華為WATCH GT7系列開賣｜AI健康解讀配21天續航 優惠價1888起
華為HUAWEI WATCH GT7系列正式開賣｜華為正式開賣全新 HUAWEI WATCH GT 7 系列，不僅延續長達 21 天的極致電池續航表現，更在健康管理與專業運動領域帶來全面升級，幫助大眾更精準地掌握個人身體變化。
全新AI健康洞察守護心血管
全新 HUAWEI WATCH GT 7 系列引入健康晨報、個人化身體狀態準備度評分及 AI 健康解讀等創新功能，讓用家在每天早晨都能迅速了解前一晚的恢復進度與身體狀況。對於追求更高階健康監測的用家，旗艦型號 HUAWEI WATCH GT 7 Pro 更進一步支援心血管健康以及高血糖風險評估，提供更全面且深入的預防性健康數據剖析。
室內滑雪與單車功能升級
運動體驗方面，系列首發採用 HUAWEI EasyCross 易扣氟橡膠錶帶設計，提供更為穩固舒適的佩戴感。升級後的室內滑雪模式打破季節與地域限制，可精準記錄距離、速度及下降高度；單車模式則加入爬坡規劃與急彎提醒功能，顯著提升戶外騎車安全性。訓練結束後，全新 AI 運動解讀功能亦會詳細分析運動效果與身體狀態，為下一次訓練提供建議。
FreeBuds Neo無損音質輕盈登場
同場發佈的全新 HUAWEI FreeBuds Neo 無線耳機，主打前衛美學與輕量化設計。耳機連充電盒總重僅 41 克，單隻耳機更輕至約 4.8 克。規格上搭载 HUAWEI 第三代音頻晶片與雙通道主動降噪架構，提供最高 30 dB 全頻平均降噪深度，同時配備 Turbo 驅動單元，支援 2.3 Mbps 無損傳輸與 48 kHz／24 bit 母帶級音質。
10月黃金周滿額即送GT 5手錶
配合新品上市，官方特別由 10 月 1 日至 10 月 7 日推出黃金周限時優惠，網上商店購物可享全場 3 倍積分、指定產品最高 5 倍積分及滿額贈禮。凡於推廣期內單次消費滿 HK$8,888，即可免費獲贈價值 HK$2,099 的 HUAWEI WATCH GT 5 托帕藍換領券乙張。
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