Workspace整合Gemini AI！Gmail信件變報告　3大實測避開隱藏陷阱

Gemini不只會寫信、做簡報，更能串起Gmail、Drive、文件等。本文用3個工作情境，示範如何在Workspace中運用Gemini。



多數人對「Gemini整合Workspace」的印象，是Gmail右上角多了一顆星星圖示。但真正值得看的，是它放進日常工作之後，到底能幫你做到哪一步。

在Gemini整合Workspace後，日常的文書工作變得更輕鬆。（數位時代授權使用）

這篇文章用三個常見工作情境實測：主管寄來一封Email，能不能直接整理成報告；雲端硬碟裡有一堆資料，能不能快速做成簡報；開完會後，能不能把會議紀錄整理成待辦，再寫出會後信。

三個工作流都從Workspace內建的Gemini側邊欄開始，除了記錄完整提示詞，也會實際檢查產出的數字、檔案與待辦有沒有出錯。

【延伸閱讀】跟AI說謝謝會浪費算力？向4國產大模型詢問 實測結果都這樣說（點擊連結看全文）

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Google Gemini怎麼用？Gemini App、Workspace、Spark差在哪？

Google現在提供幾種不同的Gemini使用方式，功能有部分重疊，但使用情境不太一樣。

• Gemini App：適合跨Gmail、雲端硬碟等服務找資料、整理內容。

• Workspace裡的Gemini：直接從Gmail、Google文件、試算表、簡報或雲端硬碟側邊欄操作，可以摘要、改寫、整理資料，也能進一步建立文件、試算表、簡報或執行部分跨服務操作。

• Gemini Spark：適合把多步驟或持續性的任務交給AI處理。



如果只想記一句話，可以理解成：Gemini App偏向找資料，Workspace裡的Gemini直接處理手上的工作，Spark則適合更長、更複雜的流程。

本文接下來的三個實測，都聚焦在Workspace裡的Gemini側邊欄。差別只在工作起點不同：工作流1從Gmail開始，工作流2從Google Drive開始，工作流3則從會議紀錄出發。

Gemini支援哪些Google Workspace工具？Gmail、Drive、文件功能一次看

工具 在工具裡能做 Gemini App能不能查 Gmail 長信摘要、AI收件匣、建議回覆、幫我寫、幫我安排會議 可以，能跨信件搜尋與摘要 雲端硬碟 檔案與資料夾的AI總覽、PDF摘要、整理我的檔案 可以，讀不到相片與影片 Google文件 生成文件、改寫、摘要、生成內嵌圖片、音訊總覽 可以，讀得到內文 Google簡報 生成投影片、自訂圖片、圖片去背 可以讀，Spark才能改 Google Meet 即時翻譯字幕、會中提問；「幫我做筆記」限付費方案，且不支援中文 不適用

免費版Gemini能用Workspace嗎？

Ｗorkspace已與Gemini深度整合。（google）

可以，但免費版主要是從Gemini App連結Workspace資料；如果要直接在Gmail、Google文件、試算表等工具裡使用Gemini側邊欄，則需要付費方案。

一般Google個人帳號不必付費，就能在Gemini App開啟「連結的應用程式」，讓Gemini搜尋已連結的Workspace資料。

設定方式如下：

• 到Gemini App的「設定」

• 選擇「個人化智慧服務」

• 點進「連結的應用程式」

• 開啟「Google Workspace」



在Gemini App設定選單中點選「個人化智慧服務」，即可進入連結應用程式的設定頁面。 （數位時代授權使用）

開啟「Google Workspace」後，Gemini App可讀取Gmail、日曆、Keep與Tasks的內容 （數位時代授權使用）

另外還要確認兩項設定：

• Gmail中的「其他Google產品的智慧功能」必須開啟

• Gemini的活動記錄必須保留，否則無法使用Workspace連結功能



不過，《數位時代》2026年9月實測發現，帳號語言會影響Gemini App能連結的服務範圍。

本次測試帳號使用原本的中文設定時，無法在Gemini App連結Google雲端硬碟與Google文件。將Google帳號的預設語言切換為英文後，Drive與Docs才出現在可連結範圍中，之後便能直接搜尋其中的內容。

將預設語言切換為英文後，才在Gemini App使用連結Google 文件與雲端硬碟的功能。 （數碼時代授權使用）

這是本次實測觀察到的結果，並非Google公布的正式開通條件，也不保證所有帳號情況都相同。

另外要注意，免費帳號可以從Gemini App搜尋已連結的Workspace資料；如果切回Gmail、Google文件、試算表或雲端硬碟，想直接使用內建Gemini側邊欄，仍需要符合資格的付費方案。

