Apple10月27日發佈會｜首款觸控OLED MacBook Pro登場！錢包預警

Apple10月27日發佈會｜Apple預計將於2026年10月27日前後舉行本月第二場特別發佈會，採取網上影片與實體媒體體驗並行的形式。發佈會核心聚焦於專業創意工作者，壓軸主角為搭載OLED觸控屏幕與M5 Pro／M5 Max晶片的14吋與16吋MacBook Pro，並同步發佈升級OLED的iPad mini，而全新入門級M6晶片則預計率先應用於iMac及基礎款14吋MacBook Pro。



Apple將於10月27日再次召開發佈會。（9to5Mac）

顛覆喬布斯遺訓：首款觸控MacBook Pro登場

喬布斯過去曾多次公開表示，在手提電腦上加入觸控屏幕「在人體工學上是一場災難」。這條維持了近二十年的鐵律，即將在今年10月底正式走入歷史。根據彭博社（Bloomberg）記者Mark Gurman等外媒報道，這款萬眾矚目的14吋與16吋MacBook Pro不僅首度導入觸控面板與OLED高對比顯示技術，更將iPhone標誌性的動態島設計移植至Mac屏幕上方。雖然機身厚度變化不大，但整體重量明顯減輕。效能方面，新機將搭載M5 Pro與M5 Max晶片，專為高負載影片剪輯與3D渲染等專業用家打造。

首款觸控MacBook Pro預計將在10月下旬的發佈會上亮相。（Appleinsider）

iPad mini迎來OLED時代，視像鏡頭改擺橫向

除了Mac家族，久未重大改版的iPad mini也迎來關鍵升級。據Gulf News透露，新款iPad mini將首度換上OLED屏幕，色彩飽和度與黑階表現大幅提升。為了因應現代人的視像會議需求，FaceTime前置相機位置進行了調整，改設於橫向邊框，同時搭載全新設計的揚聲器系統，大幅改善立體聲聽感。

新款iPad mini將首度換上OLED屏幕。（Facebook）

M6晶片首度亮相：iMac與入門MacBook Pro率先試水

發佈會的另一大看點是全新M6晶片的首度亮相。Apple將推出搭載M6晶片的新款iMac以及入門級14吋MacBook Pro。這兩款產品在機身外觀上預計維持現行設計，重點在於內部架構的世代更替與AI運算效能提升。