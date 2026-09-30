iQOO 16 發佈｜首發2K 165Hz三星珠峰屏　規格性能售價一文睇清

iQOO 16發佈｜iQOO於9月29日晚間正式推出新一代旗艦產品iQOO 16，首批搭載高通第六代驍龍8超級至尊版處理器，建議零售價5,999元人民幣起，享補貼後優惠價為5,499元人民幣，即日起正式開售。新機推出「逐光」、「賽道」與「傳奇」三款配色，硬件架構及散熱設計均進行了全面重構。



iQOO 16推出「逐光」、「賽道」與「傳奇」三款配色。（iQOO）

第六代驍龍8超級至尊版規格解密：557萬跑分與台積電2nm效能極限

核心規格方面，iQOO 16採用高通第六代驍龍8超級至尊版晶片，配合LPDDR5X Ultra與UFS 4.1儲存組合，讀寫性能較上一代提升約30%。晶片採用了全新的Offset POP封裝工藝，透過錯位佈局讓SoC晶片直接與導熱片和VC均熱板貼合，大大提高了導熱效率。

iQOO 16採用高通第六代驍龍8超級至尊版晶片。（iQOO）

官方實驗室測試數據顯示，iQOO 16的安兔兔跑分已突破557萬分。為了壓制強悍的性能輸出，機身內部嵌入了8500mm²的單層VC均熱板，搭配全新升級的Monster超核引擎。實測在重載遊戲環境下，手機能有效降低卡頓率，維持長時間的滿幀運行。

8500mm²的單層VC均熱板。（iQOO）

三星M16珠峰屏深度解析：2K 165Hz高刷、無偏振光護眼技術實測

屏幕是本次升級的關鍵亮點之一。iQOO 16首發6.85吋2K解像度的三星（Samsung）珠峰屏，支援高達165Hz的超高屏幕更新率，並涵蓋超過50款熱門遊戲的高刷適配。屏幕採用無偏振自然光顯示技術，光線發散形態更接近自然光源，並兼具全亮度DC調光與高達3300Hz的PWM高頻調光。

三大硬件升級。（iQOO）

針對遊戲玩家關注的眩光問題，螢幕表面覆蓋了全新的AR增透保護膜，並配合業界首發的遊戲眩光防護技術，降低長時間觀看螢幕帶來的視覺疲勞感。觸控層面，機身具備最高5000Hz的瞬時觸控採樣率與500Hz陀螺儀採樣率。

機身具備最高5000Hz的瞬時觸控採樣率與500Hz陀螺儀採樣率。（iQOO）

8400mAh半固態藍海電池與100W快充：全場景直驅供電打機續航實測

iQOO 16搭載了8400mAh的藍海大容量電池，支援100W有線超快閃充與40W無線充電，並配備全場景直驅供電技術。直驅供電模式下，電源直接為板載元件供電而非對電池充電，能大幅減少遊戲過程中的發熱量。

影像系統方面，iQOO 16擺脫了「電競機影像弱」的刻板印象。主鏡頭採用5,000萬像素豪威OV50Q 1/1.3吋大底感光元件，配合升級光學模組，進光量比上代提升79%；長焦端則配備5000萬像素索尼（Sony）潛望鏡頭，支援CIPA 5.0專業級防震與4K超高清Live相片拍攝。

支援CIPA 5.0專業級防震與4K超高清Live相片拍攝。（iQOO）

iQOO 16推出多個儲存版本 儲存版本 人民幣零售價 折合港幣（零售價） 人民幣國補價 折合港幣（國補價） 12GB + 256GB ¥5,999 約HK$7,022 ¥5,499 約HK$6,437 12GB + 512GB ¥6,799 約HK$7,959 ¥6,299 約HK$7,374 16GB + 512GB ¥7,499 約HK$8,778 ¥6,999 約HK$8,193 16GB + 1TB (頂配) ¥8,499 約HK$9,949 ¥7,999 約HK$9,364

系統層面，新機首發預裝OriginOS 7作業系統，主打原子工作台功能，允許用家在單一屏幕內同時開啟並操作5個應用程式，顯著提升多工作業效率。

先達第一波預計本週抵港 溢價幾多？

按過往新機進場規律，旺角先達廣場、總統商業大廈一帶的水貨商戶，最快於本週內引進第一批iQOO 16國行現貨。根據Price.com.hk與Carousell香港的市場掛單動態，官方起售價5,999元人民幣折合約6,550港元。計及首批物流成本與前期炒價，首波12GB+256GB水貨開價預計落在6,800至7,100港元之間。若等候兩三週供貨穩定，價格預計會快速向官價靠攏。

國行OriginOS 7香港能否使用Google？

不少港人關心國行系統的相容性。iQOO 16預裝的OriginOS 7底層已預載Google服務框架（GMS）。買家拿到手後，無需刷機或取得Root權限（Root機），直接在官方應用商店下載Google Play Store，就能順利安裝WhatsApp、YouTube、PayMe及各類本地銀行App。網絡頻段方面，機身完整支援香港四大電訊商（CSL、3香港、SmarTone、中國移動香港）的N1、N28、N78及N79 5G頻段。無論在港打《絕地求生》（和平精英 / PUBG Mobile）亞服，抑或連線玩《王者榮耀》，網絡延遲表現均相當理想。

首發《王者榮耀》原生165FPS+極致畫質。（iQOO）

香港電競玩家若追求高達165Hz屏幕與8400mAh超大電池，同時不介意沒有官方行貨保養，首批水貨依然具備極高吸引力。根據TechRitual的香港市場動態觀察，已有部分玩家轉向深港跨境代購或親自到深圳門市提貨，順便享受當地地方政府提供的消費補貼優惠。