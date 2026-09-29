福士經典SUV純電化！ID.Tiguan登場換ID.4　續航提升新車賣點解構

據報道，近日福士汽車對外公布旗下ID.4與ID.5兩款純電SUV即將停產，接替二者的是全新電動車型ID.Tiguan。這款新車歷經多輪打磨預熱，會在十月初正式亮相，上市之後將和燃油版本Tiguan同步在市場銷售。



品牌方面認為，經典車型名稱擁有深厚的用戶認知基礎，能夠降低消費者接受全新電動車的門檻。此前福士就嘗試過這套思路，推出ID.Polo，借用Polo這款老牌車型的知名度拓展電動車市場。

福士集團旗下電動車ID.4與ID.5兩款純電SUV即將停產，接替二者的是全新電動車型ID.Tiguan。（Volkswagen Newsroom）

官方放出的預告素材，也展現了ID.Tiguan全新的外觀設計思路。新車車頭造型配狹長的LED燈組，搭配黑色下格柵，保險槓（泵把）兩側加入氣簾結構。

外後視鏡安裝位置有所下移，還配備車頂行李架，門把手改用常規實體樣式，和ID.4的翻蓋式把手形成明顯區分。車尾部分尾門、後擋風玻璃以及後保險槓全部重新設計。

新車型ID.Tiguan圖集▼▼▼

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這次官方準備兩套外觀套件，兩款車型在前部進氣佈局、日間行車燈樣式和下格柵造型上各有區別，給到消費者更多選擇空間。

平台層面，ID.Tiguan預計搭載MEB+電動平台。對比現款ID.4的電池配置，新車有望換裝容量更大、能量表現更優秀的電池，以此提升整車續航實力。

福士乘用車品牌CEO施文韜（Thomas Schäfer）表示，Tiguan一直是兼顧實用性與品質感的代表，承載着品牌的核心理念。ID.Tiguan會把這些產品特質帶入電動時代，延續大空間、易用車載系統、前沿科技等產品優勢。

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