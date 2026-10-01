Tesla Roadster新專利流出！尾翼自動避撞單車　可產700kg下壓力

據報道，美國專利商標局近日公開了Tesla於2025年8月提交的主動尾翼專利。Tesla第二代Roadster原本計劃於10月1日在德州韋科（Waco）近郊舉辦發表會，但日前因預報有雷暴等惡劣天氣，官方已宣佈再度延期。雖然發表會受天氣影響受阻，但這份專利文件已率先為大家揭開新車媲美超跑的空氣動力學設計。



專利文件顯示，該尾翼採用雙段式設計，由主翼面和前緣小翼組成，兩者間距3至15毫米。在道路模式下，主翼面通過階梯形設計與行李箱蓋齊平，前緣小翼隱藏在後面板下方，從外觀上幾乎看不出尾翼的存在。

Elon Musk曾指出Roadster 2會和之前展示的形態完全不一樣。（Reddit）

展開時，尾翼通過四連桿機構向上向後抬起，專利中還描述了線性導軌和螺桿兩種替代方案。Tesla表示，尾翼從完全收起到完全展開僅需不到3秒，角度調整可在0.25秒內完成。

Tesla Roadster爆出專利圖紙▼▼▼

Tesla在文件中明確寫道，該尾翼在DRS模式下產生0公斤下壓力，在高速下壓力模式下最高可產生700公斤下壓力，對應速度為100英里/小時（約160公里/小時）以上。

作為參照，McLaren Senna的額定下壓力為800公斤，Tesla Roadster的尾翼已接近這一超跑級別。展開尾翼會增加350個阻力計數（0.035 Cd）和1000個下壓力計數，將尾翼調平至DRS位置可減少250個阻力計數，同一輛車可在巡航模式和賽道模式之間一鍵切換。

控制系統根據車速、加速度、轉向角度、制動輸入、GPS定位以及自動駕駛感應器數據來運行尾翼。直道上自動調平減阻，制動或快速彎道中自動切換至高下壓力模式。當GPS識別到車輛已抵達賽車賽道，系統甚至能自動切換至賽道模式。執行機構採用不可反向驅動設計，尾翼在負載下保持位置時無需消耗電力。

安全性設計是專利的另一重點。Tesla承認，尾翼展開後突出車尾後方，存在被後方單車或電單車騎行者撞擊的風險。

Tesla承認，尾翼展開後突出車尾後方，存在被後方單車或電單車騎行者撞擊的風險，Tesla也提出了解決方案。（electrek）

Tesla為此設計了雙重安全系統。第一套為機械式：當撞擊力超過設定閾值時，鎖扣釋放，尾翼向後摺疊直至後緣不超過車尾。第二套為預測式：利用車輛感應器在預判到後方碰撞即將發生時提前收回尾翼，同時權衡收回過程中空氣動力學變化對車輛穩定性的影響。專利列出的感應器包括鏡頭、雷達和激光雷達，不過激光雷達部分大概率屬於專利常規覆蓋範圍，而非Roadster實際硬件配置。

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