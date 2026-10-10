1300萬天價純金迷你主機！24K金打造兼具散熱　網：缺點是買不起

老粉應該都知道，狐妹打字傾向於保守，不太敢口出狂言。如果有狐妹能篤定地說「 沒有缺點」的產品，那大概率是腦子短路了！好吧，這次不僅短路了，還被「閃瞎」了，根本看不到缺點......



你們保持理性，跟我一起來看看這款非常有特點的新品。今天來聊主機。主角是法國一家叫Kubb的硬件公司新推出的迷你主機。不廢話，直接來看產品，長這樣——

24K黃金一體鑄造，賣170萬美元，約港幣超1300萬元！（X@FanlessTech）

一句話總結它的完美之處：24K黃金一體鑄造，賣170萬美元，約港幣超1300萬元！這玩意兒1300萬？！那不相當於一套豪宅？頂級豪車閉眼入？

Kubb迷你主機進化史：

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好吧，狐妹的關注點根本沒在主機了，確實有點見錢眼開。但凡你們睜眼看了，狐妹也不信你們能兩眼空空，哈哈哈。我們回過頭，再來簡單了解下這家公司。通過官方訊息，狐妹了解到：

這個Kubb其實是Bleu Jour集團在2014年推出的品牌，其推出的產品大多都是立方體造型無風扇迷你主機。比較有代表性的呢，看幾個狐妹覺得比較有代表性的吧。

因為它是Kubb的第一款產品，第二年推了個木質款，後續不僅拿了設計獎項，還同步延伸出高定款。例如可以把外殼定製成實木的、真皮的、貴金屬等等的。再一個就是2022年的時候，為了慶祝集團20周年，做了個8x8cm的超小Kubb Mini款。

因為極具獨特性成功火出圈，後續還跟Intel合作了。最後就是前面24K純金款的原型基礎版，也就是Kubb的代表性旗艦款：Kubb Fanless。

基礎款定價是1595美元，約港幣12520元。首發有石墨、藍色、青銅3個顏色可選，一度賣缺貨。常規賣點包括，兼顧性能與美學，以及被動散熱無風扇主機，零噪音。

具體配置

立方體結構尺寸做到12x12cm，重2.1kg，機身材質是鋁。核心配置方面，搭載整合NPU單元的Intel或AMD處理器，用戶可以根據需求自選。

而且這些處理器配備NPU、AI指令、AI加速器專用單元，可以在設備上快速安全執行AI模型，支持語音識別、電腦視覺、智能自動化、內容審核等等。總之計算性能、人工智能加速等功能都融合到位，可以保障用戶使用的流暢與智能。

接口的話，2個USB-C、1個USB-A 、1個音頻插孔，不管是高速數據傳輸，還是多媒體連接，都沒毛病。拓展能力的話，背面有2個USB-A、1個HDMI、1個DP、2個RJ45 。

其他的，16GB DDR5，可擴展到128GB，1TB M.2 NVMe第四代固態硬碟（SSD），可選第二顆M.2固態硬碟（SSD）；19V/6.32A、120W電源變壓器（火牛）；預裝Windows 11 Pro系統；支持3年保養（可延長）。

基礎款的配置大概就這些。前面提到的那款24K純金版，最大的區別就是外觀材質以及一體化散熱鰭片了。意思這款不僅有收藏價值，要是不放保險箱真要日常用的話，那純金的散熱會更好。

作為參考：黃金導熱係數314W/mK ，比鋁合金的205W/mK要高些。當然了，私人訂製款嘛，目前有且只有1台哈，很難說這款後續怎麼處理，只剩一個字：就是壕！要是各位有實力，應該很快就有第2台了......看到這裏應該也清楚了，這個跟此前狐妹寫得更多的純金手機邏輯差不多。

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而且不只手機，像Caviar等第三方奢侈品定製品牌，改造數碼3C產品的例子也很多，什麼純金筆記本、純金耳機、純金隨身碟什麼的都有過。這類產品瞄準的都是有資產、有身份、追求收藏價值等極少數用戶群體，咱們看看就行。

你們覺得這款千萬級迷你主機，有看頭不？是不是像狐妹說的那樣：根本沒缺點？！

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