Notes）：截至 2026 年 8 月，月活躍用戶數已攀升至 91.5 萬人，且正以「月更優化」的速度高速成長；

自研繪畫軟體 GoPaint：用戶規模已正式突破 800 萬；

全球 GoPaint 創客大賽：累計收到來自全球創作者超過 12,000 件 原創作品。

《香港01》製圖

從 GoPaint 到中樂 App：華為為何投入巨資開發「小眾」軟體？

面對亞太媒體提問「為何投入巨大資源開發小眾繪圖與音樂創作軟體」，華為高層給出了直擊商業本質的邏輯：軟體的價值不在於短期投資回報率（ROI），而在於留住用戶的數位資產。當用戶在華為平板與 PC 上累積了數年的筆記、畫作與音樂檔案，這些資產將形成極高且無法複製的轉移壁壘。

GoPaint 繪圖 App：配合具備 10,000 級以上壓感的 M-Pencil Pro，支援 120 FPS 高幀率響應並內建超 100 款筆刷。記者現場試畫水墨與油畫筆刷時，軟體能實時模擬宣紙墨跡暈染與油畫顏料的堆疊質感。

華為自研繪畫軟體 GoPaint：用戶規模已正式突破 800 萬； （網上圖片）

開發中的音樂創作 App「音悅家」：華為首度發表自研音樂創作軟體「音悅家」（HUAWEI Music Creator），利用 AI 技術實現高品質音軌與樂器分離。創作者匯入一段錄音，AI 即可自動拆分人聲、吉他、爵士鼓與貝斯獨立軌道，方便二次編曲。針對東方音樂創作痛點，軟體特別採樣並重現古箏、琵琶、二胡、笛子、揚琴等傳統中國民族音樂（中樂）樂器音色，透過觸控屏或外接 MIDI 鍵盤即可彈奏出具真實指法韻味的中樂旋律。

華為首度發表自研音樂創作軟體「音悅家」（HUAWEI Music Creator），軟體特別採樣並重現古箏、琵琶、二胡、笛子、揚琴等傳統中國民族音樂（中樂）樂器音色。（網上圖片）

華為雙層 OLED 技術憑什麼敢稱「國產第一屏」？

軟實力之外，硬體顯示技術同樣是重頭戲。華為敢喊出「國產第一屏」，底氣就在於雙層 OLED技術突破了傳統 OLED 螢幕在亮度、壽命與功耗上的物理瓶頸。

華為敢喊出「國產第一屏」，底氣就在於雙層 OLED技術突破了傳統 OLED 螢幕在亮度、壽命與功耗上的物理瓶頸。（鍾世傑 攝）

華為敢喊出「國產第一屏」，底氣就在於雙層 OLED（Tandem OLED）技術突破了過去傳統 OLED 螢幕在亮度、壽命與功耗上的物理瓶頸。（網上圖片）

華為平板與 PC 產品線總裁朱樹東先生強調，華為的螢幕技術已達業界頂尖水準。華為不只製造終端產品，更在研發新產品的過程中，深度參與並推動中國中大尺寸柔性 OLED 產業鏈（包含面板廠的技術方向與產線建設），帶動了京東方（BOE）等面板供應商的技術與產線升級。結合自研晶片發光驅動演算法與產業鏈深度賦能，這不僅是華為硬實力的展現，也證明中國目前已具備全球最強的螢幕技術與量產能力之一。

亞洲各地記者正專心聽取華為朱樹東總裁對平板與 PC 產品的詳細講解。（華為官方提供圖片）

記者現場上手：439g 的 MatePad Pro 12 握持感如何？

在體驗區及旗艦店參觀行程中，記者實測了多款 2026 年新款硬體。當中最受矚目的 HUAWEI MatePad Pro 12，機身採用雲隼架構與全金屬一體化工藝，厚度壓至 4.7 毫米，重量僅約 439 克，搭配螢幕佔比達 93% 的 12 吋 OLED 全面屏（邊框僅 3.55 毫米），單手握持極輕盈。

HUAWEI MatePad Pro 12，機身採用雲隼架構與全金屬一體化工藝，厚度壓至 4.7 毫米，重量僅約 439 克。（鍾世傑 攝）

搭配螢幕佔比達 93% 的 12 吋 OLED 全面屏（邊框僅 3.55 毫米），單手握持極輕盈。（鍾世傑 攝）

搭配螢幕佔比達 93% 的 12 吋 OLED 全面屏（邊框僅 3.55 毫米），單手握持極輕盈。（鍾世傑 攝）

效能方面，系統內置 AI Agent 可實時生成 Microsoft PowerPoint 簡報、修圖及文生影片；配合具高精度壓感與擠壓手勢的 M-Pencil Pro，阻尼感與微摩擦聲還原了真實紙筆互動。

系統內置 AI Agent 可實時生成 Microsoft PowerPoint 簡報、修圖及文生影片（鍾世傑 攝）

配合具高精度壓感與擠壓手勢的 M-Pencil Pro，阻尼感與微摩擦聲還原了真實紙筆互動。（鍾世傑 攝）

針對長時間辦公與學習需求，HUAWEI MatePad Air 2026 升級了超亮 OLED 雲晰柔光屏。強光直射下，奈米級防眩光蝕刻技術使螢幕反光幾乎消失，視覺質感接近真實紙張，並通過 SGS 低視覺疲勞 A+ 3.0 金標與 德國萊茵 TÜV（TÜV Rheinland） 全局護眼 3.0 認證。

HUAWEI MatePad Air 2026 升級了超亮 OLED 雲晰柔光屏（鍾世傑 攝）

強光直射下，奈米級防眩光蝕刻技術使螢幕反光幾乎消失，視覺質感接近真實紙張。（鍾世傑 攝）

HUAWEI MatePad Air 後置鏡頭解像度高達5,000 萬像素（f/1.8 光圈），外觀採用全新的修長邊緣平滑藥丸狀模組設計，支援最高 4K @ 30fps 及 1080p 影片錄製。（鍾世傑 攝）

榫卯一體工藝，鍛造全球最輕 14 吋旗艦HUAWEI MateBook Pro S

同場展出的全球最輕 14 吋全金屬筆電 HUAWEI MateBook Pro S，採用超輕鎂鋰合金與榫卯一體化結構，減少螺絲使用使機身減重 25%，抗變形能力提升 5 倍。

同場展出的全球最輕 14 吋全金屬筆電 HUAWEI MateBook Pro S（鍾世傑 攝）

華為對於此機搭載的「靈盾防窺屏」非常自豪，表示此技術建基於華為對OLED屏幕技術的深度了解才能實現；只要輕按一鍵，屏幕即能開動「硬件級防窺模式」，既能提供左右視角完全遮屏，卻不會影響屏幕本身清晰度及亮度表現，非一般傳統防窺膜可比。

華為對於此機搭載的「靈盾防窺屏」非常自豪，只要輕按一鍵，屏幕即能開動「硬件級防窺模式」。（鍾世傑 攝）

主機板導入嵌入式封裝，厚度堆疊降低 22%，將 14 吋重量壓至 798 克。現場示範人員僅憑兩隻手指捏起電腦一角，確實能輕鬆提起整部筆電。