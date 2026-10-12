iPhone Air 2傳2027春季登場！僅5.2mm厚　補齊雙鏡頭　續航升級

iPhone Air 2傳2027春季登場！據透露，第二代iPhone Air的機身厚度將由前代的5.6mm進一步壓縮至5.2mm，厚度降幅約7%，恰好與Apple首款摺疊螢幕手機iPhone Duo展開後的厚度完全一致。比薄更讓人意外的是，機身變薄的同時，內部電池容量非但沒有縮水，反而從3,149mAh提升至約3,500mAh，擺脫了初代機型遭人詬病的續航弱點。



iPhone Air 2傳2027春季登場！（AI生成）

削肉減脂再減0.4mm！5.2mm究竟有多薄？

5.2mm是什麼概念？剛發佈的摺疊螢幕iPhone Duo展開後厚度同樣為5.2mm，這意味著iPhone Air 2將刷新Apple歷來最薄智能電話的紀錄。初代Air登場時，雖然機身輕盈吸引不少目光，但5.6mm厚度伴隨而來的單鏡頭限制與電池容量妥協，讓不少買家觀望。

根據韓國科技部落格yeux1122與海外供應鏈最新爆料，第二代機型在機身結構上做了大幅優化。外殼依然採用5級鈦金屬框架搭配Ceramic Shield 2玻璃，內部零件堆疊佈局則更趨緊湊精細。動態島（Dynamic Island）面積也預計跟進iPhone 18 Pro的縮減設計，提升正面螢幕視覺佔比。

iPhone Air 2僅5.2mm厚。（YouTube）

高能量密度電池上陣！續航不再是致命傷

薄機身最怕電池縮水。初代Air容量僅約3,149mAh，中度使用一日一充相當吃力。知情人士透露，Apple在iPhone Air 2上引進全新高能量密度電池技術，容量預計超越前代，配合功耗控制更佳的自研N2無線晶片與C2 5G Modem，實測續航力有望實現顯著突破。

據海外科技爆料及供應鏈消息指出，這顆高能量密度電池有望在機身壓縮至5.2mm的同時，使內部供電與續航效率進一步提升。對於怕重又怕手機沒電的都市人來說，這項改動無疑打中了核心需求。

初代Air容量僅約3,149mAh，第二代傳提升至約3,500mAh。（YouTube）

補齊雙4,800萬像素鏡頭 告別單鏡遺憾

初代Air最受爭議的設計莫過於背部僅有一顆主鏡頭，連同價位的標準版都不如。iPhone Air 2這次決定補齊缺憾，在4,800萬像素主鏡頭旁，增設一顆同為4,800萬像素的超廣角鏡頭，支援空間影片拍攝與廣角風景記錄。

補齊雙4,800萬像素鏡頭。（YouTube）

晶片心臟則直接攻頂。外媒報導指出，iPhone Air 2將直接採用台積電（TSMC）2nm製程打造的A20 Pro晶片，與今年發佈的高階旗艦看齊。英國《衛報》（The Guardian）在iPhone 18 Pro深度評測中曾提到，A20 Pro相比上代圖像效能提升45%，並配備更高效能的散熱體系。超薄機身如何壓制這顆頂級晶片的熱量，將是Apple工程團隊的最終考驗。

iPhone Air 2將直接採用台積電（TSMC）2nm製程打造的A20 Pro晶片。（YouTube）

Apple發佈策略轉向：標準版與Air移師春季

今年秋季Apple專注發佈高階的iPhone 18 Pro系列與高價摺疊螢幕iPhone Duo，而將iPhone 18標準版與iPhone Air 2押後至明年春季。

由於高昂記憶體晶片成本推高零售價，秋季高階機型的備貨動能趨向審慎，10月份組件訂單已下調15%至20%。將平價與超薄主力挪至春季，既能拉長整年銷售週期，也能避免自家人在9月黃金檔期內部競爭。