Gemini工作流實測：Email、簡報、會議紀錄都能交給AI？

為了完整測試Gemini在Workspace裡能做到哪些事，以下三個工作流都使用Google AI Pro個人帳號進行。第一個從Gmail交辦信開始，第二個從Google Drive裡的一批資料開始，第三個則從會議紀錄出發。

這次想看的重點很簡單：Gemini能不能把工作一路接下去做，以及每多做一步，資料會不會漏掉、用錯或被重新理解。

工作流1｜Gemini Gmail怎麼用？把主管Email整理成Google文件

情境： 主管寄信交辦任務，資料散在Gmail與雲端硬碟。目標是不離開Gmail，直接整理資料並產出Google文件。

這次實測使用Gmail側邊欄的跨應用生成功能。素材包含一封主管交辦信，以及雲端硬碟中的成效報告、流量試算表、問卷PDF、簡報樣板與舊會議紀錄。

Step 1：先讀懂主管要什麼

在Gmail側邊欄輸入：

把這封信整理成一份任務說明：對方要什麼、牽涉到誰、期限是什麼時候、我需要準備哪些資料。



Gemini能正確抓出任務、期限與注意事項，連「數據以試算表為準，不要用報告裡的數字」也有整理出來。

在 Gmail 開啟 Gemini 側邊欄，輸入指令即可將「Q3 成效檢討」信件秒轉為結構化任務說明，自動梳理交辦事項與截止時間。（數碼時代授權使用）

Step 2：去雲端硬碟找資料

接著要求：

在我的雲端硬碟「星軌週報_test」資料夾裡，列出每一份檔案的檔名、類型，以及一行內容說明。



Gemini列出了六份檔案，但指定資料夾裡其實只有五份。其中一份「週會紀錄」放在別的資料夾，仍被一起抓進來。

要求Gemini列出「星軌週報_test」資料夾內的檔案，它逐一列出檔名、類型與內容說明。 （數碼時代授權使用）

這代表，資料夾名稱比較像搜尋提示，無法真正限制搜尋範圍。進一步追問檔案實際存放位置時，Gemini前後給了兩個不同答案，而且兩個都錯。

連續追問「週會紀錄」的存放位置，Gemini前後給出兩個不同答案，而且都不正確。 （數碼時代授權使用）

Step 3：整理報告重點

接著我們輸入：

根據這封信和這些雲端硬碟檔案，整理出寫報告需要的資訊：目前進度、關鍵數字、卡住的地方、還沒釐清的問題。不確定的部分要標出來，不要自己補。



這一步表現最好。缺少的9月數據，它有標示「尚未結算」，也沒有把舊Q2數據混進來。

Gemini整理出目前進度與關鍵數字，7、8月數據正確取自「月流量數據」試算表。（數位時代授權使用）

但它仍把主管明確要求排除的報告數字，放進了關鍵數據裡。追問來源後，Gemini會承認數字用錯，也能解釋為什麼不該使用。它具備找出錯誤的能力，但第一次輸出時未必會主動檢查。

信中明確要求不要採用報告裡的數字，Gemini仍把成效報告記載的Q3累計瀏覽數128,400次列入關鍵數字。 （數位時代授權使用）

Step 4：直接生成Google文件

最後要求：

根據上面的整理，做一份給主管看的Google文件報告。結構：背景、目前進度、關鍵數據、風險、下一步（含負責人與時間）。控制在一頁以內，存到雲端硬碟。



約20秒後，Gemini就建立好一份Google文件，結構與排版都已完成。

問題是，前一步才確認有誤的數字，到了正式報告裡又再次出現。同一份文件甚至一邊註明「不採用成效報告數字」，下面卻又引用了那組數據。

這代表，前面已經糾正過的錯誤，不一定會自動反映到下一次生成結果裡。

實測結論

從主管Email的交辦需求到一份Google文件，Gemini約10分鐘就能完成整理與排版，成品已接近可用。

但實測也發現幾個風險：指定資料夾仍可能抓到其他檔案、被排除的數字可能再次出現，前面修正過的錯誤也不一定會延續到下一次生成。

最適合的用法，是讓Gemini先整理資料與產出初稿，再由人核對關鍵數字與來源。

工作流2｜Gemini Google Drive怎麼用？把雲端資料直接做成簡報

情境： 雲端硬碟裡已經有報告、試算表與問卷PDF，要在會議前快速整理成一份簡報。

這次一樣從側邊欄開始，只是入口換到雲端硬碟：先開啟「星軌週報_test」資料夾，再點右上角的Gemini圖示。因為側邊欄是在資料夾裡開啟的，提示詞不必再指定一次搜尋範圍。

只下一道指令：

根據這個資料夾裡的檔案，做一份8頁的Google簡報。結構：封面、本季摘要、三項重點各一頁、數據圖表一頁、風險一頁、下一步一頁。版面參考「簡報樣板」那份簡報，存到同一個資料夾。



