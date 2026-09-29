HONOR Magic9 Pro Max上手試｜ARRI雙2億電影鏡配500mm增距鏡實測

HONOR Magic9 Pro Max發佈上手試，ARRI雙2億電影鏡配500mm增距鏡實測｜早前HONOR（榮耀）公佈與德國阿萊合作，以它的電影影像技術、雙2億像素防震鏡頭及外接500mm長焦增距鏡，HONOR Magic9 Pro Max直接將手機拉升至專業流動攝影機級別。記者今次於國內搶先上手實試新機，探究其影像突破。



HONOR Magic9 Pro Max青色機身 份外搶眼

黑與青全金屬機身質感高貴

這次上手試同時取得了「影黑」與「苔青」兩款主打配色，機身採用一體化全金屬外殼工藝，配合微縫天線設計，完全洗脫了過往旗艦手機邊框與背板分離的塑膠拼接感。影黑版本呈現出菲林放映機般的深邃冷峻磨砂黑，抗指紋塗層表現優異；苔青版本則取材自經典電影攝影機歷經歲月氧化的金屬銅綠質感，隨光線照射會泛起內斂的漸變墨綠色澤。機身重量達 233g，配搭微弧收邊的中框，單手握持時配重比例平衡。手感紮實沉穩，分量十足。

HONOR Magic9 Pro Max 青色及黑色

HONOR Magic9 Pro Max與ARRI合作相機系統

正面配備 6.8 吋四曲面 LTPO OLED 螢幕，解析度達 1320×2868 像素，支援 1 至 120Hz 自適應更新率，覆蓋 100% DCI-P3 廣色域並具備 10.7 億色彩顯示。面板外層覆蓋新一代納米微晶防刮玻璃，加入氮化矽層與抗反射鍍膜，並獲得瑞士SGS五星級抗刮認證。在烈日戶外實測下，其全螢幕全域峰值亮度可達 2,000nits，局部峰值亮度更飆上 10,000nits，無論烈日取景還是回放 HDR 影片均無眩光反光困擾。螢幕更支援 4,320Hz 高頻 PWM 調光，長時間錄製或檢視素材時雙眼依然保持舒適。

新加的AI按鈕

雙2億像素鏡頭夜景與防震夠穩

後置鏡頭模組採用橫向階梯式島嶼佈局，右側銘刻 ARRI 合作徽標，象徵整套光學與色彩演算法的聯名血統。主鏡頭搭載 2 億像素 1/1.28 吋大底感光元件，光圈為 f/1.57，配備達到 CIPA 8.0 級別的 3 度實體雲台級防震機構；長焦鏡頭同樣配備 2 億像素 1/1.4 吋感光元件，f/2.6 光圈並具備潛望式結構與 CIPA 8.0 防震；超廣角鏡頭則為 5,000 萬像素 f/2.0 配置。

實拍體驗中，相機介面原生內建 ARRI CINEMA 模式，支援高達 4K 60fps 規格錄製，並導入荷里活業界通用的 ARRI LogC3 伽瑪曲線及 ARRI Wide Gamut 3 色彩空間，具備 10-bit 色深與 APV 格式寫入能力。

全金屬機身手感一流

系統內建 14 款預設 ARRI 風格檔，用家還可直接調用官方色彩資料庫中的 87 款 ARRI Look 風格，省去複雜的後期調色流程。記者在西安不夜城的夜景實測中，2 億像素主鏡頭配合雲台級防震，手持長達 2 秒曝光拍攝霓虹燈，暗部雜訊被壓制得極為純淨，高光招牌亦未見過曝溢光，電影感極強。

2000mm長焦試相

1000mm長焦試相

夜間試相

夜間試相

夜間試相

新機無論

加裝500mm增距鏡遠攝實力超強

除了機身自帶的 3.7 倍光學長焦外，HONOR 這次更為用家推出了 HONOR Teleconverter G500 專屬 500mm 長焦增距鏡模組。增距鏡透過高精度卡扣結構與機身穩定結合，亦可配合SmallRig專業拍攝配件及實體多功能手柄使用。

500mm增距鏡重量與機身尚算平衡

遠距拍攝風景實測時，等效 500mm 焦距將遠處瞬間拉近至眼前，加上得益於 2 億像素大底裁切與增距光學透鏡的疊加，紋理層次分明，未出現一般數位演算放大常見的油畫感，光學表現遠超預期。

在手持超長焦連拍與運鏡錄影時，CIPA 8.0 防震系統發揮了關鍵作用，即便焦距伸延至 500mm，取景畫面仍算穩定。機身頂部更配置電影級指向性收音咪，透過 4 組微型麥克風陣列實現槍式收音效果，支援 SGS 五星級定向高靈敏度收音認證。系統能有效過濾兩側海浪拍擊聲與人流雜音，精準收錄前方主體聲線。

HONOR Magic9 Pro Max 與500mm 長鏡上手試

大電池與旗艦晶片能否應付高負載？

作為首批搭載採用台積電 2nm 先進製程的高通 Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 旗艦流動平台的機種，配合 16GB RAM 與 1TB 儲存空間，高強度影片即時渲染毫無卡頓。系統運行基於Android 17 深層定製的 MagicOS 11，並首次深度整合 HONOR 與阿里巴巴聯手研發的 397B 智能體大模型，透過機側專屬 AI 按鍵即可一鍵啟動錄音整理、影片自動轉為動態相片等生產力功能。

同時，它最強的跨平台互聯功能更支援與 iPhone、Mac、Windows 電腦及 Insta360 運動相機即時無線傳輸，流動性無縫切換。

在機身輕薄化的內部結構中，HONOR 塞入了一塊 8,800mAh 新一代青海湖刀片電池，大幅提升續航標準。充電方面支援 100W 有線極速閃充與 80W 無線閃充，官方指由 1% 充至 100% 只需大約40分鐘。全機更具備 IP68、IP69 及耐高溫高壓水柱衝擊的 IP69K 頂規防護等級，完全適應極端野外拍攝環境，續航力無可挑剔，同時機身耐用度頂級。

內置8800mAh大電量

面對旗艦級手機市場的激烈競爭，HONOR Magic9 Pro Max不僅以 ARRI 影視技術為底蘊，更透過 500mm 實體增距鏡開闢了遠攝工作流的新路向，新機的技術儲備與專業硬體定位無疑為行動影像設立下了新標杆。