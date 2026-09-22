吉利銀河E5升級激光雷達9.23登場！800V+6C超充加持　馬力至245kW

近日，吉利銀河官方宣佈，全新銀河E5將在9月23日正式亮相，這款緊湊型純電SUV將迎來全方位升級。補能體驗是本次新車的一大亮點。



新車搭載全棧800V高壓平台，支援峰值6C超充倍率，同時吉利還會同步推出新一代AI智充技術，在充電速度、使用體驗和安全層面實現優化，能有效緩解用戶的充電焦慮。駕控層面，全新銀河E5採用原生純電後驅底盤，配備雷霆16合1智能電驅。

近日，吉利銀河官方宣佈，全新銀河E5將在9月23日正式亮相，這款緊湊型純電SUV將迎來全方位升級。（微博@吉利銀河）

吉利銀河E5外觀展示：

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單電機最大功率提升至245kW，相比現款有85kW的增幅。底盤依舊保留前麥弗遜、後多連桿獨立懸掛系統組合。

智能駕駛方面，新車車頂搭載激光雷達，配套千里浩瀚H5輔助駕駛方案，結合沙板（葉子板／翼子板）、車尾新增的感知攝像頭，構建更加完善的感知體系，面對城市、高速等多樣路況都能帶來更可靠的輔助駕駛表現。

從工信部此前的申報訊息來看，新車車身尺寸有所加大，長寬高4636/1920/1670mm，軸距2750mm。外觀在現款基礎上優化前包圍，加入主動進氣格柵，取消隱藏式門把手，後排配備隱私玻璃（防窺車窗），提供18英寸、19英寸兩種輪圈可選。

整體來看，全新銀河E5在三電、智駕、動力上全面進階，家用純電SUV市場又迎來一位實力選手。

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