華為WATCH GT7系列開賣｜AI健康解讀配21天續航 優惠價1888起

華為HUAWEI WATCH GT7系列正式開賣｜華為正式開賣全新 HUAWEI WATCH GT 7 系列，不僅延續長達 21 天的極致電池續航表現，更在健康管理與專業運動領域帶來全面升級，幫助大眾更精準地掌握個人身體變化。



HUAWEI WATCH GT7 Pro

全新AI健康洞察守護心血管

全新 HUAWEI WATCH GT 7 系列引入健康晨報、個人化身體狀態準備度評分及 AI 健康解讀等創新功能，讓用家在每天早晨都能迅速了解前一晚的恢復進度與身體狀況。對於追求更高階健康監測的用家，旗艦型號 HUAWEI WATCH GT 7 Pro 更進一步支援心血管健康以及高血糖風險評估，提供更全面且深入的預防性健康數據剖析。

HUAWEI WATCH GT7

室內滑雪與單車功能升級

運動體驗方面，系列首發採用 HUAWEI EasyCross 易扣氟橡膠錶帶設計，提供更為穩固舒適的佩戴感。升級後的室內滑雪模式打破季節與地域限制，可精準記錄距離、速度及下降高度；單車模式則加入爬坡規劃與急彎提醒功能，顯著提升戶外騎車安全性。訓練結束後，全新 AI 運動解讀功能亦會詳細分析運動效果與身體狀態，為下一次訓練提供建議。

華為HUAWEI WATCH GT7系列正式開賣

FreeBuds Neo無損音質輕盈登場

同場發佈的全新 HUAWEI FreeBuds Neo 無線耳機，主打前衛美學與輕量化設計。耳機連充電盒總重僅 41 克，單隻耳機更輕至約 4.8 克。規格上搭载 HUAWEI 第三代音頻晶片與雙通道主動降噪架構，提供最高 30 dB 全頻平均降噪深度，同時配備 Turbo 驅動單元，支援 2.3 Mbps 無損傳輸與 48 kHz／24 bit 母帶級音質。

HUAWEI FreeBuds Neo

10月黃金周滿額即送GT 5手錶

配合新品上市，官方特別由 10 月 1 日至 10 月 7 日推出黃金周限時優惠，網上商店購物可享全場 3 倍積分、指定產品最高 5 倍積分及滿額贈禮。凡於推廣期內單次消費滿 HK$8,888，即可免費獲贈價值 HK$2,099 的 HUAWEI WATCH GT 5 托帕藍換領券乙張。

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