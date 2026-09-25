M6及M5 Ultra Apple Mac mini與Mac Studio登場 超強性能$7299起

M6及M5 Ultra Mac mini與Mac Studio登場｜Apple 推出新一代 Mac mini 與 Mac Studio 桌面電腦，換上最新的 Apple 晶片家族，將強悍的本地 AI 運算能力與專業級效能注入極致小巧的機身之中，滿足由學生、創意職人至企業機構的多元需求。



全新晶片運算效能升級

Mac mini 提供 M6 與 M5 Pro 兩款晶片配置，配備 M6 的版本採用 12 核心 CPU 與 12 核心 GPU，每顆 GPU 核心均內置神經網絡加速器，結合雙 16 核心神經網絡引擎，令整體 AI 效能表現較前代提升最多達 4 倍，圖像運算與儲存速度亦大幅提升。配合最高 32GB 統一記憶體與 170GB/s 記憶體頻寬，能夠極速執行代理式 AI 工作流程及多工生產力任務。至於需求更高的用家，配備 M5 Pro 的 Mac mini 則提供高達 18 核心 CPU 與 20 核心 GPU，支援最高 64GB 記憶體，傳輸頻寬提升至 307GB/s，輕鬆應對複雜影片剪輯與遊戲開發。兩款型號均具備 Wi-Fi 7、藍牙 6 及 2.5Gb Ethernet 連接介面。

Mac Studio迎戰極致工作流程

專為極致效能而設的 Mac Studio 則配備 M5 Max 與全新 M5 Ultra 晶片，配備 M5 Ultra 的旗艦型號具備高達 36 核心 CPU 與 80 核心 GPU，支援最高 512GB 統一記憶體及高達 1.2TB/s 的記憶體頻寬。電影製作人可以在裝置上即時為未壓縮的 8K 影片調色，VFX 藝術家能流暢彩現複雜場景，AI 研究人員更可直接在本地端運行龐大的大型語言模型。兩款型號均配備 Thunderbolt 5 連接埠，傳輸速度高達 120Gb/s，支援透過 RDMA 技術將多台 Mac Studio 組成運算叢集，將分散式 AI 推理效能提升最多 3 倍，並可同時支援最多 8 個顯示器或 4 個 120Hz 5K 解像度的 Studio Display XDR。

macOS 27系統新功能

兩款全新桌面電腦均預載 macOS 27 操作系統，深入整合 Apple Intelligence 技術。系統於 Safari 瀏覽器新增自動分類分頁、網頁變動追蹤及度身訂造延伸功能；用家亦可透過「捷徑」應用程式以文字描述直接建立自動化操作流程。外觀設計上，全新的 Liquid Glass 視覺效果讓介面更加簡潔專注，用家可在設定中自由調節效果的清晰度與色調，配合更新後的俐落應用程式圖示，整體操作反應與視覺體驗均獲得顯著升級。