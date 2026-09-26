ROG二十週年慶 奧海城直擊：限量XBOX套裝及G1000新品登陸香港

ROG二十週年慶奧海城直擊，限量XBOX套裝及G1000新品登陸香港｜頂尖電競品牌ASUS ROG 迎來成立二十週年的重要里程碑，宣佈與信和集團旗下的奧海城及豐澤攜手合作，於9月23日至27日期間在奧海城2期中庭隆重舉辦大型慶典活動。這次盛事不僅將亞運電競狂熱推向高峰，更帶來兩款從未在香港曝光的重磅新品，讓廣大玩家親身感受創新旗艦級科技的魅力。



ROG XBOX Ally X20 套裝於奧海城獨家預訂

限量套裝首發：奧海城獨家預訂

今年最受矚目的電競產品，相信是全球玩家熱烈期待的限量版「ROG XBOX Ally X20 套裝」。越來越多用家追求不受空間限制的高畫質遊玩體驗，這款將便攜性與強大機能結合的新品，正好滿足了現代玩家的嚴苛要求。最新限量套裝將會在奧海城活動中作全港首度亮相，讓引頸以待的科技迷能夠先睹為快。

為了回饋ROG的粉絲，限量版套裝將會於豐澤的奧海城分店提供獨家搶先限量預訂及發售服務。透過與大型零售商的深度合作，買家不僅能確保入手這件珍稀裝備，更能第一時間親身感受其帶來的流暢操作手感，將次世代遊戲體驗真正握在手中。

兩大電競神器在奧海城限時展出

G1000全息投影：電競效能新突破

除了流動手提裝置外，會場另一大亮點落在同步作全港率先登場的 ROG G1000 身上。這部主打極致運算能力的電競神機，搭載了極具視覺震撼力的 AniMe Holo 3D 全息投影技術，讓用家能夠根據個人喜好，在機身上投射出專屬的個人化動畫，展現獨一無二的電競風格。

為了讓機迷可以體驗其猛獸級的硬件效能，主辦單位特別在會場設置了名為「信仰之巔」的專屬區域，參加者可以直接使用這部新機挑戰高難度的屠龍任務，在極限畫質下爭奪最強獵人的稱號。這種結合創新投影技術與頂尖運算能力的設計，充份展現了品牌二十年來不斷突破極限的無畏精神。

ROG G1000 主打極致運算能力的電競神機

六大體驗區試玩：解鎖豐澤獨家優惠

ROG 大會精心規劃了六個主題迥異的體驗區，入場人士可以先到「信仰集氣牆」寫下對香港運動員的祝福與應援，齊齊為港隊撐場。隨後步入「信仰戰場」，在極速高刷新率屏幕的加持下完成指定遊戲，享受無可比擬的流暢視覺體驗。追求視覺極致的用家，則不能錯過「信仰炫彩視界」，透過 ROG Omni 與 Zephyrus 系列產品，感受革命性的視覺享受。

至於近年大熱的 AI 運算領域，亦在「AI 戰術指揮所」中完美呈現，參加者可利用 ASUS TUF Gaming 的軍規級強悍效能，親手操作本地 AI 功能，體會新世代戰術算力的強大之處。參加者只需穿梭各區完成指定任務，便能獲得專屬的信仰通行證。憑藉此證前往奧海城高層地下 UG05B 及 UG06A 舖的豐澤門市，並完成「終極效能對對碰」小遊戲，即可解鎖「信仰裝備升級站」的額外驚喜禮遇。凡購買指定的 ROG 或 ASUS TUF Gaming 電競手提電腦，即可享有高達88折的獨家優惠，以及獲贈價值高達1,295元的豐富禮品。

購買指定的 ROG 或 ASUS TUF Gaming 電競手提電腦，即可享有高達88折的獨家優惠，以及獲贈價值高達1,295元的豐富禮品

週末街霸電競賽：巨屏震撼直播

熱血的電競活動當然少不了精彩的賽事與玩家交流環節，是次20週年慶典特別安排了豐富的舞台活動，在星期五晚上的限定時段，大會特邀了專業電競運動員親臨現場，舉辦「以拳會友」之夜，直接與大眾切磋交流遊戲心得。而到了週末狂熱時段，會場將會爆發連場激烈的《街霸》電競比賽，廣邀各路格鬥遊戲玩家一決高下。

現場更可以參加「信仰之旅」贏取不同獎品

為了確保全場觀眾都能見證每一個精彩的格鬥瞬間，賽事畫面將會同步投影至會場內一幅面積達430吋的巨型 LED Wall 之上。這種極具視覺震撼效果的大屏幕直播，勢必讓在場每一位觀眾都能全程投入熱血對戰的氛圍之中，共同見證科技與競技融合的里程碑。