高油價引爆電車熱　全球純油車市佔首跌破50%　銷量按年下降10%

據日經中文網報道，Mobility Global（前身為標普全球汽車出行）的統計數據顯示，2026年1至6月全球新車銷量中，純汽油車（不含混能等電氣化車型）的市場佔有率下降3個百分點至49%，汽油車份額首次跌破50%。而在2021年，這一份額還高達73%，短短五年急劇下滑。



銷量層面，上半年全球純汽油車銷量為2025萬輛，按年下降10%。銷量下跌的背後，與國際油價高企關係密切，美國與以色列襲擊伊朗之後油價急劇上漲，汽油價格走高疊加供應擔憂，大幅抑制了全球汽油車需求，各地區銷量普遍下滑。

2026年1至6月全球新車銷量中，純汽油車（不含混能等電氣化車型）的市場份額下降3個百分點至49%。（Mobility Global）

其中中國市場汽油車銷量大跌26%，是全球平均降幅的兩倍多，歐洲市場也下降了13%。油車需求萎縮的最大受益者是電動汽車，上半年全球純電汽車銷量達687萬輛，按年增長12%，佔全部新車的比重提升3個百分點至17%。

銷量層面，上半年全球純汽油車銷量為2025萬輛，按年下降10%。（Mobility Global）

分市場看，中國以344萬輛的銷量佔據全球純電市場的半壁江山，不過受1月起稅收優惠收緊影響按年下滑3%；北美市場在特朗（Donald Trump）普政府取消扶持政策後銷量下降15%。

而真正的增長引擎來自中美以外的市場，歐洲銷量181萬輛、按年增長32%，歐洲31個主要國家上半年純電銷量首次超過汽油車，東南亞銷量35萬輛、大增81%，大洋洲11萬輛、增至原先的2.2倍。

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國際能源署數據顯示，中國品牌已佔全球純電和插混總銷量的60%，在美歐中以外的市場，售出的純電和插混車型有55%從中國進口。混動車型的表現同樣搶眼，上半年全球混動車銷量727萬輛，按年增長10%，佔全球新車銷量的18%，份額反超純電。

Mobility Global副總監川野義昭（Yoshiaki Kawano）表示，2024年前後受補貼削減影響純電普及一度放緩、混動銷量增長，而油價走高讓消費者重新認識純電的低使用成本優勢，如今純電銷量已恢復增長，且已購買純電的消費者中很少有人換回汽油車或混動車。

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