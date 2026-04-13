華為推全球首款「橫向闊摺疊手機」Pura X Max　預計4月20日發布

4月13日，華為正式公布了Pura X Max手機，其宣傳這是全球首款橫向闊摺疊手機，官方宣傳語為「闊摺疊開創者，再創闊摺疊」。預計4月20日與Pura 90系列手機一同發布。



4月13日，華為正式公佈了Pura X Max手機，是全球首款橫向闊摺疊手機。圖為官方宣傳影片截圖。（IT之家）

綜合內媒《都市現場》、《IT之家》報道，宣傳影片顯示，華為Pura X Max採用偏直角邊框設計，小屏是頂部居中挖孔攝像頭，內部摺疊大屏是右上角挖孔攝像頭。

此外，根據博主「數碼閒聊站」爆料，全球首款橫向闊摺疊華為Pura X Max展開後屏幕7.6英寸左右。同時，新機背部採用橫向圓角矩形套三個圓形的鏡頭模組設計，凸出部分還是比較明顯的，不過做了一個斜向過渡。

目前，華為Pura X Max闊摺疊手機已上架華為官方商城，可選幻夜黑、零度白、星際藍、橄欖金、活力橙5款配色。此外，該機型提供四種版本，分別為12+256GB、12+512GB、16+512GB 典藏版和16GB+1TB 典藏版。目前，這款手機的官方配置信息暫未公佈。

IT之家報道指出，華為Pura系列及全場景新品發布會官宣定檔在4月20日。據華為終端BG行政總裁何剛透露，Pura家族不只Pura 90系列。