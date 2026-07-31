HUAWEI Pura 90s Pro Max港版開箱：橘子海質感頂級+100W快充火牛｜HUAWEI Pura 90s Pro Max 終於正式登場，今代帶著的 5.5G 網絡與頂級攝影規格登場，這次記者取得主要iconic橘子海顏色版本實機開箱，帶大家近距離細看這部全新旗艦的機身造工細節與配件。



橘子海機身外觀與包裝細節

打開簡潔俐落的包裝盒後，映入眼簾的便是 HUAWEI Pura 90s Pro Max 的橘子海真機。隨盒附送的配件相當齊全，包含了支援100W高功率快充的充電器、數據線以及專屬的手機透明保護殼，開箱後即可獲得全方位的保護與使用準備。橘子海版本的機背採用了獨特的漸變色調處理，彷彿將夕陽映照在海面上的溫暖色彩凝聚於掌中，在不同角度的光線照射下，橘色與光影交織出極具活力的視覺效果，展現出時尚前衛與突破傳統的設計美學。

HUAWEI Pura 90s Pro Max港版開箱

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旗艦級屏幕與握持手感體驗

將手機拿在手中，最直接的感受便是其精準的重量分配。機身內部搭載了龐大的相機組件與大容量電池，整體握持手感依然保持平衡，邊框的過渡處理極為圓潤，順著手掌弧度緊密貼合，大幅減輕了單手操作時的負擔。新機預載的 EMUI 16 操作系統，不論是左右滑動頁面還是開啟各類應用程式，操作反應絲滑流暢，結合全新的 5G 高速網絡，無論觀看高清影片或瀏覽網頁皆順暢無阻。

記者提早大約3星期入手了HUAWEI Pura 90s Pro Max 國際版，接下來將會為大家作詳盡的評測。

相機模組設計與長焦實力

轉向機身背面，Pura 系列極具辨識度的三角形相機模組絕對是整部手機的視覺焦點。這個獨特的幾何設計不僅打破了傳統手機鏡頭排列的沉悶感，內部更精巧地容納了超大底 2 億像素長焦鏡頭與第 2 代紅楓原色鏡頭。玻璃材質與金屬邊框的無縫銜接展現出極高的裝配工藝，鏡頭模組微微凸起卻不顯突兀，反而增添了一份專業攝影器材的精緻感。

記者早前花了近一個月的深度實測，接下來將會為大家帶來更深度的新機實測，看看新機值不值得大家入手。