AI就業影響被誇大？MIT諾獎得主研究顯示：AI十年僅搶約5%崗位

微軟AI負責人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）在社交平台轉發了諾貝爾經濟學獎得主達龍．艾塞默魯（Daron Acemoglu）的研究觀點，打破不少人擔心AI會大面積裁員的焦慮。



按照這份估算，未來10年真正被AI頂替掉的工作大概只有5%。

諾貝爾經濟學獎得主艾塞默魯的研究指出，未來10年真正被AI頂替掉的工作大概只有5%。（X@Daron Acemoglu）

很多人不知道，理論技術層面AI其實有能力搞定20%的工作內容。可理想和現實中間隔着企業落地的門檻，就算AI在實驗室測試效果很驚豔，搬到真實公司環境，往往會出現各種水土不服。

舉兩個很現實的例子，AI寫出來的程式碼，工程師要花大量時間排查、修改；AI給出的醫學影像參考，醫生也沒法直接拿來就用，依舊要結合自身經驗重新判斷。

軟件迭代飛快，但企業改造流程、員工適應工具都需要時間，這就大大拖慢AI替代崗位的速度。艾塞默魯本人也特意說明，5%只是估算數字，不是板上釘釘的結果。

有意思的是，蘇萊曼自己之前也說過，律師、會計、專案經理（Project Manager）這類白領，不少工作內容12-18個月就能交給AI處理。

微軟AI負責人蘇萊曼自己之前也說過，白領工作不少工作內容12-18個月就能交給AI處理，後來他專門解釋是零散工作任務，不是把崗位徹底取消。（Mustafa Suleyman網站）

後來他專門做了解釋，他說的是零散工作任務，不是把一整個崗位徹底取消。AI更多是幫人減負提速，而不是直接把人換掉。

這位諾獎學者還提到另一個關鍵點，不要過度神化AI對經濟的拉動效果。就算AI工具大範圍鋪開，未來10年給整體生產效率帶來的提升也比較有限，並不會出現想像裏面經濟爆炸式增長的局面。

當然這不代表大家可以完全躺平。AI會接管寫初稿、整理表格這類重複瑣事，崗位的工作內容會發生改變。從業者需要學會和AI配合，把精力放在需要判斷力、溝通、複雜決策的部分。

網上一直有兩種聲音，一部分人恐慌AI會大批裁員，另一部分人鼓吹AI馬上顛覆所有行業。

這份研究相當於給出一個折衷視角，AI會改變工作，但短時間不會大規模淘汰崗位。最終實際會發展成什麼樣，還要看企業實際落地推進的節奏。

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