約一分鐘後，一份8頁簡報直接生成完成。

指定的深藍色系、字體、留白與標題層級都有跟著需求，8頁結構也完全照指令完成。舊Q2數據沒有混進來，9月未結算的項目也有標註。

整體完成度已經很接近可以拿去開會的版本。

由 Google AI（Gemini）生成的「星軌週報 Q3 成效檢討簡報」。（數位時代授權使用）

雖然指令要求一頁數據圖表，但拆開簡報後可以看到，裡面沒有真正的圖表物件。如果需要圖表，還是得自己從Google試算表插入。

實測結論

做簡報是Gemini目前表現比較亮眼的場景。版面、頁數、結構都能快速完成，一分鐘就能產出一份視覺上接近可用的版本。

但還有2件事要人工檢查：圖表是不是只是畫出來的圖形；每個數字是否真的來自正確來源

工作流3｜Gemini會議紀錄怎麼整理？自動建立Tasks與會後信

情境： 週會結束後，要把會議紀錄整理成決議與待辦，建立Google Tasks，再寫一封會後信。

需要注意的是，Meet的「幫我做筆記」目前不支援中文，因此這次直接從既有的會議紀錄開始測試。

本次同樣使用Workspace裡的Gemini側邊欄，從既有會議紀錄開始，依序測試整理內容、建立Google文件與Tasks，以及生成會後信。

素材是一份包含三次會議的週會紀錄，共有6筆待辦，刻意混合「有負責人有期限」、「有負責人沒期限」與「兩者都未指定」三種情況。

Step 1：整理決議與待辦

讀取這份會議紀錄，整理成兩份清單：一是已拍板的決議，二是待辦事項。待辦要標出負責人與期限，會議中沒講清楚的就標「未指定」，不要自己補。



Step 2：建立文件與Google Tasks

接著輸入：

把決議與待辦整理成一份新的Google文件，存到「星軌週報_會議_test」資料夾。同時把待辦事項建到Google Tasks，期限照文件裡標的，未指定的就不要設期限。



Google文件會直接建立，但新增Google Tasks前會先跳出確認卡，讓使用者檢查即將建立的項目。期限處理得很準確，沒有期限的待辦也沒有被硬塞日期。

問題出在數量：文件裡有6筆待辦，Google Tasks最後只建立4筆。另外兩筆直接消失，Gemini也沒有提醒哪些項目被略過。

建立Google Tasks前，Gemini會先跳出確認卡，但卡上只列出4筆待辦，比文件中的6筆少了2筆。 （數位時代授權使用）

Gemini 自動將文件內容匯入 Google Tasks 生成待辦清單，並依負責人與截止日期分類整理。（數碼時代授權使用）

Step 3：生成會後信

最後要求：

根據這份決議與待辦，寫一封會後信給與會者，開頭一句話講會議結論，接著列出決議與待辦，語氣正式但不冗長。先給我草稿，不要寄出。



實測結論

同一份會議紀錄，在Google文件6筆、Google Tasks 4筆，顯示內容在不同格式之間轉換時，可能會有遺漏。

最簡單的檢查方式，就是每完成一個產出，都回頭數一次項目數量。Gemini很適合幫忙整理會議內容，但跨工具接力時，完整性還是需要自己確認。

Gemini in Google Workspace常見問題

Gemini免費版可以用Gmail、雲端硬碟嗎？

可以。一般Google個人帳號在Gemini App開啟「連結的應用程式」後，就能跨Gmail與雲端硬碟找資料、做摘要，不必付費。

不過實際可連結的服務會受到語言與帳號狀態影響。《數位時代》2026年9月實測發現，本次測試帳號使用中文設定時可以搜尋Gmail，但無法連結Google雲端硬碟與Google文件；將Google帳號預設語言切換成英文後，Drive與Docs才出現在可連結範圍中。這不是Google公布的正式開通條件，也不保證適用所有帳號。

另外，Gemini App能連結Workspace，和Gmail、Google文件、雲端硬碟內建的Gemini側邊欄是兩回事。後者仍需要符合資格的付費方案。

跨應用生成、Gemini Spark與Meet自動會議筆記也需要符合資格的付費方案。

中文帳號有哪些功能還不能用？

Gemini App一般對話、Gemini Spark與大部分Workspace側邊欄功能都支援中文。

目前主要有兩個例外：

• 跨應用生成：初期僅支援英文

• Meet「幫我做筆記」：目前不支援中文



因此想使用這兩項功能，現階段仍要改用支援語言。

Gemini會拿我的Gmail、雲端硬碟內容訓練AI嗎？

Google表示，不會直接拿整個Gmail收件匣、雲端硬碟、聯絡人或日曆內容來訓練生成式AI模型。

但如果開啟「保留活動記錄」，Gemini對話可能被用來改善Google服務，而對話中也可能包含從Workspace帶進來的內容。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】